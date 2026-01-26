Cet archipel est surnommé les "Maldives de l'Europe" : il est à seulement 2h30 de vol de la France

Pas besoin de s'envoler pour les Maldives : cette destination européenne offre le même décor de carte postale pour une fraction du prix et du temps de trajet !

Oubliez les 10 heures d'avion, le décalage horaire épuisant et les billets à 4 chiffres. Il existe sur notre continent un joyau aux eaux si cristallines et au sable si blanc qu'on le compare à l'océan Indien. Le trajet pour s'y rendre est plus court qu'on ne le pense, et le dépaysement est total.

Imaginez des villas sur pilotis, des hamacs suspendus au-dessus d'une mer émeraude et des bars de plage où les cocktails se sirotent sous un soleil de plomb dépassant les 30 degrés l'été. Pourtant, nous ne sommes pas au bout du monde, mais dans un paradis niché au sud de la péninsule balkanique. Là-bas, la mer Ionienne offre une clarté irréelle qui n'a rien à envier aux atolls les plus célèbres de la planète.

Plage avec parasols et transats à Ksamil, en Albanie. © Aleksandar Todorovic - stock.adobe.com

Ce petit bijou, c'est Ksamil à la pointe sud de l'Albanie. C'est le secret le mieux gardé des Balkans ! Longtemps resté sous les radars, ce village côtier commence à être surnommé les "Maldives de l'Europe" pour la simple et bonne raison qu'il offre un décor rare encore préservé du surtourisme : un chapelet d'îles inhabitées accessibles à la nage ou en pédalo, des prix encore bas, un accueil authentique et une cuisine locale délicieuse aux influences méditerranéennes.

Mais Ksamil ne se résume pas qu'à son sable fin et ses transats. Le printemps, avec des températures autour de 24 degrés en mai, est la saison rêvée pour explorer les environs sans la chaleur écrasante. À quelques minutes des plages, les voyageurs peuvent visiter le site archéologique de Butrint classé à l'Unesco, où les ruines antiques se cachent dans une forêt luxuriante. C'est là que se dresse l'imposant château d'Ali Pacha qui émerge des eaux du lac de Butrint. Il servait autrefois de vigie au "Lion de Janina", ce redoutable gouverneur ottoman dont la vie a inspiré Alexandre Dumas dans son célèbre Comte de Monte-Cristo.

Vue aérienne de la magnifique piscine naturelle Blue Eye, située dans le sud de l'Albanie. © Watcharapon - stock.adobe.com

Pour une expérience mystique, direction la source de l'Œil Bleu, dont la profondeur et le bleu saphir semblent presque surnaturels. Quant aux amateurs de terroir, le vignoble albanais leur réserve des crus locaux surprenants qui n'attendent qu'à être dégustés face au coucher du soleil !

Pour rejoindre ce paradis le plus simplement possible, privilégiez les liaisons directes saisonnières qui débutent à Pâques et s'arrêtent fin octobre : comptez seulement 2h30 de vol de Paris vers l'île grecque de Corfou. De nombreuses villes comme Lyon, Nantes, Marseille ou Toulouse permettent également de s'y envoler directement. Une fois à Corfou, un ferry vous dépose à Saranda, la ville voisine de Ksamil, en seulement 30 minutes. En hiver, prévoyez en revanche une escale à Athènes ou un atterrissage à Tirana. Ne cherchez pas plus loin, Ksamil est de loin la destination idéale pour ceux qui recherchent l'exotisme sans s'épuiser. Et votre portefeuille vous remerciera !