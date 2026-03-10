Candidats aux municipales 2026 : qui se présente dans votre ville ? Toutes les listes par commune

Les listes des candidats aux municipales sont toutes consultables depuis notre moteur de recherche et notre carte interactive.

Le premier tour des élections municipales, ce 15 mars 2026 mobilise exactement 891 845 candidats répartis sur un total de 50 478 listes validées par le ministère de l'Intérieur. Dans 68% des communes, une seule liste est présente, ce qui signifie que le candidats présents seront élus ce dimanche 15 mars dans plus de 23 000 villes ou villages de France.

Les candidats peuvent-ils faire des promesses de permis de construire ? C'est une pratique formellement interdite et pénalement répréhensible. Un des candidats aux municipales qui promettrait l'obtention d'un permis de construire en échange d'un vote ou d'un soutien financier commet un acte de corruption. En 2026, les électeurs sont très sensibilisés à ces dérives. Toute preuve d'une telle promesse (mail, enregistrement, témoignage) peut couler une campagne et entraîner une inéligibilité immédiate après la proclamation des résultats des municipales 2026. Le pouvoir d'urbanisme est le plus sensible du maire ; il doit s'exercer dans l'intérêt général et le respect des règles environnementales, et non comme une monnaie d'échange électorale.

Un élu peut-il se faire rembourser ses frais de garde d'enfants ? C'est une nouveauté pour favoriser l'engagement des candidats parents. Les communes de moins de 10 000 habitants bénéficient désormais d'une aide de l'État pour rembourser aux élus les frais de garde d'enfants (ou d'assistance aux personnes dépendantes) engagés pour assister aux réunions officielles (conseil, commissions). Ce dispositif, financé par la Dotation Particulière Élu Local (DPEL), permet aux jeunes parents candidats aux municipales de ne pas sacrifier leur budget familial pour leur mandat. Ce remboursement se fait sur présentation de factures et vise à lever l'un des principaux freins au renouvellement des profils au sein des listes municipales en 2026.

Comment est réparti le temps de parole des candidats à la radio et télé ? Durant la campagne officielle, les médias audiovisuels doivent respecter le principe d'équité. Ce n'est pas une égalité stricte au chronomètre, mais le temps de parole accordé aux candidats aux municipales doit être proportionnel à leur représentativité (résultats précédents, sondages, dynamique de campagne). L'Arcom (ex-CSA) surveille de près ces temps d'antenne. Une exposition médiatique déséquilibrée pourrait être un motif de recours contre les résultats des municipales 2026. Pour les candidats, chaque minute de grande écoute est cruciale pour convaincre les indécis et mobiliser leur base électorale avant le passage aux urnes.

Comment gérer la parité en cas de fusion de listes au second tour ? Lorsqu'un candidat fusionne sa liste avec une autre entre les deux tours, la nouvelle liste doit impérativement respecter l'alternance stricte homme/femme. C'est un casse-tête pour les candidats aux municipales qui doivent parfois écarter des colistiers fidèles pour intégrer de nouveaux partenaires tout en maintenant cet équilibre. Si vous êtes tête de liste (homme), votre numéro 2 doit être une femme, et ainsi de suite. Les candidats anticipent généralement ces scénarios dès le premier tour en discutant avec leurs alliés potentiels. Une fusion mal préparée sur le plan humain ou juridique peut entraîner le rejet d'une liste en préfecture le mardi soir, excluant une candidature du 2e tours des municipales 2026.

Qu’est-ce que la charte éthique signée par certains candidats ? De nombreuses listes de candidats aux municipales choisissent de signer une charte éthique (souvent proposée par des ONG comme Anticor). Elles s'engagent à la transparence des indemnités, à l'absence de conflits d'intérêts et à la participation des citoyens aux décisions. Ce n'est pas une obligation légale, mais un signal politique fort envoyé aux électeurs lassés par les affaires. Cet engagement peut être un élément différenciateur majeur qui influence positivement les résultats des municipales 2026, en attirant un électorat sensible à l'intégrité et au renouveau des pratiques politiques locales.

Les dons des entreprises sont-ils autorisés pour un candidat aux municipales ? C'est une interdiction absolue et définitive : aucune personne morale (entreprise, association, syndicat, fondation) ne peut financer une campagne électorale, que ce soit par un don d'argent ou par un avantage en nature (prêt gratuit d'un local, impression gratuite de tracts). Seules les personnes physiques peuvent faire des dons, dans la limite de 4 600 € par élection. Enfreindre cette règle conduit systématiquement au rejet du compte de campagne et à l'inéligibilité du candidat. Si une entreprise souhaite vous soutenir, elle peut seulement vous facturer des prestations au prix du marché, sans remise "politique" suspecte. La transparence est votre meilleure alliée pour éviter le contentieux.

Les débats municipaux sont-ils obligatoires pour les candidats ? Aucune loi n'oblige un candidat à participer à un débat contradictoire. Cependant, le refus de débattre est souvent perçu négativement par les électeurs comme une marque de faiblesse ou de mépris. Pour les candidats aux municipales, ces débats sont des moments de vérité où les programmes sont confrontés point par point. La performance lors de ces échanges peut faire basculer quelques centaines de voix, ce qui, dans les villes moyennes, suffit à modifier radicalement les résultats des municipales 2026. C'est aussi l'occasion pour les "petites" listes de se faire connaître du grand public à égalité avec le maire sortant.

À quoi servent concrètement les municipalités dans la vie quotidienne des habitants ? Les municipalités assument un rôle central en prenant les grandes décisions qui structurent la commune : entretien des écoles, gestion des équipements sportifs et culturels, soutien aux associations, services de proximité ou encore délivrance des permis de construire. Toutes ces actions poursuivent un même objectif : améliorer, de manière très concrète, le quotidien des habitants.

Comment est fixé le nombre d’élus dans une commune nouvelle ? L’article L2113-8 du code général des collectivités territoriales instaure un régime dérogatoire pour la composition des conseils municipaux des communes nouvelles, lors des élections municipales de 2026. Dès le premier renouvellement suivant leur création, ces communes bénéficient d’un nombre de sièges plus élevé que celui normalement prévu pour leur strate démographique. Par exemple, pour une commune nouvelle comptant 510 habitants, le droit commun prévoit 15 conseillers municipaux pour les communes comprises entre 500 et 1 499 habitants. Mais en vertu du régime dérogatoire, la commune relève de la strate supérieure, celle des communes de 1 500 à 2 499 habitants, qui compte 19 élus. Ce dispositif vise à garantir une représentation suffisante des anciennes communes fusionnées lors de la mise en place du nouveau conseil municipal.