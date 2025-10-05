Jennifer Rivas : de quoi est morte l'influenceuse, à l'âge de 21 ans ?

La jeune influenceuse a été retrouvée sans vie chez elle. Jennifer Rivas s'est éteinte à l'âge de 21 ans. La jeune femme, d'origine hondurienne, était animatrice et présentatrice sur la chaîne de télé du pays, la CHTV.

Actuellement, les causes et les circonstances exactes de sa mort n'ont pas encore été révélées. Toutefois, il était connu que Jennifer Rivas suivait un traitement en raison d'une maladie neurologique chronique, l'épilepsie. Ce trouble se caractérise par la répétition de crises et touche 50 000 000 de personnes dans le monde environ, selon une estimation faite par l'Organisation mondiale de la Santé.

Jennifer Rivas effectuait encore ses études de journalisme à l'Université nationale autonome du Honduras (UNAH). Elle était très suivie sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Elle présentait du contenu de vlogging. En effet, elle partageait avec ses abonnés son quotidien de journaliste présentatrice et ses voyages. Elle était connue aussi pour sa participation à des podcasts avec le youtubeur Gazu Bbx.

Un hommage rendu par ses collègues

Comme l'explique le journal Le Parisien sur son site internet, l'émission dans laquelle la jeune journaliste influenceuse participait lui a rendu hommage avec la publication d'un communiqué : "C'est avec une profonde tristesse qu'El Showsero TV et toute l'équipe d'El Eventazo : Pickle War déplorent la perte irréparable de notre chère participante Jennifer Rivas, de l'équipe Los del Barrio", peut-on lire. Il ajoute que Jennifer Rivas était une personne "pleine d'énergie et d'enthousiasme qui a marqué chaque instant partagé".

Enfin, ils adressent leurs condoléances aux proches de la jeune femme : "Nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches dans cette épreuve".