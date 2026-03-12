Sondages des municipales 2026 : tous les résultats à Paris, Marseille, Lyon et les grandes villes

Paris, Lyon, Nice, Toulouse, Marseille... Que disent les sondages d'intentions de vote dans les grandes sur ces élections municipales 2026 ?

Les élections municipales approchent. Le premier tour est pour ce dimanche 15 mars, la campagne est désormais entrée dans sa dernière ligne droite. Ce scrutin n'est vraiment pas comme les autres : même si les médias, commentateurs et personnalités politiques aiment à en faire un enjeu important pour eux et pour leurs partis, il s'agit avant tout d'un scrutin local. Ces élections municipales2026, ce sont en réalité 34 000 élections différentes en réalité, avec leurs propres réalités, candidats, situations propres.

C'est pourquoi des sondages nationaux sur les résultats de ces élections municipales n'ont aucun sens. Ils ne traduisent aucune réalité politique : les formations politiques nationales ne sont représentées que dans une toute petite minorités de communes. Les sondages pour ces municipales 2026 ont en revanche une vraie pertinence lorsqu'ils sont effectués dans une commune, en testant un groupe d'électeurs sur un scrutin précis. Et sur ce terrain-là, oui, les résultats des sondages sont éclairants.

Voici les résultats des sondages du premier tour des élections municipales 2026, rassemblés dans notre outil interactif. Les principales villes de France sont disponibles depuis la molette.

Résultat des sondages des municipales à Paris : le duel Grégoire et Dati s'installe

Dans la capitale, le paysage électoral se cristallise autour de la succession d'Anne Hidalgo. Selon les derniers sondages, Emmanuel Grégoire, qui porte les couleurs de l'union PS-Écologistes-PCF, caracole en tête avec autour de 35% des intentions de vote. Il bénéficie d'une dynamique de rassemblement de la gauche de gouvernement qui semble rassurer un électorat parisien soucieux de stabilité. En face, Rachida Dati, sous la bannière LR-MoDem, maintient son socle autour de 27 %. La surprise vient de la droite nationaliste : Sarah Knafo (Reconquête) est donnée au-dessus des 10%. Son maintien et celui du centriste Pierre-Yves Bournazel (autour de 12%) pourraient compliquer l'équation pour Rachida Dati.

Résultat des sondages des municipales à Marseille : un coude-à-coude électrique entre Payan et le RN

La cité phocéenne s'apprête à vivre l'un des scrutins les plus serrés de son histoire contemporaine. Le maire sortant Benoît Payan, à la tête de la coalition de gauche, est donné autour des 35 % dans les dernier sondages. Toutefois, la menace du Rassemblement national n'a jamais été aussi concrète : Franck Allisio, soutenu par l'alliance UDR-RN, culmine entre 32% et 34%. L'écart, situé dans la marge d'erreur, laisse présager une bataille de secteur féroce pour ce premier tour. Martine Vassal, représentant la droite et le centre, réunit moins de 20% des intentions de vote, tandis que Sébastien Delogu pour la France insoumise atteint autour de 10 à 14%. Marseille devient ainsi le laboratoire d'une possible alternance radicale vers l'extrême droite, compte tenu des réserves de voix pour le 2e tour.

Résultat des sondages des municipales à Lyon : Aulas bouscule l'élection

La capitale des Gaules pourrait va-t-elle connaître un basculement ? L'entrée en lice de Jean-Michel Aulas, soutenu par une large coalition allant des Républicains à Renaissance et Horizons, a radicalement changé la donne. Selon les derniers sondages, il est crédité d'autour de 41 à 45% des intentions de vote, une avance confortable qui place le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, en difficulté avec seulement entre 28 et 31%. La France insoumise et du Rassemblement national sont relégués loin derrière, avec respectivement autour de 12% et de 6%.

Résultat des sondages des municipales à Nice : la guerre fratricide entre Ciotti et Estrosi

Le scrutin niçois se résume à un combat politique sans merci entre deux anciens alliés. Éric Ciotti, sous les couleurs de l'UDR alliée au RN, vire en tête avec autour de 38% des intentions de vote selon les derniers sondages. Il devance nettement Christian Estrosi, maire sortant soutenu par Horizons et le camp présidentiel, qui plafonne autour des 32%. Ce duel au sommet de la droite occulte le reste de l'échiquier politique : la gauche unie derrière Juliette Chesnel-Le Roux (autour de 12%) et la France insoumise de Mireille Damiano (autour de 11 %) semblent réduites au rôle d'arbitres dans ce qui s'annonce comme une quadrangulaire explosive au second tour.

Résultat des sondages à Toulouse : Jean-Luc Moudenc devant

Dans la ville rose, Jean-Luc Moudenc est donné en première position mais dans une situation fragile. Soutenu par Horizons, LR et Renaissance, le maire sortant est crédité de 33% par Cluster 17. Il devance le socialiste François Briançon (30%), qui mène une liste de gauche de gouvernement. La surprise vient de la force de La France Insoumise : François Piquemal atteint23 %, confirmant l'ancrage de LFI. Si le RN reste marginal (6%), le second tour dépendra intégralement de la capacité de la gauche à s'unir. Jean-Luc Moudenc mise sur son bilan et un électorat centriste fidèle pour contrer une éventuelle union de ses opposants.

Résultat des sondages des municipales à Lille : l'après Martine Aubry au cœur des tensions

À Lille, l'héritage de Martine Aubry fait l'objet d'une lutte acharnée. Son dauphin désigné, Arnaud Deslandes (PS-PCF), devance ses concurrents avec 28% des intentions de vote selon le dernier sondage Ifop pour La Voix du Nord. Il est cependant concurrencé sur sa gauche par l'écologiste Stéphane Baly (20%) et l'insoumise Lahouaria Addouche (16%). Le bloc central de Violette Spillebout (15%) et la percée du RN Matthieu Valet (9%) confirment que la métropole du Nord reste un bastion de gauche, mais dont l'unité est plus que jamais menacée par les divisions partisanes nationales.

Résultat des sondages à Montpellier : Michaël Delafosse loin devant

À Montpellier, Michaël Delafosse (PS et alliés) semble avoir solidement verrouillé son électorat. Crédité de 35% par l'Ifop, il bénéficie d'une popularité solide. L'opposition la plus sérieuse vient de Nathalie Oziol pour LFI (16%), signe que la contestation à gauche reste vive. Le reste du paysage est très émietté : les candidats sans étiquette comme Rémi Gaillard (10%) ou Mohed Altrad (9%) captent une part non négligeable d'intentions de vote. Avec un RN à 8%, Michaël Delafosse aborde le premier tour de ce scrutin avec une sérénité certaine, porté par l'absence d'une alternative de centre-droit unifiée.

Résultat des sondages à Strasbourg : Catherine Trautmann en tête

Le paysage politique strasbourgeois est particulièrement fragmenté. Catherine Trautmann (PS) crée la surprise en dominant les intentions de vote avec 31% selon Cluster 17 (voir plus haut), devançant la maire écologiste sortante Jeanne Barseghian (20%). La droite, représentée par Jean-Philippe Vetter (19%), espère profiter de la division de la gauche. Avec le RN à 11% et LFI à 10%, aucune majorité claire ne se dessine. Strasbourg apparaît comme une ville où les alliances d'entre-deux-tours seront les plus complexes de France, entre un socialisme historique qui revient en force et une écologie urbaine qui cherche un second souffle.