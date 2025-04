"Tu n'as pas honte !" : quand Michel Drucker a dévoilé son salaire, même ses proches ont été scandalisés

La légende de la télévision est revenue sur sa longue carrière dans un livre et a révèle une anecdote marquante sur ses revenus.

Michel Drucker n'en finit pas d'écrire sa légende. A 82 ans, celui qui règne sur le petit écran depuis près de 60 ans a publié un nouveau livre autobiographique, intitulé "Avec le temps...", aux éditions Albin Michel, début avril. Un ouvrage dans lequel l'animateur emblématique de Vivement Dimanche revient sur sa phénoménale longévité à la télévision et dévoile de nombreuses anecdotes croustillantes, lui qui a côtoyé toutes les stars, animé les plus grandes émissions et récolté tous les honneurs, de ses débuts en 1964 comme commentateur sportif sur l'ORTF jusqu'à aujourd'hui.

Pourtant, celui qui a bâti un véritable empire audiovisuel reste discret sur certains sujets. S'il se livre volontiers sur les coulisses du métier et les innombrables célébrités croisées, Michel Drucker est bien moins prolixe quand on aborde la question de son argent. Une pudeur qu'il explique dans son livre par une mésaventure survenue au début de sa carrière.

© Albin Michel

Interviewé par le magazine Télé 7 Jours dans les années 70, alors qu'il officiait sur RTL, le jeune animateur avait eu la mauvaise idée de dévoiler son salaire de l'époque. "Je ne sais plus exactement la somme, peut-être l'équivalent de 2500 euros, c'était considérable pour l'époque, aujourd'hui il faudrait multiplier par au moins dix", commence-t-il dans son ouvrage. Une transparence qui lui a valu un déferlement de courriers d'insultes de la part des lecteurs, choqués par ce montant.

Michel Drucker écrit que même son propre père l'avait sermonné à l'époque : "Tu n'as pas honte, qu'est-ce que tu as à te vanter de gagner de l'argent ?" Une leçon que l'animateur a retenue : "C'est là que j'ai compris que l'argent est un sujet tabou en France". "Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dit un mot sur ce que je gagnais. Plus jamais", assure Michel Drucker.

Il faut dire que le salaire et le patrimoine de Michel Drucker font régulièrement l'objet de révélations et de fantasmes. Selon la presse, le vétéran de la télévision toucherait environ 40 000 euros par mois pour la présentation de Vivement Dimanche. Sa société de production DDM afficherait un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros, avec une marge de 7 à 11% selon un article de Capital remontant déjà à 2018. Michel Drucker gère par ailleurs le studio Gabriel, lieu de tournage de ses émissions qu'il loue régulièrement à d'autres pour un revenu très profitable, toujours selon Capital.

Quant à sa fortune personnelle, elle dépasserait allègrement les 11 millions d'euros, avec des dividendes pouvant dépasser le million sur une année, selon ces révélations, certes datées, que Michel Drucker se garde bien de commenter ou d'actualiser. "Quand on commence à être célèbre dans ce métier, on gagne beaucoup d'argent, et c'est toujours trop par rapport aux gens qui ont des vies modestes", philosophe-t-il dans son livre. Avant d'ajouter : "Réaliser que désormais ce que coûtent les choses ne pose plus question est compliqué. Là, on prend conscience qu'on est passé de l'autre côté".