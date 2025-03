Mariés au premier regard : contacts physiques, yeux bandés, homme ou femme au choix… Les nouveautés de la saison 9

L'émission "Mariés au premier regard" est de retour pour une 9e saison sur M6. Cette édition 2025 introduit des nouveautés qui n'ont pas peur d'aller très loin...

M6 | Lundi 3 mars 2025 à 21h10

Quand l'amour fricote avec la télé-réalité, il faut se préparer à tout. Le programme de dating Mariés au premier regard fait son retour ce lundi 3 mars sur M6, pour une neuvième saison qui s'annonce riche en rebondissements. Le concept de l'émission, qui consiste à former des couples selon des critères de compatibilité, évalués par des "experts" (nous avons ajouté les guillemets), puis de les marier sans qu'ils ne se soient jamais vus auparavant, est renouvelé cette année. L'expérience sociale et amoureuse, qui ne manque pas de faire parler d'elle à chaque édition, va encore chercher le buzz cette année, qu'il soit bon ou mauvais.

Au fil des saisons, Mariés au premier regard cherche en effet à proposer des situations toujours plus inattendues à ses participants. Et cette année, la production semble avoir mis les bouchées doubles. Parmi les nouveautés phares, on retrouve une candidate bien connue des fidèles du programme : Clémence, qui revient tenter sa chance après avoir vécu une déception lors de la précédente saison. Une seconde opportunité pour cette femme d'affaires de 39 ans, pas découragée pour un sou, qui semble croire encore au concept pour trouver l'amour.

Le logo concept de la saison 9 de "Mariés au premier regard", tout ce qu'il y a de plus naturel. © M6

Cette neuvième saison de Mariés au premier regard introduit aussi une nouvelle experte, Marie Tapernoux, sexologue belge qui rejoint l'équipe aux côtés d'Estelle Dossin. Son approche à elle est pour le moins originale et tactile : permettre à certains candidats de se toucher avant leur mariage, les yeux bandés. Une manière de créer une première connexion sans dévoiler leur apparence physique. Le défi est même poussé à son paroxysme pour une participante qui devra dire "oui" sans même avoir vu une seule fois son futur époux.

Autre grand changement : un candidat de Mariés au premier regard n'a exprimé aucune préférence de genre cette saison ! Il découvrira donc le jour-J s'il épousera un homme ou une femme. Un pari osé de la part de la production qui mise tout sur la compatibilité de profil, au-delà des questions d'orientation sexuelle. Alors que les premières images laissent entrevoir des séquences particulièrement touchantes, certains s'interrogent tout de même sur ces expérimentations.

On l'a compris, Mariés au premier regard veut encore bousculer les codes traditionnels de la rencontre amoureuse et ose des stratagèmes de plus en plus sulfureux (mais évidemment "dans l'air du temps") pour rester visible. L'année dernière, l'émission réunissait 2,17 millions de téléspectateurs chaque soir en moyenne, contre 3 à 3,5 millions lors du lancement en 2016 et lors des meilleurs primes.