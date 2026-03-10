Candidats aux municipales 2026 : qui se présente dans votre ville ? Toutes les listes par commune
Les listes des candidats aux municipales sont toutes consultables depuis notre moteur de recherche et notre carte interactive.
Cherchez une ville pour découvrir les listes des candidats
Qui est candidat aux élections municipales 2026 ? En un clic, notre moteur de recherche ou bien notre carte interactive vous permet de prendre connaissance des listes complètes de candidats, ville par ville. Le premier tour des élections municipales, ce 15 mars 2026 mobilise exactement 891 845 candidats répartis sur un total de 50 478 listes validées par le ministère de l'Intérieur. Dans 68% des communes, une seule liste est présente, ce qui signifie que le candidats présents seront élus ce dimanche 15 mars dans plus de 23 000 villes ou villages de France.
Cliquez sur un département pour trouver votre commune et ses candidats
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
Les candidats dans les principales villes de France
Les candidats peuvent-ils faire des promesses de permis de construire ?
C'est une pratique formellement interdite et pénalement répréhensible. Un des candidats aux municipales qui promettrait l'obtention d'un permis de construire en échange d'un vote ou d'un soutien financier commet un acte de corruption. En 2026, les électeurs sont très sensibilisés à ces dérives. Toute preuve d'une telle promesse (mail, enregistrement, témoignage) peut couler une campagne et entraîner une inéligibilité immédiate après la proclamation des résultats des municipales 2026. Le pouvoir d'urbanisme est le plus sensible du maire ; il doit s'exercer dans l'intérêt général et le respect des règles environnementales, et non comme une monnaie d'échange électorale.
Un élu peut-il se faire rembourser ses frais de garde d'enfants ?
C'est une nouveauté pour favoriser l'engagement des candidats parents. Les communes de moins de 10 000 habitants bénéficient désormais d'une aide de l'État pour rembourser aux élus les frais de garde d'enfants (ou d'assistance aux personnes dépendantes) engagés pour assister aux réunions officielles (conseil, commissions). Ce dispositif, financé par la Dotation Particulière Élu Local (DPEL), permet aux jeunes parents candidats aux municipales de ne pas sacrifier leur budget familial pour leur mandat. Ce remboursement se fait sur présentation de factures et vise à lever l'un des principaux freins au renouvellement des profils au sein des listes municipales en 2026.
Comment est réparti le temps de parole des candidats à la radio et télé ?
Durant la campagne officielle, les médias audiovisuels doivent respecter le principe d'équité. Ce n'est pas une égalité stricte au chronomètre, mais le temps de parole accordé aux candidats aux municipales doit être proportionnel à leur représentativité (résultats précédents, sondages, dynamique de campagne). L'Arcom (ex-CSA) surveille de près ces temps d'antenne. Une exposition médiatique déséquilibrée pourrait être un motif de recours contre les résultats des municipales 2026. Pour les candidats, chaque minute de grande écoute est cruciale pour convaincre les indécis et mobiliser leur base électorale avant le passage aux urnes.
Comment gérer la parité en cas de fusion de listes au second tour ?
Lorsqu'un candidat fusionne sa liste avec une autre entre les deux tours, la nouvelle liste doit impérativement respecter l'alternance stricte homme/femme. C'est un casse-tête pour les candidats aux municipales qui doivent parfois écarter des colistiers fidèles pour intégrer de nouveaux partenaires tout en maintenant cet équilibre. Si vous êtes tête de liste (homme), votre numéro 2 doit être une femme, et ainsi de suite. Les candidats anticipent généralement ces scénarios dès le premier tour en discutant avec leurs alliés potentiels. Une fusion mal préparée sur le plan humain ou juridique peut entraîner le rejet d'une liste en préfecture le mardi soir, excluant une candidature du 2e tours des municipales 2026.
Qu’est-ce que la charte éthique signée par certains candidats ?
De nombreuses listes de candidats aux municipales choisissent de signer une charte éthique (souvent proposée par des ONG comme Anticor). Elles s'engagent à la transparence des indemnités, à l'absence de conflits d'intérêts et à la participation des citoyens aux décisions. Ce n'est pas une obligation légale, mais un signal politique fort envoyé aux électeurs lassés par les affaires. Cet engagement peut être un élément différenciateur majeur qui influence positivement les résultats des municipales 2026, en attirant un électorat sensible à l'intégrité et au renouveau des pratiques politiques locales.
Les dons des entreprises sont-ils autorisés pour un candidat aux municipales ?
C'est une interdiction absolue et définitive : aucune personne morale (entreprise, association, syndicat, fondation) ne peut financer une campagne électorale, que ce soit par un don d'argent ou par un avantage en nature (prêt gratuit d'un local, impression gratuite de tracts). Seules les personnes physiques peuvent faire des dons, dans la limite de 4 600 € par élection. Enfreindre cette règle conduit systématiquement au rejet du compte de campagne et à l'inéligibilité du candidat. Si une entreprise souhaite vous soutenir, elle peut seulement vous facturer des prestations au prix du marché, sans remise "politique" suspecte. La transparence est votre meilleure alliée pour éviter le contentieux.
Les débats municipaux sont-ils obligatoires pour les candidats ?
Aucune loi n'oblige un candidat à participer à un débat contradictoire. Cependant, le refus de débattre est souvent perçu négativement par les électeurs comme une marque de faiblesse ou de mépris. Pour les candidats aux municipales, ces débats sont des moments de vérité où les programmes sont confrontés point par point. La performance lors de ces échanges peut faire basculer quelques centaines de voix, ce qui, dans les villes moyennes, suffit à modifier radicalement les résultats des municipales 2026. C'est aussi l'occasion pour les "petites" listes de se faire connaître du grand public à égalité avec le maire sortant.
À quoi servent concrètement les municipalités dans la vie quotidienne des habitants ?
Les municipalités assument un rôle central en prenant les grandes décisions qui structurent la commune : entretien des écoles, gestion des équipements sportifs et culturels, soutien aux associations, services de proximité ou encore délivrance des permis de construire. Toutes ces actions poursuivent un même objectif : améliorer, de manière très concrète, le quotidien des habitants.
Comment est fixé le nombre d’élus dans une commune nouvelle ?
L’article L2113-8 du code général des collectivités territoriales instaure un régime dérogatoire pour la composition des conseils municipaux des communes nouvelles, lors des élections municipales de 2026. Dès le premier renouvellement suivant leur création, ces communes bénéficient d’un nombre de sièges plus élevé que celui normalement prévu pour leur strate démographique.
Par exemple, pour une commune nouvelle comptant 510 habitants, le droit commun prévoit 15 conseillers municipaux pour les communes comprises entre 500 et 1 499 habitants. Mais en vertu du régime dérogatoire, la commune relève de la strate supérieure, celle des communes de 1 500 à 2 499 habitants, qui compte 19 élus. Ce dispositif vise à garantir une représentation suffisante des anciennes communes fusionnées lors de la mise en place du nouveau conseil municipal.
Quel est le nouveau mode de scrutin à Paris, Marseille et Lyon ?
Avec la mise en vigueur de la loi du 11 août 2025, les règles électorales à Paris, Lyon et Marseille ont été modifiés. Désormais, les conseillers de Paris ainsi que les conseillers municipaux de Lyon et de Marseille seront élus au suffrage universel direct, au moyen d’un scrutin de liste paritaire à l’échelle de la commune, comme c’est déjà le cas dans les autres communes françaises.
Dans chaque secteur, les conseillers d’arrondissement - ou de secteur - seront également élus par scrutin de liste paritaire, au suffrage universel direct. La réforme instaure ainsi deux scrutins distincts et simultanés à Paris et Marseille : un scrutin pour désigner les conseillers d’arrondissement ou de secteur ; un autre pour élire les conseillers municipaux et communautaires.
À Lyon, où s’ajoute le niveau institutionnel propre à la Métropole de Lyon, trois scrutins distincts et simultanés seront organisés : un scrutin pour élire les conseillers d’arrondissement ; un scrutin pour élire les conseillers municipaux ; un scrutin pour élire les conseillers métropolitains.
Qui est candidat aux municipales ?
Qui sont ces Français et citoyens de l'Union européenne qui s'engagent dans ces élections municipales ? Changement de taille dans le mode de scrutin, impactant directement les candidatures : pour ces municipales 2026, les candidats individuels disparaissent dans les communes de moins de 1 000 habitants, soit pas loin de 70% des communes françaises. Ce sont les listes paritaires qui sont désormais la norme dans tout le pays, avec un nombre de candidats dépendant de la taille de la commune ou de la ville.
Dans le détail, le ministère de l'Intérieur a décompté 891 845 candidats et 50 105 listes pour le scrutin municipal de droit commun ; 4 876 candidats et 139 listes pour le scrutin municipal en Polynésie Française ; 7 321 candidats et 234 listes au renouvellement des conseils d’arrondissements de Paris, Lyon et Marseille. Aucune candidature n’a été présentée dans 68 communes pour ce scrutin (on en comptait 106 au premier tour des élections municipales de 2020).
Si dans les grandes métropoles comme Paris ou Marseille, la bataille ressemble souvent à un duel politique national avec des étiquettes partisanes très marquées, la réalité est bien différente dans nos campagnes. Dans les communes plus rurales, l'engagement est avant tout une affaire de proximité. On y voit fleurir des listes citoyennes de candidats ou sans étiquette, portées par des habitants qui veulent moins faire de la politique que gérer concrètement leur cadre de vie.
L'autre grande révolution de ce scrutin, c'est l'arrivée massive des femmes dans les conseils municipaux ruraux. En imposant l'alternance obligatoire entre un homme et une femme sur chaque liste de candidats aux municipales 2026, la loi a mécaniquement brisé le plafond de verre qui limitait encore la parité dans les petites communes. Pour que cette exigence ne devienne pas un obstacle dans les hameaux où il est parfois difficile de mobiliser, le législateur a tout de même prévu un droit à l'incomplétude : une liste peut être validée même s'il lui manque un ou deux noms. On ne se présente plus seulement pour s'occuper de son clocher, mais aussi pour peser au sein des communautés de communes ou des métropoles, là où se décident désormais les transports et les grands projets économiques. C'est ce double rôle, entre l'écoute quotidienne en mairie et la technicité des dossiers intercommunaux, qui définit le candidat de 2026.