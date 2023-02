"Top Chef : quand voir la saison 14 ? La date enfin dévoilée !"

Top Chef revient très prochainement pour sa saison 14 sur M6. La sixième chaîne a enfin dévoilé la date de diffusion des épisodes pour 2023.

Le retour de Top Chef se faisait attendre pour les fans de l'émission culinaire. Heureusement, M6 a remédié à cela en annonçant ce mardi la date de retour du programme pour sa saison 14. C'est le 1er mars 2023 que sera diffusé le premier épisode du concours de cuisine sur la sixième chaîne. Un nouvel épisode sera ensuite à retrouver tous les mercredis soirs, dès 21h10.

Top Chef se renouvelle en profondeur pour sa prochaine saison. Les contours du concours culinaire ont été dévoilés le 9 décembre dernier. Avec de gros changements "structurels et mécaniques" à venir : les 16 candidats ne participeront plus qu'à deux épreuves chaque semaine, afin que les épisodes soient plus courts. Conséquence de cette décision, et pas des moindres : fini l'épreuve de la dernière chance !

Si le jury de Top Chef ne change pas en saison 14 (Glenn Viel, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Hélène Darroze), il n'y aura pas de brigade rouge cette année. Pour autant, Hélène Darroze ne disparaît pas du concours, puisqu'elle va mener son propre concours secret en parallèle : chaque semaine, les candidats éliminés s'affronteront le temps d'une épreuve. Le dernier en lice pourra réintégrer Top Chef, directement en quarts de finale.

Enfin, les épisodes de Top Chef 2023 auront chacun un thème spécifique en lien qui peuvent rendre plus accessibles la gastronomie au public. Parmi les épreuves que l'on pourra apercevoir durant la saison, notons que la boîte noire devient la boîte blanche, qui mettra davantage l'accent sur les cinq sens, ou encore une épreuve dans un foodmarket ou le retour de l'épreuve avec les enfants.

​​​​fiche programme

Top Chef est le rendez-vous télévisé du mercredi soir. La saison 14 revient très prochainement sur M6, puisque le premier épisode est programmé pour le 1er mars 2023. A partir de cette date, un épisode sera diffusé tous les mercredi, dès 21h10. Il est également possible de retrouver Top Chef en replay dès le lendemain de sa diffusion sur le site 6play.fr.

La saison 14 de Top Chef, qui débute sa diffusion le 1er mars 2023. Pour l'heure, M6 n'a pas dévoilé la liste des candidats, qui seront au nombre de 16 cette année. On sait toutefois que, lors du casting, la production cherchait des cuisiniers talentueux de 18 à 40 ans vivant en France, Belgique ou en Suisse.

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacé par de nouveaux noms de la scène culinaire française. En 2023, les jurés de la saison précédente sont de retour. Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel rempilent. Notons toutefois qu'Hélène Darroze aura un rôle bien particulier. Il n'y aura pas de brigade rouge cette année, mais un concours secret en parallèle qui permettra de sauver un candidat pour les quarts de finale.

Louise Bourrat est la grande gagnante de Top Chef en 2022. La candidate d'Hélène Darroze affrontait Arnaud Delvenne en finale du concours de M6 le 15 juin 2022. Elle s'est imposée dans le coeur du jury et des bénévoles de la Croix Rouge avec 56,19% des voix face au concurrent belge qui a, lui, récolté 43,81% des voix. Grâce à sa victoire, Louise de Top Chef a remporté un chèque de 56 190 euros, qu'elle compte investir dans son établissement. En effet, la candidate de 26 ans est cheffe de son propre restaurant à Lisbonne, au Portugal.

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.