Les Enfants de la télé : trois vielles gloires, une réconciliation publique et un ou deux grincheux... Les invités des 50 ans de France 2

La liste des invités des "Enfants de la télé", spécial 50 ans de France 2, est longue, avec des figures emblématiques de la chaîne, des retrouvailles, mais aussi des grincheux..

C'est une soirée que France 2 a voulue mémorable. Ce samedi soir, Laurence Boccolini accueille un parterre d'invités prestigieux pour fêter en grande pompe les 50 ans de la chaîne, dans Les Enfants de la télé. Cocasse quand on sait qu'après deux ans à peine sur le service public, de 1994 à 1996, l'émission passera dix ans chez sa concurrente TF1 jusqu'en 2016, avant de revenir en 2017. Mais qu'importe pour Les Enfants de la télé et France 2 bien décidés à fêter dignement cet anniversaire. Reporters, animateurs et comédiens viendront se remémorer les moments cultes qui ont jalonné ces cinq décennies de la Deux.

Pour remonter le temps, Les Enfants de la télé ont rassemblé un casting cinq étoiles composé de nombreux visages familiers. Les téléspectateurs auront ainsi le plaisir de retrouver Sophie Davant, figure incontournable de la grille avec Affaire Conclue, Cyril Féraud qui cartonne désormais en access, mais aussi Antoine Dulery, Florent Peyre et Cécile Bois, stars des séries de la chaîne, ou encore Jacky, pionnier de ses programmes jeunesse. Fidèles au poste, Laurent Luyat, Nelson Monfort ou encore Anaïs Baydemir, journalistes emblématiques du service des sports, seront également de la partie.

Les journalistes et présentateurs historiques Jean-Baptiste Marteau, Rachid Arhab, Laurent Romejko ou encore Virginia Crespeau seront aussi en plateau. La plupart des autres figures historiques de la chaîne comme Frédéric Lopez, Mireille Dumas, Marie-Ange Nardi, Agathe Lecaron, ou Jean-Luc Lemoine, seront aussi bien présentes dans l'émission spéciale.

Trois anciennes gloires de retour sur France 2

Trois anciennes gloires effectueront leur retour le temps de cette soirée anniversaire. L'occasion pour elles de se replonger dans les centaines d'images d'archives mémorables qui ont rythmé la vie de France 2 pendant un demi-siècle. D'abord William Leymergie, pionnier de la matinale Télématin, qu'il a portée pendant 30 ans avant de passer la main en 2017. L'occasion pour lui de se replonger dans les reportages mémorables et les moments de direct improbables qui ont forgé la légende de ce rendez-vous incontournable.

Laurence Boccolini pourra aussi compter sur Thierry Beccaro qui fut l'un des visages les plus populaires du service public pendant 30 ans avec Motus. Après avoir tiré sa révérence en 2019, il partagera ses plus savoureuses anecdotes sur ce jeu culte.

Laurent Ruquier rabiboché, Patrick Sébastien boude toujours

Autre come-back très attendu, celui de Laurent Ruquier. L'animateur d'On n'est pas couché (et de ses avatars) avait claqué la porte de France Télévisions en 2023, furieux que certaines de ses émissions soient supprimées sans préavis. Malgré son départ houleux pour BFMTV après 23 ans de loyaux services, celui qui a aussi présenté Les Enfants de la télé de 2017 à 2023 a accepté l'invitation.

Il y a en revanche un grincheux invétéré qui a refusé l'invitation : Patrick Sébastien a en effet décliné, toujours amer de son éviction brutale du service public en 2019. Interviewé par Telepro en début d'année, en marge de la sortie d'un livre aux confessions parfois douteuses, il semble toujours être fâché avec France Télévision, estimant avoir été écarté car il était un "homme blanc de plus de cinquante ans". A noter également les absences de quelques grandes figures, comme un certain Michel Drucker ou de David Pujadas, qui ne seront visiblement pas de la partie. Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse seront aussi aux abonnés absents. Olivier Minne, le maître de Fort Boyard, ne sera pas là non plus. Moins étonnant après l'annonce de son départ pour M6 la semaine passée.

Côté programme, France 2 a promis des casseroles embarrassantes, la marque de fabrique des Enfants de la télé, des dérapages en direct, des fous-rires incontrôlables et des surprises en tous genres. Les amateurs de ce genre d'émission ont tout intérêt à rester pour le dernier tiers, quand seront diffusées les images d'anthologie qui ont écrit la grande histoire de France 2.