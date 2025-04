Meurtres aux Marquises : que raconte ce "Meurtres à..." inédit avec Sara Mortensen et Medi Sadoun ?

Dans "Meurtres aux Marquises", une ancienne flic parisienne et un gendarme local font équipe pour résoudre un meurtre dans un décor de carte postale. Un polar haletant aux accents polynésiens.

Cela faisait longtemps qu'un nouveau Meurtres à... n'avait pas été livré. France 3 a programmé Meurtres aux Marquises ce samedi 3 mai, pour concurrencer la finale de The Voice sur TF1. Un gros morceaux, inédit, avec Sara Mortensen (qui nous changera ici du rôle d'Astrid Nielsen dans Astrid et Raphaëlle) et Medi Sadoun dans les rôles principaux.

Le scénario de Meurtres aux Marquises raconte l'histoire d'Alba Debrucker, policière parisienne venue se ressourcer aux îles Marquises après un drame personnel. Ca tombe bien, c'est là que vit sa meilleure amie Heiani, qui est en plus sur le point de se marier avec le beau Kohu. Mais le matin de la cérémonie, Heiani est retrouvée assassinée sur la plage, vêtue de sa robe de mariée. Elle a été étouffée avec un tapa marquisien, magnifique étoffe en écorce battue, typique du lieu, enfoncé dans sa gorge.

Bien qu'en congé, Alba n'a d'autre choix que de reprendre du service pour comprendre ce qui est arrivé à son amie. Mais Teiki Bouchareb, le chef de la gendarmerie locale, n'apprécie guère qu'on vienne empiéter sur son enquête. Le duo va devoir mettre ses différends de côté pour retrouver le meurtrier dans le décor de rêve des Marquises, avant qu'il ne frappe à nouveau. L'occasion aussi pour chacun d'affronter ses propres démons.

Décors et acteurs amateurs des Marquises

L'intrigue de Meurtres aux Marquises va plonger les deux personnages au cœur des traditions, des croyances locales, d'étranges rituels et d'une série de secrets enfouis. Les somptueux paysages des îles, du village de Taiohae aux sites sacrés de Hatiheu classés à l'UNESCO, servent d'écrin à ce polar tendu qui tient en haleine jusqu'à un dénouement inattendu.

Meurtres aux Marquises est le 7e épisode de la série Meurtres à... tourné en Outre-mer. L'équipe a été sur place pendant près d'un mois à l'automne, entre les îles de Nuku Hiva et Hiva Oa, après des repérages sur place en avril dernier. Le producteur Jean-Charles Felli et le réalisateur François Velle, déjà aux manettes de Meurtres à Tahiti il y a quelques années, se sont inspirés de leur découverte de la culture marquisienne pour nourrir le scénario et ancrer l'intrigue dans cet environnement unique.

Outre les décors naturels à couper le souffle, ils ont été bluffés par le talent des acteurs amateurs recrutés sur place pour incarner certains personnages clés du téléfilm, comme ils l'ont rapporté dans Tahiti Info à l'époque. Aux côtés des têtes d'affiche métropolitaines, Kahu Kaiha, Tepa Teuru, Vincent Terorotua ou encore Françoise Ah-Scha prouvent à l'écran qu'il existe un vrai vivier d'acteurs prometteurs sur place.