Ce marché de Noël est unique en Europe : il se tient sous les palmiers et il y fait plus de 20 degrés

Noël approche et avec lui, son lot de marchés traditionnels qui font le bonheur des petits et des grands. Mais saviez-vous qu'il existe en Europe un marché de Noël unique en son genre par son ambiance... et sa température ?

Les marchés de Noël font désormais partie intégrante des traditions de fin d'année en Europe. On en trouve partout ! De la place Rouge à Moscou aux illuminations sur les Champs-Élysées à Paris, en passant par Berlin, Dresde ou la place de la cathédrale de Strasbourg, ces marchés attirent chaque année des millions de visiteurs venus s'imprégner de la magie de Noël.

Chaque marché a son identité propre, avec ses spécialités culinaires, son artisanat local et son ambiance féérique. Les effluves de vin chaud et de pain d'épices se mêlent aux chants de Noël, tandis que les étals débordent de décorations scintillantes et de cadeaux en tout genre.

Mais parmi tous ces marchés traditionnels, il en est un qui sort résolument du lot ! Imaginez un village de Noël niché au cœur d'une ville bordée de palmiers et de jardins tropicaux, où les températures avoisinent les 20°C même en plein mois de décembre.

Bienvenue à Funchal, sur l'île de Madère ! Ici, le marché de Noël prend des airs de fête tropicale, avec ses étals de fruits exotiques et ses illuminations qui parent le centre-ville de mille feux à la nuit tombée.

Cette atmosphère unique en fait une destination de choix pour tous ceux qui souhaitent vivre un Noël différent, loin des sentiers battus. Les visiteurs peuvent ainsi flâner le long de l'avenue Arriaga, artère principale de Funchal, et y découvrir un véritable "Mercadinho de Natal", où des chalets en bois proposent une riche variété de mets traditionnels et de boissons locales. L'occasion aussi de découvrir l'artisanat madérien et de dénicher des cadeaux originaux à rapporter chez soi.

Alors si vous rêvez d'un Noël pas comme les autres : direction Madère et son marché tropical, pour des fêtes de fin d'année placées sous le signe de la douceur et de la convivialité. Lumières scintillantes, saveurs exotiques et ambiance chaleureuse : tous les ingrédients sont réunis pour vous faire vivre un Noël inoubliable au cœur de l'Atlantique.

Le clou du spectacle pour finir un mois de décembre festif et unique reste sans conteste le feu d'artifice du Nouvel An qui embrase la baie de Funchal de mille couleurs et donne à cette période de fêtes un goût particulier sous les tropiques. Entre défilés folkloriques, concerts en plein air et animations pour les enfants, le marché de Noël de Funchal réserve son lot de surprises et de moments magiques, à vivre en famille ou entre amis.