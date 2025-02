Qui veut être mon associé : Patrick Bruel cache un homme d'affaires affamé, sa fortune vaut des dizaines de millions

Patrick Bruel est l'invité surprise de "Qui veut être mon associé ?" ce mercredi sur M6. Derrière le chanteur se cache un homme d'affaires remuant, des business tous azimuts.

Patrick Bruel n'est pas seulement un artiste de renom, c'est aussi un redoutable homme d'affaires. Mercredi 19 février, les téléspectateurs de M6 vont pouvoir s'en rendre compte en le voyant débarquer, à la surprise générale, sur le plateau de l'émission Qui veut être mon associé ?. Le chanteur y est venu prêter main forte à Camille et Adrien, les fondateurs de Funkie, une marque de céréales bio dans laquelle il a lui-même investi dès 2022. Un coup de projecteur bienvenu pour cette jeune pousse, et une opération réussie pour l'interprète de "Casser la voix" qui a flairé là un business prometteur.

Car Patrick Bruel a plus d'un tour dans son sac. Avant Funkie, la star s'était déjà lancée dans le poker en ligne en entrant au capital de Winamax, avec Marc Simoncini, en 2011. Un pari gagnant puisque la vente progressive de ses parts lui aurait rapporté la coquette somme de 87 millions d'euros selon La Lettre de l'Expansion et le magazine d'investigation économique L'Informé. Pas de quoi s'endormir sur ses lauriers pour autant. Patrick Bruel a été ou est encore impliqué dans une quinzaine de sociétés, dont plusieurs dans l'industrie musicale, comme l'entreprise 14 productions, créée en 1985. Selon Purepeople, celle-ci affichait un chiffre d'affaires de 30,2 millions d'euros en 2019.

Patrick Bruel : un business autour de l'huile d'olive et du vin

Depuis 2007, Patrick Bruel a aussi développé un vaste projet en Provence, sur le plateau de Mergoye près de l'Isle-sur-la-Sorgue, autour de la production d'huile d'olive et de vin. Son nom : le Domaine de Leos, la contraction des prénoms de ses deux fils, Léon et Oscar. Le domaine compte aujourd'hui 2300 oliviers sur 7 hectares, 13 hectares de vignes, des ruches, un potager en permaculture...

L'huile d'olive qui en est tirée est utilisée dans la haute gastronomie, mais aussi les cosmétiques et les soins. Patrick Bruel s'est aussi lancé dans la production de vin, à commencer par le rosé produit sur place. Le tout vendu à des prix premium (29 euros les 50 cl pour l'huile d'olive, 17,90 euros la bouteille pour le vin) dans des épiceries fines et des restaurants étoilés.

Un complexe hôtelier de luxe en 2025

La prochaine étape pour le roi du business provençal est l'ouverture en mai prochain d'un complexe hôtelier 5 étoiles de 49 chambres, installé dans une ancienne scierie en bordure de Sorgue. Un bâtiment du XIXe siècle et offrant une surface de 2 600 m2. Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé - il se chiffrerait évidemment en millions d'euros -, mais il a de quoi impressionner : l'établissement abritera un spa, un restaurant gastronomique, une galerie d'art et même une gamme de cosmétiques, évidemment à base d'huile d'olive du domaine de la vedette. Prix minimums pour en profiter selon des fuites à confirmer : 300 euros pour une chambre standard et 500 euros pour une suite.

En plus des albums vendus et des tournées, Patrick Bruel a donc de quoi arrondir ses fins de mois et amortir d'éventuels coups durs, comme les dégâts dans sa luxueuse villa à Los Angeles, frappée par les violents incendies qui ont fait rage en Californie en janvier dernier. En 2023, L'Informé évaluait le portefeuille de Patrick Bruel à plus de 36 millions d'euros selon, grâce à ses multiples participations "dans l'agroalimentaire, la Biotech et dans le cinéma". Rien ne semble pouvoir arrêter l'appétit de cet entrepreneur insatiable qui, à 64 ans, n'a certainement pas fini de nous surprendre.