Adieu TPMP, bonjour TBT9 : Hanouna donne le nom de sa future émission sur W9, un petit pied de nez à l'Arcom

Cyril Hanouna passera de C8 à W9 à la rentrée 2025. L'animateur star animera une nouvelle émission quotidienne dont il a déjà livré quelques détails...

Après la disparition brutale de C8 et NRJ12 en février dernier, emportant avec elles l'emblématique Touche pas à mon poste, l'avenir télévisuel de Cyril Hanouna obsède le petit monde de la télévision. Recruté par le groupe M6 pour une quotidienne sur W9 et une émission du Fun Radio, le trublion du PAF est attendu par ses fans et son retour à la tête d'un talk-show en access prime-time a plusieurs fois fait frémir ses contempteurs, à commencer par les équipes de M6.

Après plusieurs déclarations souvent contradictoires de Cyril Hanouna et de sa future direction, il semble acquis que la nouvelle émission sur W9 reste cantonnée au divertissement et qu'elle ne débordera pas sur la politique et tous les sujets polémiques qui ont fait le succès, mais ont aussi provoqué la chute de TPMP. Dans une interview dans CBNews mardi, le président du directoire du groupe M6 David Larramendy a redit qu'il avait "établi des limites claires" pour la future émission : "Pas de promotion des fake news, pas de discours politisé et pas d'attaques ad hominem".

Tout beau, tout neuf, tout propre

Le nom même de Touche pas à mon poste est abandonné, comme nous vous l'annoncions il y a déjà plusieurs jours. Cyril Hanouna a dévoilé le nom de sa nouvelle émission dans son émission On marche sur la tête sur Europe 1 cette semaine. Baptisée Tout beau, tout 9, elle fait d'abord un clin d'oeil à la chaîne du groupe M6, diffusée sur le canal n°9, mais certains y verront aussi peut être un petit pied de nez à l'Arcom qui a voulu rayer TPMP de la carte et C8 avec.

Le programme conservera d'ailleurs tout de même quelques ingrédients qui ont fait le succès de TPMP : débats animés, happenings en tous genres et invités prestigieux sur le plateau. Le décor mettra à l'honneur les couleurs de la chaîne, avec notamment une grande table en forme de "W" et des murs violets. L'agencement du public se voudra aussi original et spectaculaire, avec une disposition "en arène rappelant un peu les jeux du cirque" indique le Morandini Live.

La nouvelle émission de Cyril Hanouna sera diffusée du lundi au vendredi de 18h à 21h. Côté casting, une première chroniqueuse a déjà été annoncée en la personne de Jade Leboeuf. La jeune femme de 25 ans, fille de l'ancien champion du monde de football Franck Leboeuf est mannequin et influenceuse et est apparue dans plusieurs concepts de téléréalité ces dernières années. Un hashtag a d'ores et déjà été dévoilé pour accompagner le lancement de l'émission sur les réseaux sociaux : #TBT9. Un logo et une bande-annonce suivront d'ici à la fin du mois de mai.