Cet homme ne paie plus de facture d'électricité depuis 10 ans - il a utilisé des objets que presque tout le monde a chez soi

Grâce à son projet totalement fabriqué, cet homme est totalement autonome en énergie.

Tout commence par un clic, lorsqu'à l'été 2016, le Français connu sous le pseudonyme de Gublux tombe sur une vidéo YouTube montrant un homme parcourir cent kilomètres avec un vélo électrique alimenté par des batteries de récupération. Il a alors qu'une idée en tête : produire sa propre électricité sans dépendre du réseau national, grâce à une combinaison de panneaux solaires et de batteries recyclées. "C'était l'électrochoc de ma révolution énergétique !", comme il aime l'affirmer sur le forum FrancePowerhall.

À l'époque, les solutions de stockage électrique existent déjà, notamment depuis qu'Elon Musk a lancé ses batteries Powerwall au printemps 2015, mais leur prix de 6 300 euros l'unité, hors installation, reste prohibitif. L'homme, qui possède déjà quelques notions d'autoconsommation grâce à son père, décide de relever le défi lui-même. Il débute avec quelques panneaux solaires de 1,4 kW, une vieille batterie de chariot élévateur et un onduleur. Il constate que presque tout fonctionne dans la maison, sauf la machine à laver, trop gourmande en énergie . Il va devoir augmenter la puissance.

© hjbc

Gublux se souvient alors des piles utilisés dans la vidéo YouTube : elles ont été recyclés à partir de batteries portables. Ni une, ni deux, il récupère près de 1 000 batteries d'ordinateurs portables d'occasion. Il les recharge avec un chargeur fait maison et une alimentation de PC avant de les laisser se reposer une semaine, puis de les démonter cellule par cellule pour assembler des packs homogènes. "Peu de temps après, 7 packs sont terminés, je me décide à les connecter à la place de ma batterie de chariot élévateur et... Tout fonctionne!" affirme-t-il.

Toujours en quête de performance, il décide de passer à la vitesse supérieure. Il met ses premiers packs de côté pour en construire de plus gros, intégrant 160 cellules chacun pour atteindre 1 kWh par unité, tout en installant des fusibles et des protections pour garantir la sécurité de l'ensemble. Face à l'ampleur de son installation, Gublux a dû bâtir un petit entrepôt dans le fond de son jardin. Sa maison bascule progressivement vers une autonomie totale, mais l'inventeur ne s'arrête pas là. Il peaufine son système en installant une tablette qui lui permet de surveiller toutes ses données d'énergie en temps réel, chez lui comme à distance sur internet.

La production devient tellement efficace qu'il se retrouve même avec des excédents d'énergie. Pour ne rien gâcher, il installe un plus grand ballon d'eau chaude, une plaque à induction et un four électrique. Aujourd'hui, il produit assez d'électricité pour alimenter ses deux voitures électriques. En dix ans, son système n'a connu aucune défaillance majeure, ni incendie, ni panne. Il a simplement remplacé ses anciens panneaux par des modèles plus récents pour passer l'hiver. Au total, il estime son investissement à environ 10 000 euros. Si la somme peut paraître conséquente, Gublux estime qu'elle reste amortissable sur le long terme, même si l'argent n'était pas sa motivation première.