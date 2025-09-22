Alice Nevers : Marine Delterme évoque enfin sa relation "extrêmement intime" avec Jean-Michel Tinivelli

"Alice Nevers (Le juge est une femme)" est de retour sur TF1 avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, dans un double épisode inédit qui casse les codes de la série.

TF1 | Lundi 22 septembre 2025 à 21h10

Alice Nevers est toujours une femme et est toujours juge. Plus de trois ans après la fin de la série culte de TF1 et un ultime épisode particulièrement émouvant en février 2022, la Une remet le couvert avec un double épisode inédit ce lundi soir. Et Marine Delterme, incarnation de l'impitoyable juge depuis 2002, a comme il se doit fait le tour des médias pour faire la promo de ce retour à l'écran. Un inédit très spécial en réalité, qui vire clairement à la comédie policière.

Pour la première fois, Alice Nevers court en effet après un serial séducteur qui a tout du prédateur. Le pitch de cet épisode, intitulé "Le Piège", est inspiré de l'affaire Simon Leviev, surnommé "l'arnaqueur de Tinder" et déjà au cœur d'un documentaire de Netflix. Cela ne l'empêche pas d'emprunter beaucoup aux codes de l'humour et au burlesque.

Que raconte le nouvel épisode d'Alice Nevers ?

Le scénario du nouvel épisode d'Alice Nevers tourne en effet autour d'un malfrat, adepte de l'application de rencontres pour VIP "Tender Gold", et poursuivi sans relâche par la juge depuis deux ans. Ce dernier multiplie les identités, profite de la faiblesse de ses victimes, les épouse et les tue sans laisser de traces. Pour Alice Nevers, c'est évidemment insupportable et elle fera tout pour le stopper.

Alice Nevers, qui a enquêté avec le fidèle commandant Marquand pour tenter de coincer ce serial killer, y a brisé son propre couple, apprend-on dans la première partie diffusée à 21h10. Mais aujourd'hui, Alice a une nouvelle carte : elle a réussi à l'identifier. Se faisant passer pour une riche héritière multi-divorcée, Alice l'a appâté et il l'a invité sur la Riviera. Marquand a beau la mettre en garde, Alice est prête à tout pour sauver son mariage et l'arrêter...

En infiltration, Alice Nevers devient donc dans cet épisode une milliardaire en quête d'amour. L'occasion de déborder très visiblement sur le terrain de la comédie pour un moment de retrouvailles qui se veut "drôle" et "jouissif" pour les téléspectateurs, comme Marine Delterme l'a expliqué à Télé Loisirs. "L'idée n'était pas de refaire un copier-coller d'Alice Nevers, mais d'offrir un vrai cadeau à ceux qui suivent la série en poussant les curseurs de la comédie et proposer une sorte de 'reboot'", explique la comédienne de 55 ans.

Un rapport de séduction toujours fort entre Alice Nevers et Fred Marquand

Un âge où la séduction a encore toute sa place, comme le revendique aussi Marine Delterme : "Toute sa vie, Alice a porté des tenues très classiques imposées par son statut. Là, c'est moi qui ai voulu qu'elle porte des jupes courtes et des cuissarde et j'assume ! Si on veut qu'elle séduise ce sérial killer et qu'il soit d'accord pour l'épouser en un temps record, il faut qu'elle avance ses arguments !", ajoute-t-elle en riant dans les colonnes du magazine.

Marine Delterme, qui a eu l'aval de TF1 et de la production pour ce scénario décalé, s'amuse aussi des retrouvailles avec Jean-Michel Tinivelli et de la timidité légendaire du comédien sous les traits de Frédéric Marquand. Rassurez-vous : les scènes de baisers (ou plus) ont visiblement été plus faciles pour ces retrouvailles très spéciales, "le fait d'être aller tourner ailleurs, dans d'autres séries, (Simon Coleman sur France 2 ou encore Rivière Perdue sur TF1)" ayant "un peu détendu" l'acteur, selon sa partenaire de jeu.

"On a un lien extrêmement fusionnel" : Marine Delterme évoque sa relation avec Jean-Michel Tinivelli

"Il s'est rendu compte que j'étais très cool, il a eu un regain d'amour pour moi !", s'amuse même Marine Delterme, en couple depuis plus de 20 ans avec l'écrivain et cinéaste Florian Zeller dans la vraie vie. Dans les colonnes de Nous Deux, Marine Delterme se livre d'ailleurs comme rarement sur cette relation très forte nouée avec un Jean-Michel Tinivelli, célibataire endurci, aussi bien dans les séries que dans sa vie personnelle.

"On est raccord, on a un lien extrêmement fusionnel. Jean-Michel est à la fois un collègue de travail hyper important et mon meilleur ami. Dans les moments très difficiles de ma vie personnelle, il a allégé mon existence en me faisant beaucoup rire", assure la comédienne. "C'est quelqu'un qui connaît tout de moi. Nous sommes extrêmement intimes. Il est finalement le frère que je n'ai jamais eu", confie-t-elle encore.

Et réunir le duo à nouveau reste une possibilité : "On attend avec impatience l'accueil du public parce que c'est lui qui décidera. Mais avec TF1, la production et les acteurs on a envie de continuer, ça c'est sûr !" Tout dépendra donc des audiences de ce soir...