Ce désert cache une oasis folle, elle est devenue une attraction touristique majeure

Cette destination qui sort de l'ordinaire est la promesse d'une évasion spectaculaire.

Vous avez l'âme d'un aventurier et rêvez de découvrir un paysage qui sort de l'ordinaire ? Loin des sempiternelles plages dorées et des itinéraires balisés, préparez-vous à ajouter à votre liste de voyages incontournables l'oasis la plus mythique d'Amérique du Sud.

Imaginez-vous au milieu d'un désert infini entouré de dunes géantes pouvant atteindre 300 à 400 mètres de hauteur, quand soudain apparaît devant vous une oasis et son lagon émeraude, qui selon la légende, serait né des larmes d'une sirène...

L'oasis de Huacachina au cœur du désert d'Ica au Pérou, qui longe l'océan Pacifique. © sunsinger - stock.adobe.com

Cet endroit surprenant, c'est Huacachina au Pérou, oasis de villégiature pour les habitants de la ville d'Ica située à 5 kilomètres, d'où l'on peut se rendre en taxi ou mototaxi pour quelques soles péruviens (la monnaie du Pérou).

Le village qui entoure la lagune n'est en fait qu'une poignée d'hôtels, de pensions, de maisons et de restaurants. On y dénombre seulement une centaine d'habitants. Très fréquentée les week-ends, cette oasis est considérée comme un lieu de fête.

Autour du lagon de Huacachina au Pérou, seule oasis naturelle d'Amérique du Sud. © Daniel Escobar Photo - stock.adobe.com

Une promenade en bois permet de faire le tour du lagon et offre de superbes vues sur l'eau émeraude. Il s'agit d'un lac né de la simple remontée d'eau souterraine, contrastant avec l'aridité du désert. Entourée d'une végétation luxuriante faite de palmiers, eucalyptus et huarangos, l'oasis est au cœur d'une légende envoûtante : on raconte que la lagune est née des larmes d'une princesse inca transformée en sirène qui hante encore ses eaux et cherche à piéger les étrangers pour les noyer au fond du lagon !

Mais l'attrait principal de Huacachina, c'est l'immense désert tout autour, où vous pourrez vivre deux expériences hors-normes. Huacachina est le point de départ des tours en buggy, ce bolide tout-terrain conçu pour dévaler les dunes à toute vitesse... On se croirait presque sur la planète Tatooine de Star Wars !

Un tour en buggy dans le désert autour de l'oasis de Huacachina. © Pierre vincent - stock.adobe.com

Puis vient l'expérience du sandboard : équipé de votre planche, vous dévalez les pentes géantes, filant sur le sable à la manière d'un Luke Skywalker ! Les excursions durent généralement deux heures et sont très abordables (comptez environ 60 soles soit 15 euros) et sont souvent programmées en fin d'après-midi pour assister à un coucher de soleil magique sur les dunes infinies.

Alors, quand partir à la découverte de ce mirage péruvien ? Toute l'année, car les températures y sont agréables la majeure partie du temps. Son accès est également simple : Huacachina se trouve près d'Ica, située à 300 kilomètres de Lima, la capitale du Pérou d'où arrivent les touristes grâce à son aéroport international. Lima est reliée à Ica par un bus (comptez environ 5 heures pour 12 euros le billet), par des excursions organisées ou des véhicules privés. L'aventure vous attend au cœur du désert péruvien !