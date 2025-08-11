Moins chère que Santorin et presque sans touristes, cette destination a l'une des plus belles plages du monde

"L'île aux fleurs" est une belle alternative à la foule de Santorin ou Mykonos.

Si vous rêvez d'une escapade sur une île méditerranéenne sans débourser une fortune et loin des foules, une destination méconnue pourrait bien vous séduire. Bonne nouvelle, elle se situe en Grèce, l'un des pays d'Europe les plus prisés ces dernières années par les touristes français !

Nombreux sont ceux tentés par les vues de Santorin, les couchers de soleil sur la mer Egée, les maisons blanches et ses panoramas à couper le souffle... Du moins pour ce qu'on en voit sur Instagram. Hélas, si Santorin est célèbre pour ses couchers de soleil spectaculaires et ses plages de sable blanc, l'île des Cyclades l'est aussi par sa fréquentation, un sur-tourisme devenu infernal et des prix qui frisent le ridicule avec des tarifs devenus exorbitants dans les hôtels et hébergements proposés.

Il existe pourtant de très belles alternatives en Grèce, que ce soit dans les Cyclades ou plus au nord. Cap pour cela vers le nord-ouest de la Grèce et la région de Céphalonie, dite Kephalonia en grec. Son surnom, "l'île aux fleurs", donne le ton d'un séjour inoubliable entre criques préservées, eaux turquoise et sites antiques à découvrir. Elle offre aussi l'une des plus belles plages du pays, la plage de Myrtos présente dans tous les derniers classements des plus belles plages du monde.

Avec ses eaux turquoise et son sable blanc éclatant, Myrtos est un lieu de rêve pour les amateurs de paysages côtiers. Ce qui rend Myrtos encore plus attrayante, c'est le fait qu'elle reste relativement tranquille, même en haute saison. Autre atout, le point de vue depuis le haut de la falaise et à l'issue d'une jolie randonnée est impressionnant. Attention si vous avez le vertige !

"Kefalonia" a su garder son charme discret loin des projecteurs et des foules de Mykonos ou Santorin. Le coût de la vie y est nettement plus bas, ce qui permet de profiter de vacances sans se ruiner. Les hébergements sont abordables et souvent dotés de magnifiques vues sur la mer, tout en étant confortables et bien situés. Vous pourrez vous détendre au soleil, nager dans les eaux cristallines et même profiter d'un pique-nique sans être dérangé par une foule aussi compacte qu'ailleurs en Grèce.

Pour ceux qui souhaitent explorer plus loin, la Céphalonie offre une richesse de découvertes. Le village de Sami, par exemple, est un lieu à ne pas manquer avec sa plage de galets et des restaurants en bord de mer où vous pourrez déguster tzatziki, mezze ou moussaka. À proximité se trouve le célèbre lac de Melissani, dont les eaux turquoise et la grotte impressionnante sont aussi un spectacle immanquable.