C'est la plus belle promenade en bord de mer d'Europe, elle est accessible à tous

Ce sentier côtier est à couper le souffle, et tous les publics peuvent l'emprunter.

Qui n'a pas déjà entendu parler des 5 Terre, cet itinéraire de 5 villages classés au patrimoine mondial de l'Unesco, qui relie Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore en Italie, avec des vues imprenables sur les falaises et le bleu de la Méditerranée ?

Le chemin serpente à travers ces villages suspendus au-dessus de la mer, d'une beauté époustouflante avec leurs maisons aux couleurs vives empilées les unes sur les autres. Au cours de l'itinéraire, on longe des vignobles en terrasses, des oliveraies et la garrigue, et on peut admirer à la fois le contraste entre le bleu intense de la baie Ligure, le vert des falaises abruptes et les couleurs vives des villages que l'on admire sous différents angles à mesure que l'on s'y approche.

Manarola dans les 5 Terre en Italie. © Freesurf / Adobe Stock

Seulement voilà, si l'itinéraire des 5 Terre, appelé le Sentier Azzuro, ne demande pas d'être un alpiniste chevronné, sa difficulté varie considérablement selon les tronçons. La partie qui va de Monterosso à Corniglia en passant par Vernazza comporte de nombreux escaliers, des montées et des descentes abruptes, ce qui les rend inaccessibles aux voyageurs à mobilité réduite, aux poussettes ou aux personnes tout simplement peu sportives. Et le niveau de difficulté peut être d'autant plus exacerbé quand la chaleur est écrasante, ce qui est souvent le cas l'été.

Heureusement, le tronçon du Sentier Azzuro que l'on appelle "La Via dell'Amore", reliant Riomaggiore à Manarola, est la partie la plus accessible. D'une longueur de seulement 900 mètres (comptez entre 20 et 30 minutes de marche) et particulièrement plat et sécurisé, La Via dell'Amore est donc accessible aux familles avec enfants en bas âge, aux poussettes, aux personnes à mobilité réduite ou aux moins sportifs tout simplement. Celle que l'on surnomme "la promenade la plus romantique d'Europe" est un endroit très photogénique. Taillé dans la roche, le sentier offre un panorama spectaculaire sur les falaises abruptes qui plongent dans le bleu profond de la mer. Creusé à l'origine dans les années 1920, le chemin était devenu un lieu de rencontre pour les jeunes amoureux des villages voisins.

Riomaggiore dans les 5 Terre en Italie. © f11photo - stock.adobe.com

Vous aurez donc la chance de passer par deux des 5 Terre : Riomaggiore, célèbre pour ses hautes maisons couleur pastel qui dominent un dédale de rues menant à petit port de pêche et Manarola, qui offre la plus belle vue de carte postale des 5 Terre avec ses maisons multicolores perchées à 70 mètres au-dessus de la mer.

Fermée durant 12 ans suite à un glissement de terrain, la Via dell'Amore a rouvert en 2024 et a donc fait peau neuve avec des mesures de sécurité renforcées, notamment avec des filets de protection installés sur les parois rocheuses et un tunnel construit sur une partie du parcours. Pour éviter la surfréquentation et maintenir sa sécurité, son accès est désormais limité à 400 personnes par heure et se fait sur réservation d'un créneau horaire. Le billets, au coût de 5 euros, sont gérés par le Parc National des Cinque Terre et peuvent être achetés en ligne ou sur place. Il est à noter que ce tronçon est gratuit pour les personnes à mobilité réduite.