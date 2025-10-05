Miss France 2026 : on pensait en être débarrassé, le concours revient à une date pas très appréciée

La date et le lieu de l'élection de Miss France 2026 ont été dévoilés. Le concours aura lieu en décembre 2025.

Véritable institution en France, l'élection de Miss France est chaque année l'un des événements télévisuels les plus suivis dans l'Hexagone, avec encore 7,4 millions de téléspectateurs lors de la dernière édition et un pic à 8,44 millions lors du "Bal des Miss", le temps forts de la soirée. Il faut dire que le concours Miss France 2025, organisé au Futuroscope de Poitiers, était le premier à sacrer une miss venue de Martinique, Angélique Angarni-Filopon, avec un record d'âge à la clé, la reine de beauté étant âgée de 34 ans.

Créé en 1920, le concours Miss France, qui a connu de nombreuses évolutions au fil des décennies, reste ainsi un incontournable rendez-vous de fin d'année pour des millions de Français. Et l'élection de Miss France 2026 a d'ores et déjà une date et un lieu. Le suspense a été levé cette semaine : pour la première fois, c'est la ville d'Amiens et son Zénith qui accueilleront le prestigieux concours, le samedi 6 décembre prochain.

"Une immense fierté" pour Hubert de Jenlis, le maire d'Amiens, qui se réjouit de cette "formidable vitrine" pour sa ville. Les candidates seront en effet présentes pendant près de trois semaines à Amiens pour leur préparation et participeront à de nombreux événements locaux. Près de 4000 personnes pourront assister à l'élection de Miss France 2026 dans la salle et des millions de téléspectateurs sont de nouveau attendus devant TF1 qui retransmettra le show en direct.

Miss Martinique Angélique Angarni-Filopon dans un des tableaux de l'élection Miss France l'année dernière. © PIERRE VILLARD / SIPA (publiée le 03/10/2025)

Mais le choix de la date de Miss France 2026 risque de faire grincer quelques dents du côté de France Télévisions. Et pour cause : le 6 décembre est aussi la date historique de la grande soirée du Téléthon. Ce sera donc le retour d'un des télescopages les plus gênants à la télévision depuis des décennies, entre un concours de beauté à succès et l'événement caritatif phare de la fin d'année, au grand dam des organisateurs de ce dernier.

On pensait pourtant être débarrassé de ce dilemme pour les téléspectateurs l'année dernière, le Téléthon ayant eu lieu les 29 et 30 novembre 2024 quand Miss France avait été élue le samedi 14 décembre, permettant ainsi aux Français de suivre les deux événements. Las. Après avoir intelligemment évité le face-à-face, les deux chaînes renoueront donc avec cette concurrence frontale qui est pourtant tant décriée depuis des années.

Si les organisateurs de Miss France ne se sont pas exprimés sur la question, aucun compromis ne semble avoir été trouvé pour cette nouvelle édition. En attendant, les 29 Miss régionales, presque toutes élues à ce stade, vont poursuivre leur préparation avec un seul objectif en tête : décrocher la couronne tant convoitée et succéder à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.