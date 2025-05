C'est le Far West en Europe, avec des rues ensablées et des cavaliers partout

Ce village hors-du-commun se trouve bien en Europe, il propose un véritable voyage au temps des westerns.

C'est un village où des cavaliers se déplacent dans des rues de terre et de sable sous un soleil de plomb. Devant une maison à véranda, vous distinguez une rocking-chair solitaire sous un porche et un poteau pour attacher les chevaux... Vous cherchez des caméras mais il n'y en a pas. Non, vous n'êtes pas tombés sur le tournage d'un western spaghetti aux Etats-Unis : vous avez bel et bien atterri dans un village situé en Europe, à un jet d'avion de la France.

Nous sommes dans un village hors-du-temps où vous ne verrez pas de voitures mais des hommes se déplacer uniquement à cheval, boire une caña (petit verre de bière pression) aux comptoirs de rues à hauteur de cavalier, improviser des airs de Flamenco à la guitare...

Ce village est éloigné de tous dans le sud de l'Espagne, bordé par le Parc National de Doñana qui s'étend sur plus de 54 000 hectares. Il s'agit d'une réserve protégée classée au patrimoine mondial de l'Unesco, que vous prendrez plaisir à explorer grâce à des excursions possibles uniquement avec guide et en 4x4. Dans ces kilomètres de dunes, marais et maquis, il n'y a pas de routes et le tourisme y est contrôlé. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir la star de ses animaux : le lynx ibérique, qui est en voie de disparition.

Bienvenue à El Rocío dans la province de Huelva en Andalousie. Pour découvrir ce village aux allures de western, rien de mieux qu'une balade en calèche à la découverte de ses joyaux, de la Plaza del Acebuche très animée au splendide sanctuaire Notre-Dame d'El Rocío à l'épicentre, en passant par les maisons colorées des hermandades (confréries).

De nombreux restaurants aux allures de saloons viendront ajouter encore plus de piment à l'expérience ! A El Rocío, il est possible de s'attabler les pieds dans le sable comme au restaurant-hôtel Toruño ou à la Pensión-restaurante Cristina.

Le meilleur moment pour se rendre à El Rocío est sans aucun doute à la Pentecôte où se tient le pèlerinage le plus important de toute l'Espagne... C'est une expérience hors-norme à ne pas manquer : une centaine de confréries comptant plusieurs milliers de pèlerins venus de toute l'Andalousie à pieds, à cheval, à pied, à dos de mulet ou en charette viennent honorer Nuestra Señora d'El Rocío au sanctuaire de Notre Dame. Le lundi de Pentecôte, la Vierge part en procession dans les rues du village, portée sur un char décoré de fleurs ou sur les épaules des pèlerins vêtus de costumes traditionnels.

Avec son décor de Far West sans rues goudronnées, El Rocío est sans conteste la destination idéale pour vivre un voyage totalement déconnecté du monde moderne. Vous serez totalement séduits par son atmosphère festive, entre danses, chants et ferveur religieuse.