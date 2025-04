Cette série TV avait affolé tout le monde l'année dernière : à partir du mois de mai, la saison 2 sera sur les rails

Cette série événement de TF1 avait provoqué un déferlement de commentaires dès son annonce. La deuxième saison franchit un cap en mai.

L'annonce de la série, il y a plus d'an an, avait ravivé la flamme de la nostalgie pour toute une génération. Et la diffusion de la première saison, à l'automne dernier, avait provoqué un déferlement de commentaires, d'avis et d'analyses. Sur les réseaux sociaux et les forums, les critiques ont fusé et le débat a même fait rage pendant des semaines. Renouvellement bienvenu ou manque de fidélité à l'oeuvre originale, personnages réinventés ou dénaturés, ton moderne ou surfait, décors transposés avec soin ou trop franchouillards... Les fans et les puristes ont adoré pour les uns, crié au sacrilège pour les autres.

Car la série n'était pas tout à fait une nouveauté : cette histoire de trois soeurs à la recherche de la vérité sur la disparition de leur père collectionneur d'oeuvres d'art, qui organisent des cambriolages rocambolesques de musée en musée, était même bien connue. En adaptant en prises de vue réelle le manga Cat's Eyes, véritable monument des années 80 imaginé par Tsukasa Hōjō et déjà retranscrit en anime pour le Club Dorothée (et d'autres) par le passé, TF1 faisait un pari aussi osé que risqué.

Il faut croire qu'il a porté ses fruits : en moyenne, 4 millions de téléspectateurs se sont réunis devant chacun des 8 épisodes de la saison 1, diffusés chaque lundi avant les fêtes de fin d'année, face au monstre L'Amour est dans le pré sur M6. Cette première saison, qui se voulait un "préquel" ou une "origin story" du dessin animé, aura d'ailleurs droit prochainement à une suite.

Camille Lou, Elodie Fontan et Claire Romain reprennent leurs costumes (moulants) de Tamara, Sylia et Alexia pour une saison 2. Et les caméras commenceront à tourner très bientôt, puisque le tournage a été annoncé pour le courant du mois de mai par TF1. A la fin de la première saison, les trois soeurs se trouvaient à un tournant : elles découvraient que leur père, qu'elles croyaient mort, était en réalité toujours en vie et elles prenaient aussi possession du café où elles avaient leurs habitudes, pour le rebaptiser "Cat's Eyes".

La saison 2 prendra donc toujours place dans Paris (loin du Japon d'où viennent les vraies Cat's Eyes), autour de ce QG qui deviendra emblématique. La date de diffusion du premier épisode de la saison 2 de Cat's Eyes n'est pas encore connue. Si une programmation juste avant les fêtes est attendue par les fans, il ne devrait pas y avoir de miracle et la série ne devrait pas revenir avant le début d'année 2026.