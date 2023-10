"Les Enfoirés" à Bordeaux : les dates des concerts connues, où et quand réserver son billet ?

Les Enfoirés sont bientôt de retour pour un concert qui se tiendra début 2024 à Bordeaux. On vous détaille toutes les informations à connaître au sujet de la billetterie.

Les Enfoirés sont bientôt de retour pour une nouvelle vague de concerts, en vue de venir en aide aux Restos du coeur. La troupe montée par Coluche se réunira sur la scène de l'Arkea Arena, à Floirac près de Bordeaux, du 17 au 22 janvier 2024.

Si vous souhaitez assister à l'un des concerts à Bordeaux, il faudra se rendre le 17 octobre à 10h, date d'ouverture de la billetterie. Il sera possible d'acheter son ticket sur le site de la billetterie de l'Arkea Arena, les réseaux de billetterie et points de vente habituels (Ticketmaster, Auchan, Carrefour, Cultura et Leclerc, Fnac Spectacles, See Tickets).

Les tarifs varient de 50 euros à 75 euros pour la répétition générale, mercredi 17 janvier, et de 60 à 85 euros pour les autres concerts. La vente est limitée à 9 billets par personne Au total, ce seront sept dates réservables qui seront proposées au public bordelais :

Mercredi 17 janvier 2024 à 19h30, répétition générale

Jeudi 18 janvier 2024 à 19h30

Vendredi 19 janvier 2024 à 19h30

Samedi 20 janvier 2024 à 19h30

Dimanche 21 janvier 2024 à 12h30 et 19h30

Lundi 22 janvier 2024 à 19h30

Pour l'heure, les chanteurs présents pour l'occasion ne sont pas connus, et ne seront pas dévoilés avant l'enregistrement, puisque tous les Enfoirés ne peuvent pas forcément se rendre disponible d'années en années. Le single de cette édition n'est, pour le moment, pas encore dévoilé.