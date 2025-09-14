Venu de Norvège, le nouveau jeu de dingue que TF1 prépare en secret va mettre les stars en boîtes et les faire souffrir

TF1 a acquis les droits d'un jeu norvégien à succès qui va très loin dans les épreuves soumises aux célébrités.

TF1 est en train de travailler dans le plus grand secret à un nouveau programme qui devrait arriver sur les écrans dans les prochains mois. La chaîne a annoncé en début d'année l'acquisition des droits d'un jeu à succès au concept original et déjanté, venu tout droit de Norvège et intitulé The Box. L'émission, brute de décoffrage, a d'ores et déjà bousculé les codes de la télé dans le grand nord.

Le concept de cette "compétition-réalité" selon le communiqué de TF1 ? Douze célébrités sont enfermés individuellement dans d'immenses boîtes jaunes, des petits containers sans lumière et sans fenêtre, transbahutés à travers le pays en camion, grue ou en hélico, pour les amener à accomplir des épreuves toujours plus extrêmes. Sans savoir où ils se trouvent ni quel défi les attend à l'ouverture, les candidats sont lâchés dans des environnements inconnus et parfois hostiles. Ils doivent comprendre par eux-mêmes les règles et l'objectif de chaque épreuve pour espérer la remporter.

Diffusé en janvier dernier sur la chaîne TV2, The Box (Boksen en norvégien) a cartonné, devenant l'émission la plus commentée sur les réseaux sociaux. Son succès, qui met en scène des personnes connues venues en apprendre davantage sur elles-mêmes et repousser leurs propres limites, a rapidement dépassé les frontières, le format étant déjà diffusé au Danemark et en cours d'adaptation au Royaume-Uni, en Finlande et aux Pays-Bas.

Le visuel de la version norvégienne, partagé par TF1. © Communiqué de presse TF1

Les épreuves ont toujours de quoi provoquer des sensations fortes ou s'attaquent aux peurs des participants. TF1 évoque "des jeux de stratégie à dimension psychologique" et un "concept alliant compétition et immersion totale". Seul le candidat qui aura relevé le plus grand nombre de challenges aveugles sera sacré vainqueur.

Parmi les situations abracadabrantes auxquelles les stars norvégiennes ont été confrontées, des défis à la fois sur l'eau, sur terre et dans les airs : sauter d'une nacelle suspendue à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la mer, attraper un ballon de football américain et courir le plus vite possible pour échapper à une horde de joueurs prêts à fondre sur vous et vous plaquer, ou tenter de fait exploser une pastèque entière à coups de tête. Le tout sans aucune préparation.

En Norvège, des personnalités comme l'actrice Ane Dahl Torp, le skieur Petter Northug ou encore l'humoriste Atle Antonsen se sont prêtées au jeu. Et toutes ont été bluffées par la violence des épreuves. Dans la version danoise, trois participants ont même été blessés en à peine deux épisodes. On est donc assez loin d'un Fort Boyard finalement assez tendre avec ses visiteurs (même si mes enfants ont régulièrement été impressionnés cet été de voir Willy Rovelli torturer les pauvres candidats en leur faisant ingurgiter ses plats peu ragoûtants). The Box devrait plus ressembler à un Koh-Lanta de l'extrême dans lequel les célébrités sont venues en baver.

Pour la version française, TF1 n'a encore dévoilé ni la date de diffusion, ni le casting, mais promet de grands noms. A court d'idées ces dernières années, la chaîne cherche un nouveau programme phénomène, visiblement pas loin du trash et n'hésitant pas à emprunter les codes de la téléréalité, les candidats vivant tous en communauté le temps de la saison.