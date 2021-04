"Top chef : qui sont les chefs présents dans l'épisode 9 ?"

TOP CHEF 2021. Les chefs Christian Le Squer et Mauro Colagreco vont proposer de nouveaux défis aux candidats de Top Chef au cours de l'épisode 9.

[Mis à jour le 7 avril 2021 à 17h29] Dans l'épisode 9 de Top Chef, diffusé le 7 avril sur M6, les huit candidats encore en compétition vont devoir s'affronter sur de nouvelles épreuves toujours plus créatives. Le chef Christian le Squer, triplement étoilé depuis douze ans et à la tête du restaurant Le Cinq à Paris, va demander aux participants du concours culinaire de réaliser un menu en seulement trois bouchées (entrée, plat, dessert).

Les brigades qui ne se seront pas qualifiées à l'issue de cette première épreuve vont devoir relever le défi de Mauro Colagreco. Le chef triplement étoilé est déjà passé par les cuisines de Top Chef. Il est à la tête du Mirazur, à Menton, élu meilleur restaurant du monde en 2019. Très engagé sur la thématique écologique, il va leur demander de réaliser une assiette porteuse d'un message pour préserver la planète. Pour l'occasion, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili dégustera les plats des candidats.

Pour rappel, lors du précédent épisode de Top Chef, les brigades ont été totalement recomposées, ou presque, avec le retour d'anciens candidats éliminés. Pierre est seul candidat dans la brigade de Michel Sarran, Matthias et Bruno composent l'équipe de Philippe Etchebest, Thomas et Mohamed se retrouvent dans la brigade d'Hélène Darroze, Sarah et Baptiste défendent les couleurs violettes de Paul Pairet et Arnaud se retrouve candidat solitaire.

Au cours de l'épisode 8 de Top Chef, diffusé le 1er avril 2021, Chloé a quitté le concours. La candidate, conseillée par Adrien Cachot et faisant partie de la brigade d'Hélène Darroze, n'a pas réussi à convaincre les chefs René et Maxime Meilleur avec son dessert au lait et aux herbes. Elle se retrouve éliminée de Top Chef au terme de la huitième semaine de concours.

Le résumé de l'épisode précédent de Top chef

L'épisode 8 de Top Chef, diffusé sur M6 le 1er avril, a débuté avec un défi singulier lancé par le chef Christophe Pelé : rendre gastronomique un plat de street food. Cette épreuve qui peut sembler ludique pour les téléspectateurs a pourtant fait émerger des tensions au sein de deux brigades. Dans l'équipe violette, Sarah et Baptiste cuisinaient en brigade pour la première fois. La première candidate, stressée au cours de l'épreuve, a reproché à son binôme d'avancer sans elle dans la préparation. Elle ira jusqu'à lui dire que ça la "saoule" et qu'il est "un peu chiant", au grand étonnement de Baptiste. Malgré ces accrocs, ils terminent leur tacos gastronomique.

De leur côté, Chloé et Mohamed ne s'entendent pas sur la manière dont ils doivent présenter leur kebab revisité au chef Christophe Pelé. Malgré les remontrances d'Hélène Darroze, aucun des deux ne veut en démordre et ils préparent chacun en parallèle deux assiettes. Conséquence : le temps leur manque pour dresser leur assiette, qui se retrouve éliminée au visuel. À l'issue de l'épreuve, la brigade de Philippe Etchebest, uniquement composée de Matthias, et celle de Paul Pairet (Baptiste et Sarah) se qualifient pour la prochaine semaine de concours.

Bruno et Pierre de retour dans Top Chef, les brigades recomposées

De l'avis des téléspectateurs et des jurés, Bruno et Pierre ont quitté Top Chef trop tôt par rapport à leur niveau. Dans l'épisode 8, ces deux candidats ont pu retenter leur chance dans le concours culinaire. Ils se sont retrouvés en compétition face à Arnaud, Thomas, Chloé et Mohamed, qui jouaient également leur place dans la compétition. Les six candidats devaient créer un dessert gourmand à base de lait, épreuve proposée par les chefs René et Maxime Meilleur.

A l'issue de l'épreuve, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze se retrouvent à goûter les plats à l'aveugle, et décident du candidat qu'ils veulent avoir dans leur brigade en fonction de la recette qui les a le plus séduits. René et Maxime Meilleur départagent les trois dernières assiettes. Pierre et Bruno se qualifient haut la main et reviennent dans la compétition. Pierre rejoint la brigade de Michel Sarran, tandis que Bruno a choisi d'intégrer l'équipe de Philippe Etchebest. Hélène Darroze récupère Thomas dans son équipe. René et Maxime Meilleur ont décidé que parmi les préparations restantes, celle de Mohamed était la plus réussie : il retrouve la brigade d'Hélène Darroze.

Chloé éliminée, Arnaud candidat solitaire

A la fin de la dégustation, Arnaud se retrouve candidat solitaire. C'est finalement Chloé qui quitte le concours au bout de la huitième semaine de compétition. A l'issue de cet épisode à rebondissement, huit candidats sont donc encore en lice dans Top Chef dans des brigades totalement recomposées : Pierre (brigade de Michel Sarran), Matthias et Bruno (brigade de Philippe Etchebest), Thomas et Mohamed (brigade d'Hélène Darroze), Sarah et Baptiste (brigade de Paul Pairet) et Arnaud (candidat solitaire).

Plus d'informations sur Top Chef 2021

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros.

Top chef les 10 ans 26,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Top Chef est une émission diffusée tous les mercredis sur M6. Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct à partir de 21h05, horaire de diffusion du concours culinaire. Pour regarder en direct l'épisode diffusé le soir même, il suffit de se rendre soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile

Chaque nouvel épisode de Top Chef 2021 est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

Top Chef 2021 - au programme TV tous les mercredis sur M6