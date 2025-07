"Face à la mort qui rôde..." Dans le documentaire d'Audrey Crespo-Mara, les images d'un Thierry Ardisson gravement malade

"La face cachée de l'homme en noir", documentaire événement d'Audrey Crespo-Mara, montre un Thierry Ardisson "dans son intimité la plus crue, face à la mort qui rôde"...

Audrey Crespo-Mara, femme de Thierry Ardisson depuis 2009, aura accompagné l'animateur jusque dans ses derniers instants. C'est la journaliste de 49 ans qui va annoncer, lundi matin, la mort de ce monstre de la télévision, à l'âge de 76 ans. C'est elle aussi qui va révéler qu'Ardisson se battait contre la maladie, un cancer du foie. Et c'est encore elle qui montrera les dernières images de "L'Homme en noir" à la télévision.

Ce mercredi, c'est en effet un documentaire d'Audrey Crespo-Mara, La face cachée de l'homme en noir, que TF1 programme en seconde partie de soirée. Ultime hommage et ultime portrait, sans doute le plus intime, de celui qui a refaçonné la télé des années 1980 à aujourd'hui.

Que montre La face cachée de l'homme en noir ?

"Vous l'avez vu interviewer Mikhaïl Gorbatchev, Angelina Jolie, Robbie Williams, Mariah Carey, Brad Pitt, Jane Fonda, Robert De Niro… Vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. Ardisson, tout le monde en a parlé sans jamais approcher sa vérité", indique Audrey Crespo-Mara dans le dossier de presse, présenté une première fois le 1er juillet et enrichi ce 14 juillet, date du décès de son époux.

"J'ai fouillé dans ses malles cadenassées dont lui-même ne savait plus trop ce qu'elles recélaient." (Audrey Crespo-Mara)

Audrey Crespo-Mara explique aussi l'ambition de son film, "vous faire découvrir celui qui se cache derrière le costume de "L'Homme en Noir". Je me suis dit : s'il est quelqu'un qui doit pouvoir le percer à jour, c'est moi qui suis journaliste, portraitiste, et qui vis avec lui depuis 15 ans". Et la journaliste de TF1 de détailler encore : "Je raconte son histoire à travers des moments d'anthologie médiatiques, des archives personnelles inédites, mais aussi des souvenirs très intimes. J'ai fouillé dans ses malles cadenassées dont lui-même ne savait plus trop ce qu'elles recélaient. En regardant les images de sa vie, il réagit, se livre, rit, pleure, observateur soigneux de sa propre existence".

Thierry Ardisson, malade, a accepté "de ne plus rien cacher"

Dans la dernière version du dossier de presse, Audrey Crespo-Mara poursuit à la première personne, listant les "10 Commandements" de Thierry Ardisson qu'elle a décidé de révéler. A commencer par "Ta famille, tu fuiras", évoquant la "mère mal aimante", le "père bringuebalant les siens au gré des chantiers de Travaux Publics", et la "grand-mère angoissante" du futur animateur. Suivront "De ton métier, tu feras une fête", "Le destin, tu provoqueras", "À la drogue, tu succomberas", "Pour créer, tu t'obsèderas", "Ta chance, tu saisiras", "En écrivain, tu te rêveras" ou encore "La postérité, tu chercheras"...

"Jamais un homme public ne s'est ouvert à ce point, livré dans son intimité la plus crue, face à la mort qui rôde." (Audrey Crespo-Mara)

Mais le 10e et dernier commandement de Thierry Ardisson est sans doute le plus particulier. "La mort en face, tu regarderas", dernier chapitre du documentaire, devrait en effet montrer un homme gravement malade. Car Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara ont bel et bien mis en scène la maladie de l'animateur pour ce film événement, comme cela avait été suggéré par la rumeur. Comment et surtout jusqu'où ? Le communiqué officiel n'en dit pas plus, mais indique que l'animateur était "soigné pour un cancer à La Pitié Salpêtrière, à l'hôpital public où il [voulait] être un patient comme les autres".

"Cette maladie, il a appris à vivre avec, loin des projecteurs. Mais pour ce film, c'est devant une caméra, dans un souci de transparence absolue et de vérité brute, qu'il accepte de ne plus rien cacher. Jamais un homme public ne s'est ouvert à ce point, livré dans son intimité la plus crue, face à la mort qui rôde", peut-on également lire.

Dans un extrait déjà diffusé par TF1 en plus de la bande annonce, et relayé par plusieurs journalistes spécialisés, on voit un Thierry Ardisson apaisé et qui se dit réconcilié avec les autres et s'amuse se son sort. "Avant, quelqu'un qui ne vivait pas comme moi était un con", indique-t-il, disant "mieux comprendre" les autres. Avant d'ajouter, aussi lucide qu'hilare : "J'aime bien cette période, le problème c'est que ça ne va pas durer longtemps" !