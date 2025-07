C'est le château le plus fou d'Europe, il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie

Ce palais haut perché suscite la fascination, tant pour ses couleurs vives que son mélange des genres.

Le monde entier compte de nombreux châteaux plus fascinants les uns des autres par leur architecture éblouissante et les trésors qu'ils recèlent. Si en Europe, les châteaux médiévaux sont légions, affichant une architecture défensive plutôt austère, cet extravagant palais construit après la Renaissance vous fera voyager au pays des contes de fées.

Haut perché et si coloré qu'il en est presque irréel, ce château qui s'écarte des conventions mérite d'être visité au moins une fois dans sa vie. Ce joyau est dressé au sommet d'une colline verdoyante et frappe d'emblée à la vue : ses murs sont peints en jaune canari et en rouge écarlate, loin des classiques des bâtiments royaux.

Son style architectural ne ressemble à nul autre : un mix entre le médiéval, l'oriental, le manuélin et le baroque avec ses tours gothiques, ses dômes mauresques, ses pont-levis, ses vitraux prussiens, ses décors orientaux et ses surprenantes statues mythologiques... Quant à la vue depuis ses terrasses, elle donne le sentiment de se trouver au sommet d'une monde imaginaire.

Pour découvrir ce palais fantaisiste, direction le Portugal, à 40 minutes de Lisbonne en voiture ou en train. Au terme d'une montée de la colline de Sintra (qu'il est conseillé de parcourir en bus pour ceux qui viennent du centre-ville en raison de son dénivelé important), on pénètre dans le parc luxuriant de Pena, à environ 500 mètres d'altitude. Après une ultime marche d'un quart d'heure, nous voilà enfin face au fameux palais de Pena ! Tout en haut, la vue est immense, on aperçoit l'océan Atlantique et par temps clair la ville de Lisbonne.

Le palais de Pena fut érigé au XIXe siècle sur les ruines d'un monastère du XVIe siècle, à la demande du roi Ferdinand II du Portugal, un homme passionné d'art. Il y exauça son rêve architectural romantique, à la croisée des mondes européens et orientaux. Parmi les innombrables recoins frappants du palais, on ne manquera pas de visiter le cloître manuélin conservé de l'ancien monastère et la fenêtre du Triton symbolisant la création du monde.

Après la visite, promenez-vous dans le parc qui ceinture le palais. On s'y perd allégrement entre fougères géantes, fontaines et étangs cachés. Pas étonnant que le compositeur allemand Richard Strauss soit tombé sous le charme de cet endroit : C'est la plus belle chose que j'aie jamais vue. C'est ici le véritable Jardin de Klingsor et, là-haut, se trouve le Château du Saint Graal, avait-il déclaré.