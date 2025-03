Alerte déprogrammation : Danse avec les stars 2025 zappé par TF1, pourquoi il n'y aura pas de prime ce soir

Attention, changement surprise ! Alors que la 14e saison de Danse avec les stars vient à peine de démarrer sur TF1, la chaîne a annoncé sa déprogrammation...

La saison 14 de l'émission phare Danse avec les stars a été lancée le 7 février dernier sur TF1. Pour ce premier prime, animé comme chaque année par Camille Combal, 3,68 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 18,6% de l'ensemble du public. Un chiffre en léger retrait par rapport au lancement de la saison précédente qui avait attiré 3,92 millions de curieux (20,3% de PDA).

Cette nouvelle édition ne manque pourtant pas de faire parler d'elle. Les arrivées de Nelson Montfort et de Sophie Davant au casting puis leur élimination, la présence d'un Adil Rami aussi survolté que critiqué, ou encore les mésaventures de la Miss France Eve Gilles suscitent une vive curiosité. Mais c'est surtout le duo formé par Florent Manaudou et Elsa Bois qui focalise l'attention et obsède la presse people, qui croit déceler un amour naissant dans le moindre geste. Des rumeurs décuplées après l'annonce de la rupture d'Elsa Bois et du youtubeur Michou, rencontré sur la piste de danse en 2021...

Florent Manaudou et Elsa Bois dans Danse avec les stars. © TF1 / PIXELINE

Avec ces soubresauts, Danse avec les stars semblait bien parti pour rythmer nos vendredis soirs pendant plusieurs mois. Mais patatras ! TF1 a annoncé que l'émission ne serait pas diffusée ce vendredi 7 mars. Les téléspectateurs vont devoir prendre leur mal en patience avant de retrouver les prestations de leurs candidats préférés.

Que les fans se rassurent, cette déprogrammation n'est que temporaire. La Une a en effet décidé de bouleverser ses grilles pour une bonne cause : la diffusion du traditionnel concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Baptisé "Au pays des Enfoirés", le show a été enregistré mi-janvier à la Sud de France Arena de Montpellier. Pas moins de 53 artistes ont répondu présent cette année, dont les piliers de la troupe comme Mimie Mathy, Patrick Bruel ou Lorie Pester.

Parmi les petits nouveaux, on retrouvera les chanteurs Alain Chamfort et Pierre Garnier, les comédiens François-Xavier Demaison et Alex Lutz, les champions de tennis de table Alexis et Félix Lebrun ou encore la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel. De quoi offrir un beau spectacle de solidarité aux Français, avant de retrouver les paillettes et les chorégraphies de Danse avec les stars dès le vendredi suivant.

Ainsi, c'est pour permettre au concert caritatif le plus populaire de France de s'inviter sur nos écrans que TF1 a choisi de faire une pause dans son concours de danse, le temps d'une soirée. Le rendez-vous est déjà pris le 14 mars pour la reprise du télécrochet.