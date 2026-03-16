Exit la Jordanie, ce désert spectaculaire à 3h de vol de la France est plus sûr et deux fois moins cher

Ce désert spectaculaire et sans risques digne du Moyen-Orient est à 3 heures de vol de la France.

Oubliez le Moyen-Orient pour vos envies de désert. Avec les tensions géopolitiques actuelles, les dunes d'Arabie Saoudite ou du Wadi Rum en Jordanie deviennent trop risquées. La bonne nouvelle ? Pas besoin de survoler des zones de conflit pour toucher le sable chaud. À seulement 3 heures de vol de la France, il existe une alternative sûre, pas chère et tout aussi monumentale.

Imaginez des dunes de sable ocre à perte de vue qui culminent à 150 mètres de haut. On y vient pour dormir à la belle étoile, loin de toute pollution lumineuse, et pour ressentir l'immensité d'un paysage qui semble figé dans le temps. Ce lieu est une porte d'entrée directe vers l'aventure, bien plus accessible et sereine que les destinations lointaines actuellement sous tension.

Dunes d'Erg Chebbi au Maroc. © Peter Adams/Danita Delimont - stock.adobe.com

Cet endroit, c'est le Sud marocain, autour de Merzouga et Zagora. Certes, le désert saharien se mérite : après avoir atterri à Agadir, il faut compter quelques heures de route dignes d'un road-trip spectaculaire pour atteindre les premières dunes (comptez environ 7 heures pour Zagora, un peu plus pour Merzouga). Mais le jeu en vaut la chandelle : d'un côté, Merzouga déploie l'Erg Chebbi, les dunes les plus hautes du pays. De l'autre, Zagora offre une immersion plus brute et mystique vers l'immensité du Sahara.

Pour vivre l'expérience à fond, oubliez les hôtels classiques. Le bivouac est le passage obligé : on y partage un thé à la menthe autour d'un feu de camp avant de s'endormir sous une Voie lactée à la netteté presque irréelle. Pour les amateurs de sensations fortes, le désert se dompte à dos de dromadaire, ou en 4x4 et quad pour les plus pressés. Côté budget, là où un séjour en Jordanie ou dans le Golfe fait flamber la carte bleue (comptez souvent plus de 150 euros la nuit en campement haut de gamme), le Sud marocain reste bien plus accessible : on trouve des bivouacs authentiques à 75 euros la nuit, dîner et petit-déjeuner compris.

Campement de luxe dans le désert de l'Erg Chebbi, au Sahara, près de Merzouga au Maroc. © pkazmierczak - stock.adobe.com

La route depuis Agadir est un voyage en soi, ponctuée d'étapes mythiques. Vous traverserez Taroudant, la "petite Marrakech" puis Taliouine, capitale mondiale du safran, et enfin Tazenakht, célèbre pour ses tapis berbères. C'est ici que l'aventure se divise en deux options : d'un côté Zagora, accessible et sauvage, et de l'autre la légendaire Kasbah d'Aït Ben Haddou, qui sert de porte d'entrée vers les dunes géantes de Merzouga.

Peu importe votre choix, entre bivouac de luxe ou tente traditionnelle, vous allez en prendre plein les yeux. La lumière change chaque heure, passant du jaune doré au rouge sang, offrant des opportunités photos inimaginables. Partir dans ces zones, c'est aussi aller à la rencontre des populations nomades et découvrir une culture de l'hospitalité unique.

Prêts pour le grand frisson saharien ? L'idéal est de s'y rendre de septembre à mai. L'automne et le printemps sont parfaits pour des journées douces, tandis que l'hiver offre des ciels d'une pureté absolue (mais attention, les nuits sont glaciales). Un conseil : évitez absolument l'été car il y fait plus de 45°C !