Ce n'est toujours pas gagné pour Hanouna chez M6, c'est même violent en coulisses

Une vieille connaissance aurait tenu en coulisses des propos cinglants sur son futur collègue, qui a déjà commencé à travailler chez M6.

L'arrivée de Cyril Hanouna chez M6, officialisée fin février, avait provoqué de vives réactions en interne, de Karine Le Marchand à la Société de journalistes du groupe. On se souvient notamment que le ton était monté avec Bruno Guillon début mars. L'animateur de la matinale de Fun Radio s'était agacé publiquement d'une rumeur selon laquelle il aurait refusé d'apparaître en photo avec son nouveau collègue. "Je vais faire une photo avec mon charcutier traiteur, ça sera beaucoup mieux", avait sèchement répliqué Hanouna dans TPMP, suggérant même le départ de Guillon de la station.

Mais depuis, l'ancien trublion de Touche pas à mon poste a bien commencé à plancher sur une émission de divertissement sur W9 et d'une autre sur Fun Radio. Selon des comptes-rendus internes rapportés par Libération et l'AFP cette semaine, le travail a débuté pour Hanouna chez M6, sur des "aspects concrets" comme les "décors, lieux de tournage, ligne éditoriale". La direction de M6 assure que "les fondamentaux du projet restent inchangés depuis le départ : apolitique et sans conflits" et que "la collaboration se passe très bien, dans le même esprit que celui défendu initialement".

Cyril Hanouna a "une volonté affirmée de changer de discours" et "l'animateur s'affiche aujourd'hui clairement comme un joueur d'équipe", estiment ainsi David Larramendy, président du groupe, et Hervé Béroud, directeur de l'information, qui vantent l'"opportunité stratégique majeure" qui se présente, malgré "les critiques externes", "notamment de TF1 ou des partisans de Bolloré".

Pourtant, il semblerait que les tensions ne soient pas totalement apaisées avec l'arrivée du printemps. Selon un enregistrement dévoilé par le journaliste indépendant Clément Garin, Bruno Guillon se serait confié sans filtre à Michel Drucker, en marge de l'émission "Le Bon dimanche show", diffusée le dimanche 6 avril sur RTL. "La version officielle est qu'il est normalement censé arriver sur Fun Radio et la version officieuse est qu'il est hors de question que je partage l'antenne avec ce gars", aurait lâché Guillon, refusant de prononcer le nom de Cyril Hanouna.

Quand Michel Drucker a tenté de nuancer les différences entre les deux animateurs, Guillon a rappelé avoir grandi dans des valeurs de gauche, à l'opposée d'Hanouna "qui est pour le retour de la peine de mort, qui a donné la libre parole aux extrêmes, etc.". Et de conclure : "Je leur ai dit ici que s'il arrive sur Fun Radio, je m'en vais. Je ne peux pas".

Interviewé mercredi sur France Info au sujet du 1000e numéro du jeu "Chacun son tour" qu'il anime sur France 2, Bruno Guillon a soigneusement évité de parler de Cyril Hanouna, tout en rappelant les bonnes audiences de sa matinale. Mais en affirmant qu'à 53 ans, il ne voulait plus "bosser qu'avec des gens qu'il aime", difficile de ne pas y voir un tacle en creux à son futur collègue. Guillon aurait demandé de ne plus être interrogé sur Hanouna lors de ses interviews.