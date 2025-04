"On est les uns sur les autres..." : cette superbe plage est trop fréquentée, il devient impossible d'y poser sa serviette

Voici la plage la plus bondée d'Europe. Il n'y a de la place que pour une demi-serviette de plage par personne en moyenne !

Les plages paradisiaques d'Europe croulent littéralement sous le poids des touristes. Vous hésitez avant l'été sur votre prochaine destination ? Un classement établi par la compagnie aérienne Wizz Air pourrait bien vous venir en aide. Elle révèle quelles sont les plages les plus fréquentées du continent.

Pour établir ce palmarès, Wizz Air a passé au crible une cinquantaine de plages parmi les plus visitées d'Europe. La compagnie a tout simplement divisé la surface de chaque plage par la taille moyenne d'une serviette de bain, puis ce chiffre par la fréquentation quotidienne moyenne. Résultat, sur les plages les plus prisées, mieux vaut oublier les notions d'espace vital et d'intimité !

Et sans surprise, on retrouve en tête celle de Sa Caleta à Ibiza, en Espagne. Elle est pourtant superbe ! Plutôt tranquille une grande partie de l'année (surtout en hiver), la petite plage de 80 mètres s'annonce comme un havre de paix avec ses falaises escarpées sur ses côtés, qui la transforme en crique isolée et tranquille. Du moins, c'est l'image qui s'en dégage sur les photos. Car sitôt l'été installé, l'expérience devient vite un véritable enfer.

Des foules importantes s'y pressent chaque jour pour profiter de son panorama époustouflant, de ses eaux cristallines, des grottes à proximité ou encore de son restaurant les pieds dans le sable. Résultat, selon les calculs de Wizz Air, il n'y a de la place en moyenne que pour une demi-serviette de plage par personne sur cette étroite bande de sable !

Les habitués confirment l'extrême affluence et le manque d'espace sur ce petit bout de paradis. "C'est une petite crique creusée dans des rochers roux qui s'effritent. Il y a peu de sable, on est les uns sur les autres !", témoigne une voyageuse parisienne sur TripAdvisor. Une autre visiteuse française abonde : "Très petite ! Une infime partie pour étendre sa serviette."

Juste derrière La Caleta, on retrouve deux autres célèbres plages espagnoles dans ce classement des plus bondées : Cala Macarella à Minorque en 2ème position (0,6 serviette par personne) et Barceloneta à Barcelone en 3ème (0,7 serviette). Au total, 8 des 10 plages les plus surpeuplées d'Europe se trouvent en Espagne selon l'étude.

La célèbre baie de Mellieħa à Malte et la sublime Cala Goloritzé en Sardaigne, victime de son succès, complètent ce top 10 des plages où trouver un coin de sable relève de l'exploit. Par bonheur, aucune ne se trouve en France...