Sidaction : Line Renaud "fatiguée" et incapable d'assister au concert, sa santé inquiète

Le concert événement du Sidaction, enregistré les 11 et 12 mars au Théâtre Marigny à Paris, sera diffusé cette semaine sur France 2. Une quarantaine d'artistes se sont mobilisés, malgré l'absence remarquée de Line Renaud.

Le Théâtre Marigny a accueilli pendant deux jours cette semaine un défilé de stars venues chanter pour la bonne cause, à l'appel de l'association Sidaction. Orchestrée par l'animateur Stéphane Bern, cette soirée, la 31e du genre pour lutter contre le sida, ne portait pas de thème précis, mais a misé sur des duos inédits et surprenants.

Parmi les artistes invités de ce Sidaction 2025, on compte, Amel Bent qui a repris "Ma philosophie" en compagnie d'Emma Peters. David Hallyday a rendu hommage à son père sur "Tu ne m'as pas laissé le temps" avec Joseph Kamel. La Canadienne Charlotte Cardin a accompagné au piano Eddy de Pretto sur un titre de Billie Eilish. Michel Fugain a partagé son tube "Fais comme l'oiseau" avec le jeune Ycare. Bilal Hassani et la rappeuse Ebony ont électrisé le public sur "Bad Romance" de Lady Gaga.

Etaient également présents sur scène Marc Lavoine, Bernard Lavilliers, Nolwenn Leroy, Camélia Jordana, Alain Chamfort, en duo avec Keren Ann, Raphaël, Camille Lellouche ou encore Amanda Lear.

Line Renaud n'a pas pu venir au concert du Sidaction

Mais ce Sidaction 2025 comptait aussi une grande absente. A 96 ans, Line Renaud, la vice-présidente de Sidaction, qui n'avait manqué aucune édition depuis 1994 (en dehors de celle de 2022 à cause du Covid), n'a cette fois pas pu faire le déplacement. "Elle est un peu fatiguée, on ne va pas se mentir", a expliqué Stéphane Bern à Télé Loisirs. "J'aurais adoré être à ses côtés", a-t-il expliqué, "mais à son âge il est compréhensible qu'elle ne puisse pas être présente physiquement".

Jean Paul Gaultier et Stephane Bern, maîtres de cérémonie. © Cyril Moreau - Coadic Guirec - Bestimage, via PhotoTélé

La comédienne a néanmoins tenu à participer au Sidaction via trois messages vidéos enregistrés, ponctués de ses traditionnels appels aux dons. "Tant que le sida sera là, nous serons là", a lâché Line Renaud en redonnant sans relâche le 110, numéro à appeler pour envoyer un don. "La lutte doit continuer parce que nous n'avons pas encore de vaccin, les chercheurs savent bloquer le virus mais toujours pas l'éliminer totalement de l'organisme", a-t-elle aussi rappelé, estimant qu'"aujourd'hui, on vit mieux avec le sida mais, hélas, on en meurt encore". Et de citer les 600 000 décès encore provoqués par la maladie. "Sans vos dons, nous ne gagnerons pas ce combat. Je vous remercie infiniment de faire le 110. Et croyez-moi, pas un centime ne sera perdu", a-t-elle conclu selon le journaliste du Figaro présent aux enregistrement.

Le passage de relais de Line Renaud au Sidaction

Malgré les propos quelque peu inquiétants de Stéphane Bern, la comédienne est apparue "relativement en forme", peut-on lire. "Je vais bientôt avoir 97 ans, je n'arrive pas à y croire moi-même. Mais sachez une chose, jusqu'à mon dernier souffle, je serai là à vos côtés pour un monde sans sida." Ce qui n'a pas empêché Line Renaud de passer le relais aux jeunes générations : "J'ai toute confiance en vous, je sais que demain, vous prendrez le relais. L'heure est à la relève et c'est tellement beau à voir".

Chaque année, plus de 5000 personnes qui découvrent encore leur séropositivité en France. La recherche a fait d'immenses progrès pour bloquer le virus mais pas encore pour l'éliminer totalement. Sidaction compte ainsi sur la générosité du public pour qu'un jour, comme le souhaite Line Renaud, advienne "un monde sans sida".