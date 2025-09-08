3 000 euros d'amende : ce vêtement est interdit dans ces îles touristiques

Il est illégal de porter ce vêtement dans ces lieux de vacances, ce qui peut sembler choquant ici en France.

Avant de s'envoler pour une destination exotique, il est toujours important de se renseigner sur les coutumes et les lois locales, au risque d'être en proie à des regards accusateurs, représailles ou pire, de terminer votre séjour en prison. Certains pays appliquent des lois vestimentaires inhabituelles, et c'est dans ces îles paradisiaques que l'on a trouvé la plus surprenante.

Réfléchissez bien à ce que vous allez mettre dans votre valise avant de partir pour ces îles caribéennes : il suffit de porter ce vêtement incontournable de style streetwear pour qu'on vous assène une amende équivalente à 3 000 euros.

Le port de vêtements de type camouflage est strictement interdit pour les civils dans plusieurs pays des Caraïbes. © Elnare - stock.adobe.com

T-shirts, vestes, shorts, treillis, et même casquettes... Le motif camouflage est une tendance de mode largement répandue en France et tout à fait légale, que l'on retrouve chez de nombreuses marques de prêt-à-porter. Mais pour quelle raison causerait-il des ennuis de cet autre côté de l'Atlantique ? Tout simplement parce que le look militaire est associé aux rebelles ou à des organisations terroristes dans certains pays des Caraïbes.

Ainsi, à la Barbade comme à Trinité-et-Tobago, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, Grenade ou Dominique, le port de vêtements de type camouflage est strictement interdit pour les civils afin d'éviter la confusion avec le personnel militaire et prévenir les usurpations d'identité.

Le camouflage est associé au service militaire et est donc strictement réservé au personnel militaire. Selon l'Echo Touristique, le port des motifs camouflage est interdit à la Barbade depuis les années 80, afin d'empêcher les membres de gangs d'utiliser le camouflage pour se faire passer pour des soldats et commettre des crimes. Attention même à ne pas détenir de simples accessoires au motif militaire comme les sacs, les sacs à dos, ou même un bandeau et sachez que la règle s'applique également aux enfants.

En Jamaïque comme au Bahamas, la situation est beaucoup plus nuancée : ces vêtements ne sont pas interdits, rapporte le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à 20 Minutes Suisse, mais divers guides de voyage mentionnent le fait que la population locale a tendance à faire l'amalgame entre des personnes en tenue de camouflage et des militaires.