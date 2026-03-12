Municipales 2026 : les résultats des sondages et les actus de l'élection en direct

Gratuit : tous les résultats des élections municipales sont publiés ce dimanche 15 mars. Mais la campagne n'est pas finie, les tensions s'installent. Les sondages montrent que des surprises sont possibles.

Cherchez votre commune et trouvez la liste des candidats aux municipales 2026 :

Dates des municipales 2026

Résultats des municipales 2026

Résultat des municipales par ville L'essentiel Ce dimanche 15 mars, c'est le premier tour des élections municipales.

Les résultats de ces municipales 2026 dans les grandes villes seront déjà déterminants : ils vont créer un rapport de force pour le 2e tour et décider des désistements ou des alliances.

Des résultats sont à suivre en priorités : Le Havre, Toulon, Marseille, Paris, Lyon, Roubaix, Bordeaux... Dans toutes ces communes, les enjeux ont une dimension nationale, avec des personnalités de premier plan qui risquent gros.

Retrouvez sur cette page les résultats des derniers sondages sur les municipales et notre fil d'actualités permettant de suivre les grands temps forts de la campagne. Résultats des sondages des municipales dans les principales villes Consultez les résultats des sondages effectués sur les municipales 2026 en choisissant une ville dans le menu déroulant. Les scores de chaque candidats apparaissent pour le premier tour de l'élection.

15:40 - Municipales à Roubaix : LFI tente de faire gagner David Guiraud Roubaix est la ville la plus pauvre de France. Il est possible qu'elle tombe sous les mains de la France Insoumise à l'issue du second tour des élections municipales, le 22 mars prochain. Dirigée par la droite, depuis 2014, soit deux mandats municipaux, c'est pourtant à gauche que les locaux ont massivement voté lors des élections présidentielle de 2022. Roubaix se trouve etre la ville dans laquelle le patron des insoumis avait atteint 52% au premier tour des présidentielle. Ce qui a été son plus gros score national. 15:40 - Question de lecteurs : quel sera le poids des "votes blancs" dans les résultats de 2026 ? En 2026, la question de la comptabilisation des votes blancs comme suffrages exprimés reste un débat vif. Pour l'instant, ils sont décomptés séparément et annexés aux résultats des municipales 2026, mais ils ne comptent pas pour le calcul des pourcentages des candidats. Si le vote blanc atteint des sommets, comme le suggèrent certains sondages de mécontentement (parfois plus de 10 % dans certaines villes), cela enverra un signal de crise de la représentation. Un maire élu avec 51% des exprimés, mais dans une commune où 15% des votants ont voté blanc, peut avoir une légitimité affaiblie pour mener ses réformes, mais c'est assez accessoire. Les analystes scruteront ce chiffre comme un baromètre de la santé démocratique locale, au-delà de la simple victoire mathématique. 15:22 - Municipales : Marine Le Pen et Bardella soutiennent les candidats RN A quelques jours du premier tour des élections municipales, les candidats à l'édile multiplient leurs déplacements. Ce jeudi 12 mars, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella est en déplacement en Gironde pour une conférence de presse. Marine Le Pen, quant à elle, est présente pour soutenir les candidats RN à la mairie. Elle se trouve à La Flèche, dans la Sarthe, afin d'apporter son soutien à l'aspirant Romain Lemoigne. 15:20 - Question de lecteurs : pourquoi existe-t-il un décalage entre les estimations et les résultats officiels ? Le soir de l'élection municipale, la confusion est fréquente. Les estimations que vous voyez à la télévision à 20h sont réalisées par des sondeurs à partir d'un échantillon de bureaux. Le résultat des municipales officiel, lui, provient d'un processus administratif rigoureux : chaque bulletin est compté manuellement, consigné dans un procès-verbal signé par les assesseurs, puis acheminé en préfecture pour validation juridique. Ce trajet "physique" de l'information explique pourquoi une ville peut sembler basculer à 20h sur un plateau télé, mais confirmer son résultat réel bien plus tard. Pour obtenir une donnée fiable à 100%, il est impératif de se référer au site du Ministère de l’Intérieur ou aux affichages officiels sur les portes des mairies, qui font foi en cas de contestation électorale. 15:12 - Pourquoi une liste fusionnée change-t-elle de nom après les résultats du 1er tour ? Lorsqu'entre les deux tours deux listes décident de s'allier, elles déposent une nouvelle liste en préfecture. Ce "mariage" se traduit souvent par un nouveau nom de liste pour marquer l'union. Pour le résultat des municipales 2026, cette nouvelle identité vise à séduire les électeurs des deux camps originels. C'est une étape délicate : si la fusion est perçue comme un pur calcul électoral sans cohérence de programme, les électeurs peuvent se démobiliser ou voter blanc. Les analystes observent de près ces "nouvelles" listes car elles préfigurent la future majorité au conseil municipal. Le nom choisi est un signal politique : il doit incarner le rassemblement tout en conservant la dynamique de la liste arrivée en tête au premier tour. 15:10 - Municipales: Xavier Bertrand s'oppose à l'extreme droite Le président LR de la région des Hauts de France, Xavier Bertrand, a dit sa totale opposition à une alliance avec l'extreme droite en vue des élections municipales 2026. Il a déclaré que "les candidats de droite à l'édile s'alliant avec le rassemblement nationale ou Reconquete, le parti d'Eric Zemmour, ou bien en lien avec l'union des droites menée par Eric Ciotti, "n'ont plus rien à faire chez les Républicains ". Il appelle à être "intraitable" avec ces candidats. "Dehors", a-t-il ajouté. Avant de demander à la direction du parti de clarifier cette situation. Le candidatà la présidentielle 2027 demande l’exclusion des LR qui font alliance avec le RN : «Ceux qui sont avec le RN, avec Knafo ou Ciotti n’ont plus rien à faire chez LR 15:05 - Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire "fier" du bilan d'Anne Hidalgo Interrogé sur le scandale des violences périscolaires, Emmanuel Grégoire, l'un des favoris à la mairie de Paris se dit "très fier" du mandat d'Anne Hidalgo en tant que maire de Paris. Il est le candidat de l'union de la gauche. Par ailleurs, Grégoire vante la possibilité pour lui de se construire une popularité en cas de victoire aux scrutins tandis que pour lui la notoriété déjà établie de sa concurrente à l'édile Rachida Dati. "Rachida Dati, tout le monde la connaît, moi je gagne à être connu", a-t-il déclaré sur France info. 15:00 - Quel poids de ces municipales sur les logements sociaux ? La loi impose un quota de 25% de logements sociaux dans les communes urbaines. Le maire a un rôle clé : il délivre les permis de construire et choisit les bailleurs sociaux. Le résultat des municipales 2026 déterminera si votre commune va rattraper son retard ou si elle préfère payer des amendes plutôt que de construire. C'est un sujet de crispation majeur entre les partisans d'une mixité sociale accrue et ceux qui craignent une dévalorisation de leur quartier. Le résultat de l'élection en 2026 dira si la ville devient plus inclusive pour les travailleurs modestes et les jeunes couples, ou si elle reste un territoire réservé aux foyers les plus aisés. 14:55 - Edouard Philippe appelle à la mobilisation au Havre Edouard Philippe, qui est candidat à sa succession à l'édile au Havre, appelle à la mobilisation. A trois jours du premier tour des élections municipales 2026, le président d'Horizons, peut faire face à tout les scénarios. Pour l'ancien premier ministre, les résultats de votes seront déterminants pour son avenir politique. Mercredi 11 mars au soir, il a réuni 600 de ses partisans, alors qu'un sondage le donne pour la première fois perdant face au candidat communiste Jean-Paul Lecoq. Cela dans l'hypothèse d'une triangulaire avec le député extreme droite Franck Keller. 14:42 - Municipales 2026 : dans 93% des communes, tout se joue des le premier tour A l'approche des municipales, les 15 et 22 mars, le suspens se poursuit dans certaines grandes villes comme Paris et Marseille. A l'inverse, dans prés de 93% des communes françaises, il ne sera pas nécessaire d'attendre le second tour pour avoir les résultats. Dés l'issue du premier tour, les conseillers municipaux seront connus des électeurs. La raison principale est le manque de concurrence entre les listes dans ces localités. Seulement un seul candidat se présente, en effet, à l'édile. Ce qui laisse peu de place à la surprise et qui permet son élection dés le premier tour, et cela sans meme une forte participation électorale des habitants. 14:38 - Question de lecteurs : quel sera le rôle du CCAS après l'annonce des résultats de 2026 ? Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est le bras armé du maire pour la solidarité. Il aide les personnes en difficulté, les sans-abris et les familles précaires. Le résultat des municipales 2026 déterminera le budget alloué à l'aide sociale. Dans une période économique tendue, le choix du maire est politique : va-t-on renforcer les aides directes (bons alimentaires, aide au loyer) ou privilégier l'accompagnement vers l'emploi ? Le maire préside d'office le CCAS. Le résultat des urnes en 2026 dira si la commune s'engage dans une politique sociale ambitieuse et protectrice pour les plus fragiles, ou si elle réduit sa voilure budgétaire pour se concentrer sur d'autres priorités comme l'attractivité économique ou la sécurité. 14:32 - LFI fixe ses conditions pour les éventuelles fusions de 2e tour avec le PS Dans un communiqué, LFI a annoncé ses conditions de fusion en vue du second tour des élections municipales. La France insoumise, qui ne fait quasiment jamais équipe dans ce scrutin avec d'autres partis de gauche au premier tour, indique qu'elle plaide pour une "fusion technique à chaque fois que le risque de la droite et de l’extrême droite existe". En d'autres termes, LFI se dit favorable à une fusion avec d'autres listes de gauche. Pour autant, elle ne souhaite pas d'accord programmatique et d'obligation de gérer la commune ensemble. Cela devrait ainsi lui permettre d'obtenir des postes de conseillers municipaux tout en se maintenant dans l'opposition. La France insoumise s'opposera en revanche à "toute alliance avec des candidats macronistes ou de droite", fait-elle savoir dans son communiqué. Répondant au Parti socialiste qui avait demandé des clarifications à La France insoumise sur le rapport du mouvement à la violence politique, LFI en profite pour réaffirmer sa "solidarité avec le mouvement antifasciste face aux tentatives de criminalisation". LIRE PLUS

6 février 2026 - Date limite d'inscription en mairie sur les listes électorales pour voter aux municipales

26 février 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des listes de candidatures pour le premier tour

15 mars 2026 - Premier tour de l'élection municipale et résultat à 20h

17 mars 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des candidatures pour le second tour

22 mars 2026 - Second tour de l'élection municipale et résultat à 20h

La date la plus immédiate est importante à retenir est celle du premier tour de l'élection, qui se déroule le dimanche 15 mars 2026. Dès la fermeture des bureaux de vote à 18 heures ou 20 heures selon les villes, les premières estimations permettent de dessiner les rapports de force. Le résultat des municipales 2026 pour chaque commune sera publié sur cette page.

Qui sont les candidats aux municipales 2026 ?

Tous les candidats aux municipales 2026 ont déposé leur liste complète en préfecture, au plus tard le 26 février. Il est possible de consulter les listes des candidats aux municipales, commune par commune.

Comme chaque année, les résultats des élections municipales 2026 sont publiés ville par ville sur Linternaute.com, dès la mise à disposition des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur le 15 mars et jusqu'aux résultats définitifs du second tour le 22 mars. Consultez les résultats des municipales précédentes et commencez à suivre les enjeux dans votre ville ou votre commune avant le scrutin.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de mois de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul "en papillon". Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, le scrutin est désormais dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.

Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront.

Quelques aménagements pour les communes de moins de 1000 habitants

Les municipales 2026 seront ainsi une première en France avec un mode de scrutin uniformisé partout sur le territoire. Si l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants est désormais identique à celle des communes de plus de 1 000 habitants, il existe quelques aménagements, compte tenu des difficultés à composer des listes paritaires.

les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal

le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans celles de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans celles de 500 à 999 habitants

Pour éviter le "panachage", les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nul

Des règles nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon lors des municipales 2026

À Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales restent en revanche très spécifiques, mais la loi a également changé en 2025 pour permettre l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. Pour ces élections municipales 2026, il y a donc deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux.

Par ailleurs, la nouvelle loi abaisse à 25% la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier ou au second tour (contre 50% dans les autres communes). Désormais, les conseillers métropolitains de Paris et Marseille sont aussi élus dans les mêmes conditions que celles des communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal. Exception : un troisième scrutin est organisé à Lyon pour élire les conseillers de la métropole. Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus sur la base des listes déposées pour l'élection des conseillers municipaux.

Quels résultats pour les partis politiques aux municipales 2026 ?

Les résultat de chaque parti politique aux municipales 2026 a aussi fait l'objet d'enquêtes sur les préférences partisanes. Un sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro fait apparaître que les Français ne sont pas vraiment favorables à des alliances de partis politiques pour les élections municipales 2026. Ils ne sont que 39% à souhaiter une union de la gauche - sans LFI - et 29% à souhaiter une union de tous les partis de gauche (une majorité d'électeurs de gauche, sauf chez les électeurs socialistes - sont favorables à une alliance de tous les partis).

38% des Français aimeraient une alliance entre LR et les partis du camp présidentiel et 36% souhaitent une alliance entre LR et le RN. Dans le détail, on observe que 62% des sympathisants LR sont favorables à une alliance avec le RN et 63% avec le camp présidentiel.

Le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié il y a quelques semaines, donne également des enseignements très importants en vue des résultats du second tour de ces municipales 2026. L'institut a mesuré dans quelle mesure les Français seraient disposés à voter pour un candidat qu'ils "ne soutiennent pas" pour empêcher la victoire d'un autre camp politique. On note que 59% des électeurs peuvent voter au second tour "pour empêcher la victoire de LFI", 44% "pour empêcher la victoire du RN", 46% "pour empêcher la victoire du camp présidentiel".