Michael Goldman a décidé de briser votre rêve, la Star Academy n'est pas du tout ce que vous pensiez

"C'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment maîtriser" : Michael Goldman a fait un triste aveu sur la "Star Academy".

Quelques jours avant le lancement de la 13e saison de la Star Academy ce samedi 18 octobre, son directeur Michael Goldman a multiplié les interviews cette semaine, dont une pour Le Figaro TV où il s'est livré sans fard sur les coulisses et les enjeux du programme.

Michael Goldman y reconnaît notamment que, contrairement à ce que son nom indique, la Star Academy ne permet pas forcément de devenir... une véritable star. "Dans la musique, les succès s'expliquent toujours a posteriori", affirme-t-il. "Si nous savions comment les provoquer, tous les producteurs appliqueraient la recette. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de recette. Nous arrivons à les analyser après coup parce que c'est toujours multifactoriel."

"Est-ce que c'est la chance ? On met le mot qu'on veut là-dessus. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment maîtriser avant. Nous faisons en sorte de rassembler le maximum d'éléments pour capter l'air du temps. Mais il y a une part d'irrationnel que nous ne captons pas forcément", avoue-t-il modestement.

Des propos lucides qui tranchent avec l'image d'usine à vedettes parfois accolée (plus ou moins volontairement), au télé-crochet. Le directeur insiste même sur le fait que remporter la Star Ac' n'est pas un gage de succès futur : "Ce dont j'ai conscience et que j'essaye de faire comprendre aux élèves, c'est que Star Academy est un format spécifique qui ne dit rien de manière définitive du talent intrinsèque de chacun ni de la possibilité de carrière des artistes", poursuit Michael Goldman. On s'y est repris à deux fois pour comprendre, mais dit-il bel et bien que la Star Academy n'est pas un gage de talent ?

"Gagner le programme n'indique pas forcément le fait qu'on soit dans l'air du temps, que l'on soit capable de capter les gens et de faire une carrière après [...]. Cela ne traduit rien de définitif", conclut encore Michael Goldman, comme un terrible aveu.

La Star Academy a pourtant mis le paquet pour se renouveler cette année. Les élèves auront notamment accès à un véritable studio d'enregistrement pour réaliser l'album de la promo. L'équipe pédagogique est aussi renouvelée avec l'arrivée d'un nouveau prof de danse et d'un spécialiste de l'improvisation théâtrale.

Côté casting, la production a misé sur des talents âgés de 18 à 25 ans, sélectionnés pour leurs "personnalités fortes et identités vocales marquées". Deux prestigieux parrains ont aussi été recrutés : la chanteuse canadienne Charlotte Cardin et la méga star Ed Sheeran, qui pourrait faire une apparition surprise au château. De quoi susciter encore plus de vocations chez les apprentis chanteurs.

Reste à savoir si cette 13e édition saura, elle aussi, capter l'air du temps et révéler de futurs talents. Réponse dans les prochaines semaines.