Mort de Gérard Icardi : l'appel de son fils pour soutenir sa femme, "déjà fragilisée"

Gérard Icardi, alias "Gégé", candidat de la saison 11 du jeu d'aventure de TF1, est décédé à l'âge de 79 ans a indiqué son fils.

C'est une triste nouvelle pour les fans de Koh Lanta. Gérard Icardi, surnommé "Gégé", candidat emblématique de l'émission, s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 79 ans. L'annonce a été faite par son fils François sur les réseaux sociaux. "Bonjour à tous ceux qui l'ont connu, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il nous a quittés cette nuit", a-t-il écrit jeudi dans une publication Facebook assortie d'une photo de son père. Les causes du décès n'ont pas à ce stade été dévoilées, laissant planer le mystère sur cette disparition brutale.

Le fils de Gérard Icardi, François, fait aussi la promotion sur Facebook d'une cagnotte pour organiser les obsèques de son père. "Aujourd’hui, son épouse, déjà fragilisée par une petite retraite, se retrouve confrontée à une épreuve douloureuse : lui offrir des obsèques dignes de l’homme qu’il était. Malheureusement, les frais sont lourds et dépassent largement ses moyens", peut-on lire sur la page créée pour récolter des fonds et "permettre à Gégé de reposer dans la dignité et entouré de l’amour de tous ceux qui l’ont connu ou apprécié, que ce soit dans la vie ou à travers l’écran". La famille du défunt assure que "chaque geste, aussi petit soit-il, sera un immense soutien et un témoignage d’affection envers lui et sa famille".

Gérant d'un parc animalier à Vascœuil dans l'Eure, Gérard Icardi avait participé en 2011, à 65 ans, à la onzième saison de Koh Lanta tournée dans l'archipel indonésien de Raja Ampat. Doyen de l'aventure, "Gégé" avait marqué le public par sa personnalité haute en couleur, son franc-parler, son accent méridional à couper au couteau et ses expressions savoureuses. "On m'appelle Gégé McGyver. Je suis capable de monter de belles baraques et de pêcher. J'ai été champion de France de pêche en mer", s'était-il présenté dans son portrait de candidat.

Malgré des difficultés sur les épreuves physiques, il s'était imposé comme une figure attachante, un "sacré numéro" selon les mots de Patricia Morel, autre candidate de cette saison avec qui il était très proche. "Je ne l'oublierai jamais car j'étais très proche de lui pendant notre aventure. Repose en paix Gégé", a-t-elle réagi sur Facebook. Denis Brogniart, animateur historique de Koh Lanta, a quant à lui posté un "RIP Gégé !" en story Instagram. La société de production ALP a quand à elle exprimé sa "tristesse" et présenté ses "plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses ami(e)s".

Gérard Icardi condamné en 2015

Lors d'une épreuve en mer, les images de "Gégé" peinant à avancer avec sa bouée, lui qui avait appris à nager seulement un mois avant l'émission, avaient beaucoup amusé les téléspectateurs. "Des paysages de rêve, une aventure exceptionnelle, des moments d'intensité et d'émotion… Ça fait plusieurs mois que je suis parti de là-bas, mais j'en rêve encore la nuit. Quelque part, il y a un petit bout de moi qui est resté là-bas", avait confié le sexagénaire à Télé-Loisirs au terme de l'aventure.

En 2013, on avait retrouvé Gérard Icardi parmi les candidats de "Splash : Le Grand Plongeon" sur TF1 où il avait terminé huitième. Deux ans plus tard, en 2015, celui qui restera l'un des aventuriers les plus mémorables de Koh Lanta avait été rattrapé par la justice, condamné à deux ans de prison avec sursis par le tribunal d'Evreux pour agressions sexuelles sur une ancienne stagiaire mineure de son parc animalier en 2011. Des faits qu'il avait toujours contestés.