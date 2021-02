"Top Chef : Jarvis éliminé, résumé de l'épisode 2"

TOP CHEF 2021. M6 a diffusé mercredi 17 février l'épisode 2 de la saison 12 de Top Chef. Les candidats ont travaillé en binôme pour la toute première fois et certains ont réussi à se démarquer. Jarvis, Matthias et Mohamed se sont retrouvés dans l'épreuve de la dernière chance. C'est finalement Jarvis qui a été éliminé. Découvrez le résumé.

Mercredi 17 février, M6 a diffusé l'épisode 2 de la saison 12 de Top Chef. Paul Pairet, Michel Sarran, Philippe Etchebest et Hélène Darroze ont constitué leurs brigades. Les candidats ont dû travailler en binôme lors de la première épreuve autour de la salade aux quarante saveurs de Kei Kobayashi. Thomas et Arnaud de la brigade de Michel Sarran et Pauline et Baptiste de Paul Pairet ont réussi à se démarquer et ont été qualifiés par Gilles Goujon. Lors de la seconde épreuve, les candidats se sont rendus en Aveyron à la rencontre de Michel et Sébastien Bras. Ils ont dû revisiter le coeur coulant en deux heures. Pierre et Bruno ont conquis les deux chefs et se sont qualifiés. Jarvis s'est retrouvé dans l'épreuve de la dernière chance face à Mohamed de la brigade d'Hélène Darroze et Matthias de l'équipe de Philippe Etchebest. Il n'a pas réussi à convaincre les chefs avec son tartare de boeuf et a été éliminé.

23:58 - Mohamed a fait un beau geste dans Top Chef Ce soir, Mohamed s’est retrouvé dans l’épreuve de la dernière chance dans Top Chef. Le candidat a réussi à finir un peu en avance son plat et a vu que Jarvis avait un peu de retard. Afin de lui apporter son soutien, il n’a pas hésité à l’aider sur le dressage. Les internautes ont beaucoup aimé cette initiative et trouvent que Mohamed a un bel esprit. "Mohamed qui aide Jarvis en dernière chance c'est clairement la plus belle chose que je n'ai jamais vue dans Top Chef", a écrit un fan sur Twitter. 23:47 - Les candidats qui se sont démarqués dans Top Chef Mercredi 17 février, M6 a diffusé le deuxième épisode de la saison 12 de Top Chef. Certains candidats ont déjà réussi à se démarquer lors des épreuves. C’est notamment le cas de Thomas et Arnaud de la brigade de Michel Sarran qui ont impressionné Gilles Goujon avec leur salade colorée aux quatre saveurs. Pauline et Baptiste de la brigade de Paul Pairet se sont aussi qualifiés directement. Puis, Bruno a cartonné lors de la seconde épreuve autour du cœur coulant de Michel et Sébastien Bras. Ces candidats pourraient aller loin dans l’émission culinaire. 23:43 - Les internautes déçus par le départ de Jarvis Jarvis a été éliminé ce soir dans Top Chef et n’a jamais pu rejoindre une brigade. Les internautes sont quelques peu déçus et n’ont pas compris les choix des Chefs. "Pauvre Jarvis… viré de #TopChef parce que les chefs ont préféré envoyer leurs champions en dernière chance plutôt que les mauvais candidats de leurs équipes…", a écrit un internaute sur Twitter. "Je voulais trop que Jarvis se qualifie!! C’est dommage, il me fait trop de la peine", a dit un autre internaute. 23:35 - Jarvis pas "triste" de quitter Top Chef Jarvis a été éliminé ce soir dans Top Chef et n’aura pas la chance de rejoindre une brigade. Le candidat de 24 ans est déçu mais a reçu une pluie de compliments sur son dernier plat. Même s’il est éliminé, il a beaucoup appris et ne garde que de bons souvenirs. "Je ne quitte pas le concours triste", dit-il 23:21 - Jarvis, éliminé de Top Chef Paul Pairet, Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont goûté tous les plats et doivent choisir qui partira ce soir dans Top Chef. L’assiette de Matthias a fait l’unanimité et il se qualifie pour la suite de l’émission. Malheureusement, l’assiette de Jarvis n’a pas convaincu et le candidat est éliminé. Mohamed peut rejoindre la brigade d’Hélène Darroze et continue l’émission. 23:18 - Jarvis présente son plat dans Top Chef Jarvis est le dernier à présenter son plat dans Top Chef. Il a fait un tartare ce qui ne plait pas vraiment aux Chefs à première vue. Pourtant, après avoir goûté, ils trouvent le tartare très bon. "C’est même bien bon", dit Hélène Darroze. 23:16 - Mohamed divise les Chefs dans Top Chef Mohamed est le suivant à présenter son plat dans Top Chef. "On voyage", dit Philippe Etchebest qui reconnaît les touches japonaises. Pourtant, il trouve que la surprise n’est pas au rendez-vous. Au contraire, Paul Pairet aime beaucoup. "Je trouve franchement que c’est un très bon plat" ,dit-il. Hélène Darroze souligne la très bonne cuisson de la viande. 23:15 - Les Chefs satisfaits par le plat de Matthias L’épreuve de la dernière chance de Top Chef est terminée et Matthias présente son plat. Les Chefs trouvent la cuisson de la viande impressionnante. "Il y a du travail", répète plusieurs fois Hélène Darroze. "Sincèrement, bravo au candidat", dit-elle. 23:13 - Mohamed aide Jarvis dans Top Chef Mohamed a terminé son plat en avance dans Top Chef et vient aider Jarvis. "J’aurais fait la même pour toi", dit Jarvis tout en le remerciant. Même dans l’adversité, les candidats s’entraident afin de pouvoir finir à temps leurs plats. 23:10 - Mohamed dans l'épreuve de la dernière chance Mohamed se retrouve dans l’épreuve de la dernière chance avec Jarvis et Matthias. Le candidat de l’équipe d’Hélène Darroze s’inspire de la cuisine asiatique pour son plat autour du boeuf. Il veut faire une recette avec de nombreuses saveurs et joue notamment sur la citronnelle. 23:08 - Jarvis en danger dans Top Chef Jarvis est en danger ce soir dans Top Chef et décide de faire un tartare avec des fruits de mer. Il se retrouve face à Matthias et le candidat ne veut pas décevoir Philippe Etchebest. Il décide de travailler autour du boeuf, car il se sent très à l’aise avec cette viande. 22:59 - Pierre et Bruno qualifiés dans Top Chef Les Chefs Bras ont goûté tous les plats et ont eu deux coups de coeur dans Top Chef. Ils ont décidé de qualifier Bruno de la brigade de Michel Sarran. « Je suis aux anges », dit le candidat soulagé d’être sélectionné pour la suite de l’émission. Puis, ils ont décidé de qualifier Pierre et le candidat est très surpris. « J’y crois pas du tout ! ». Pierre est touché de pouvoir continuer l'émission. "Je suis ému". 22:56 - Le coeur coulant de Jarvis est raté Jarvis est le dernier à présenter son plat au coeur coulant. Les Chefs Bras aiment beaucoup la présentation et font de nombreux compliments. Pourtant, le coeur coulant n’a pas coulé. 22:55 - Chloé n'a pas assez soigné son plat Chloé de la brigade d’Hélène Darrroze n’a pas bien soigné son assiette. "Ça manque un peu d’élégance" dit l’un des Chef Bras. Pourtant, le coeur coule bien et les Chefs sont satisfaits. "C’est un plat qui ne laisse pas indifférent. On voyage littéralement", dit Sébastien Bras. 22:53 - Pierre n'a pas un coeur coulant Pierre est le suivant à présenter son plat dans Top Chef. Le coeur n’est pas tout à fait coulant ce que n’hésite pas à relever Sébastien Bras. "On a plus une texture crémeuse type mayonnaise". Pourtant, il trouve l’assiette très goûteuse. LIRE PLUS

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest. Découvrez les portraits des candidats de Top Chef 2021 en cliquant ici.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros. C'était d'ailleurs la première fois

Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct dès 21h05 soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile. Chaque nouvel épisode est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

