Des millions de Français prennent ce médicament chaque jour, il fait vieillir plus vite

Son effet est particulièrement important avec l'âge.

Perte de mobilité, confusion, difficultés à réaliser des gestes simples comme s'habiller, manger ou prendre une douche... Le vieillissement et la perte d'autonomie s'accompagnent de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne. Or, la prise de certains médicaments peuvent avoir un effet sur ces incapacités et sur leur vitesse de propagation. Une étude américano-taiwanaise, publiée dans la revue Sleep, s'est intéressée à certains de ces médicaments.

Ceux-ci sont consommés quotidiennement par des millions de Français. On le sait, le sommeil est un élément clé pour le bien-être et la santé, en particulier chez les personnes âgées. Or, de nombreux seniors ont des troubles du sommeil, étant notamment sujets à l'insomnie. Ils sont ainsi nombreux à prendre très régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, des somnifères.

Selon les chercheurs, la prise régulière de somnifères, couplée à des troubles du sommeil, pourrait accélérer le processus de vieillissement et réduire significativement l'autonomie des seniors. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de plus de 6700 participants âgés de 65 ans et plus, en examinant la fréquence de leurs symptômes d'insomnie et leur consommation de médicaments pour dormir. Ces informations ont été comparées à un "score de handicap", évaluant la capacité des participants à réaliser des activités quotidiennes telles que s'habiller, manger, se déplacer ou encore prendre une douche.

Les résultats ont été sans appel : chaque année, l'invalidité des personnes âgées augmente proportionnellement à la fréquence des symptômes d'insomnie et à la prise de somnifères. Plus les troubles du sommeil sont fréquents, plus la perte d'autonomie est marquée. Mais le constat le plus alarmant concerne la consommation de somnifères : leur usage régulier entraîne une hausse encore plus importante des scores d'incapacité que les symptômes d'insomnie seuls.

Si l'étude a été menée sur des patients américains, elle résonne particulièrement en France. La consommation de somnifères (appelées benzodiapédines et apparentés) y est très importante. Citons parmi ces médicaments les Havlane, Mogadon, Nuctalon ou les apparentés aux benzodiapédines, les Stilnox ou Imovane.

Selon l'Agence française de sécurité du médicament (ANSM), "la France est le 2e pays le plus consommateur de benzodiazépines en Europe, après l'Espagne. En 2024, plus de 9 millions de Français ont été traités par une benzodiazépine" dont une part considérable de la population âgée (3 millions en prenaient en 2012 selon la Haute Autorité de Santé). "Les seniors de + 65 ans constituent la population la plus concernée par le mésusage. Elle est la plus consommatrice de benzodiazépines. Avec des prescriptions souvent sur de très longues durées et des risques identifiés importants comme les chutes avec des conséquences potentiellement graves", confirme l'ANSM.

L'Agence française du médicament recommande pourtant de ne pas dépasser trois semaines de traitement dans le cadre de l'insomnie. Un meilleur traitement de l'insomnie et un encadrement de la prescription de somnifères chez les personnes âgées pourraient aider à prévenir la perte d'autonomie et à préserver la qualité de vie de nos seniors. "De nombreuses personnes âgées pensent que les troubles du sommeil font partie intégrante du vieillissement, mais il s'agit d'un problème réel qu'il faut résoudre", résume pour sa part la co-auteure de l'étude américaine, la Professeure de la Pennsylvania State University, Soomi Lee.