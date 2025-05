Cette photo étrange de la réaction de Louane à l'Eurovision en dit long sur sa déception

Louane a enfin réagi à sa 7e place très décevante à l'Eurovision 2025. Une photo un cachée sur Instagram ne laisse aucun doute sur son état d'esprit.

Favorite pour le podium de l'Eurovision 2025, Louane n'a finalement terminé qu'à une décevante 7e place, samedi soir, lors de la 69e édition du concours à Bâle, en Suisse. Malgré une prestation remarquée et saluée par le jury professionnel qui l'avait placée sur la 3e marche du podium, la jeune femme de 28 ans a été pénalisée - "saquée" diront certains - par le vote du public qui ne lui a attribué que 50 points. Une douche froide pour l'interprète de "maman", médusée à l'annonce des résultats.

Trop affectée par cet échec cuisant, Louane a préféré éviter les micros et les caméras sitôt le verdict tombé, regagnant son hôtel avec son compagnon Florian Rossi et ses proches, sans passer par la traditionnelle conférence de presse d'après show. "Non, pas de réaction ce soir. Il faut que tout ça passe", a sobrement indiqué un attaché de presse de France Télévisions aux journalistes français sur place.

C'est finalement sur Instagram que la chanteuse s'est exprimée pour la première fois dimanche soir, près de 24 heures après la clôture de l'Eurovision. Dans un long message empreint d'émotion et de gratitude, elle tente de retenir le positif et revient sur "une expérience incroyable" qui l'a "fait grandir" et devenir "une femme nouvelle".

"Je suis fière, tellement fière et honorée d'avoir porté nos couleurs, de vous avoir représentés", écrit Louane à l'attention de ses fans. "Votre amour m'a portée plus loin que je ne l'aurais cru possible. Merci pour cette aventure inoubliable. Merci de m'avoir laissée rêver pour nous." L'ex-candidate de The Voice adresse aussi de tendres mots à ses concurrents, notamment à l'Autrichien JJ, vainqueur de cette édition 2025. "Je suis tellement fière de toi bébé. Tu le mérites tellement. Je sais combien ça compte pour toi. Tu es une star", lui déclare-t-elle avec une sincère admiration.

Si le message se veut positif, la chanteuse n'élude pas pour autant la déception et la douleur ressenties à l'annonce des votes. En témoignent les photos souvenirs qui accompagnent le texte, dont un cliché un peu caché, à la 3e place de la galerie, censé illustrer sa réaction en direct à la lecture des résultats. On y voit une Louane hébétée, choquée, en train de sourire bêtement, la bouche exagérément élargie à la façon d'un mème.

Photo postée par Louane au sujet du vote du public, pour accompagner son premier message de réaction. © Capture Instagram

Sous le message "Moi quand j'ai entendu 50 points", la photo comique postée par Louane montre aussi la stupeur et la tristesse qui commence à poindre, en découvrant le faible soutien du public européen à son égard. La capture d'écran, pleine d'autodérision et déjà devenue virale sur les réseaux sociaux, a tout de même un goût amer et illustre finalement l'impression de gâchis qui domine.

Malgré le second degré affiché, ce cliché finalement désarmant en dit long sur l'impact d'une telle déconvenue pour la jeune artiste. Un sentiment d'incompréhension et d'injustice que partage la délégation tricolore. "Parfois, on ne comprend pas tout", a concèdé Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation, reconnaissant avoir du mal à digérer ce dénouement cruel.