Emilien a fini par abandonner : sa dernière révélation avant de quitter les 12 coups de midi

Son règne aura été sans précédent. Emilien, le Maître de Midi, a pourtant dû faire un choix difficile.

Les rumeurs de l'élimination d'Emilien dans Les 12 Coups de Midi, ce dimanche 6 juillet, feront bientôt partie de l'histoire ancienne. Passée l'élimination ce dimanche, c'est bien le parcours extraordinaire du jeune Vendéen qui restera en mémoire, un marathon impressionnant qui aura écrasé tous les records de Christian Quesada, Paul El Kharrat ou Xavier Mercier.

Emilien est apparu pour la première fois face à Jean-Luc Reichmann le 25 septembre 2023 et est resté sur le plateau des 12 Coups jour après jour pendant près de deux ans, sans discontinuer, grâce à une culture générale impressionnante. Étudiant en licence d'histoire à Toulouse où il s'est installé il y a quelques années, le jeune homme a enchaîné les victoires, décrochant le titre de plus grand champion de l'histoire du jeu, et même quelques autres records pour des jeux français ou européens : à seulement 22 ans, il compte déjà 650 participations à son actif et a accumulé la somme colossale de 2,5 millions d'euros de gains et de cadeaux.

Pourtant, derrière ce succès fulgurant se cachent des sacrifices importants. Pour honorer ses engagements auprès de la production et assurer sa présence lors des tournages, Emilien a dû mettre entre parenthèses une partie de sa vie d'avant. Ses relations avec Jessica, sa petite amie, ont fait l'objet de nombreuses spéculations tout au long de son parcours. Sa vie à Toulouse s'est aussi réduite à sa portion congrue au fil du temps. Mais le maître des maîtres de Midi a aussi dû faire une pause dans ses projets professionnels, ou plutôt estudiantins.

Ses études à l'Université du Mirail ont en effet pâti de ses incessants passages à Paris pour les tournages, mais aussi de l'intense préparation que peut nécessiter une telle accumulation de savoirs. "En ce moment, c'est un peu compliqué", confiait ainsi Emilien le 24 juin dernier au beau milieu du jeu de TF1. "De base, j'ai essayé de mener les deux de front et je me suis rendu compte que ce n'était pas trop possible", avouait-il.

Les périodes d'enregistrement entrant en conflit avec le calendrier universitaire, le champion a même pris la décision difficile d'abandonner un temps sa scolarité. "Les périodes de tournage tombaient pendant les périodes de partiels et donc j'ai mis mes études en pause pour probablement les reprendre à la suite de cette aventure", a précisé le champion, pourtant loin de se sentir supérieur, malgré l'étendue de ses connaissances : "Le premier semestre j'avais essayé de le suivre en partie. Finalement, j'y suis retourné, ça s'est très bien passé et ça ne change pas grand-chose. Je viens pour apprendre des choses de la part des professeurs". Et cela devrait continuer.