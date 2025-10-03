Alerte déprogrammation : Mask Singer change de jour de diffusion

Malmené par France 2 niveau audiences, TF1 change de jour pour Mask Singer et lui préfère un tout autre programme.

Cela devient une habitude : depuis son lancement, Mask Singer est régulièrement déprogrammé ou décalé selon les désidératas des programmes TV et des audiences. Alors que la saison 8, la deuxième en seulement 6 mois, est lancée depuis quelques semaines seulement, les fans du grand bal masqué vont devoir modifier leurs habitudes dès le prochain numéro. Si ce vendredi, rien n'a bougé, le show phare de TF1 change exceptionnellement de case horaire la semaine prochaine.

Il faut dire que cette saison 8 de Mask Singer est loin de réaliser des prouesses côté audiences, restant figée à à peine plus (et parfois moins) de 2,5 millions de téléspectateurs. La semaine dernière, les deux parties de l'émission présentée par Camille Combal ont attiré respectivement 2,55 millions (14,6% de PDA) et 2,16 millions de fidèles (17,6% de PDA). Des scores en repli par rapport à 2024 où le programme réunissait encore plus de 4 millions de téléspectateurs. Usure quand tu nous tiens.

© Service de presse TF1

Dans le même temps, les deux épisodes inédits de Simon Coleman sur France 2 ont, eux, fédéré 3,14 millions de curieux (18,7% de PDA), prenant la tête des audiences. La semaine précédente c'était pire encore : Simon Coleman atteignait 3,54 millions de téléspectateurs, soit une part d'audiences de 22,2%, alors que Mask Singer restait scotché à 2,65 millions de fans. Deux contre-performances qui font tâche pour TF1.

Cette fois, l'émission de divertissement va connaître un léger bouleversement : au lieu du vendredi 10 octobre, le jeu d'enquête a été déplacé au lendemain, samedi 11 octobre. Un changement surprise qui risque de perturber le rituel bien établi pour les plus accros. Ce déplacement temporaire est dû à la diffusion en direct sur TF1 du match de qualification de l'Equipe de France de football pour la Coupe du monde 2026. Le vendredi 10 octobre à 20h45, les Bleus affronteront l'Azerbaïdjan au Parc des Princes dans le cadre des éliminatoires.

Un match des Bleus face à l'Azerbaïdjan vaut donc mieux que la grand enquête à paillettes de Mask Singer. Impossible en tout cas pour la Une de maintenir le programme à l'antenne, même face à une affiche sportive qu'on peut qualifier de moyenne. La chaîne n'a pas tremblé et a choisi de décaler exceptionnellement son divertissement phare au samedi soir.

Les inconditionnels de Camille Combal et de ses enquêteurs Chantal Ladesou, Kev Adams, Laurent Ruquier et Michäel Youn devront donc s'armer d'un peu de patience. Qu'ils se rassurent, il ne s'agit que d'une petite pause d'une journée, même si on les entend déjà trépigner sur les identités du Lapin, de l'Agneau ou encore du Doudou. L'émission devrait revenir dès le vendredi 17 octobre à son créneau habituel. Une fois la parenthèse du match des Bleus refermée, TF1 devrait, sauf catastrophe, réinstaller son show fétiche en maître des soirées du vendredi.