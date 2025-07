Enterrement de Thierry Ardisson : aux obsèques, une foule de stars et un discours malicieux d'Audrey Crespo-Mara

L'enterrement de Thierry Ardisson a été précédé d'obsèques à Paris, ce jeudi 17 juillet 2025. Cercueil noir, livret bourré de clins d'oeil, mise en scène et discours... L'animateur avait réservé d'ultimes coups d'éclats aux stars invitées à ses funérailles.

L'essentiel Les obsèques de Thierry Ardisson à Paris, dans l'église Saint-Roch, ce jeudi 17 juillet 2025 auront été à l'image du personnage et de sa carrière : rock'n'roll, bourrées références et très mises en scène.

La dépouille de l'animateur est arrivée dans un cercueil entièrement noir, peu après 16h30. La cérémonie d'1h30 aura réservé son lot de surprises : un programme travaillé, une bande son et des magnétos de circonstance et des discours poignants et parfois osés d'Audrey Crespo-Mara ou de son fils Gaston Ardisson...

De nombreuses personnalités étaient invitées aux obsèques : Brigitte Macron, Laurent Baffie, Léa Salamé, Arthur, Michel Drucker ou Marc-Olivier Fogiel... L'enterrement de Thierry Ardisson était ensuite prévu "dans la plus stricte intimité".

Revivez les temps forts de cet ultime hommage dans notre direct et notre diaporama. Voir les images EN IMAGES - Stars et invités se recueillent aux obsèques de Thierry Ardisson

En direct

Quand Ardisson se fait photographier dans son cercueil

Thierry Ardisson, avait décidemment tout préparé pour son enterrement, comme il aimait le lancer aux journalistes à la fin de sa vie, en marge de la promotion de son livre "L'Homme en noir", sorti chez Plon en mai. Le plus grand provocateur du PAF se préparait même depuis 2005, allant jusqu'à se faire photographier dans son cercueil vingt ans avant sa mort ! Cette semaine, Paris Match a dévoilé sur X la couverture de son édition de la semaine avec cette photo particulièrement marquante, exhumée de ses archives.

On y voit Thierry Ardisson allongé souriant, lunettes de soleil sur les yeux, coincé entre quatre planches. "En 2005, il a fait cette photo pour Match. Il en avait choisi les moindres détails", précise l'hebdo. Loin de penser encore à succomber, Ardisson voulait à l'époque répondre par l'ironie aux critiques qui lui annonçaient une "mort médiatique". Pour l'anecdote, le magazine raconte qu'à la fin du shooting, l’animateur s’était adressé à l’employé des pompes funèbres, en lâchant : "On ne doit pas avoir l’occasion de vous le dire, mais je vous l’affirme, il est très agréable votre cercueil".

Un enterrement minutieusement préparé

Les obsèques de Thierry Ardisson, les vraies, organisées ce jeudi 17 juillet 2025 à l'église Saint-Roch à Paris, ont une fois de plus donné la part belle à la mise en scène. Plusieurs médias ont dévoilé cette semaine un extrait du faire-part envoyé pour l’occasion et signé par la compagne de Thierry Ardisson et leurs enfants respectifs. "Chers amis, chers ennemis, dernier bonsoir !", était-il écrit en préambule, aux cotés d’un portrait de l'animateur, hilaire, en noir et blanc. Le document invitait ensuite ses proches et amis à "dire au revoir à l’homme en noir", avec quelques consignes.

Pour les obsèques de Thierry Ardisson, un dress code a en effet été demandé aux personnes présentes. Ces dernières ont été invitées à adopter le style "Ardisson (avec ou sans lunettes noires)" dans le faire-part. Le message "Roch never dies", pouvait aussi être trouvé en bas de page, clin d'oeil au lieu de la cérémonie.

Thierry Ardisson aurait aussi mis en place un véritable plan média pour l'ultime hommage, selon le Parisien, avec nom de code : "London Bridge". En plus d'un dossier de presse envoyé à la presse le jour de son décès et du documentaire d'Audrey Crespo-Mara, diffusé mecredi soir sur TF1, l'animateur avait espéré "que les trois femmes" qu'il a épousées soient là. "Ma famille aussi. Mes potes [...] Je veux l'encens, les enfants de chœur… la totale !", avait-il aussi demandé dans le Point, ayant déjà "toute la playlist en tête : je veux qu'on écoute "Lazarus" de David Bowie et "In My Life" des Beatles repris par Sean Connery".