Oubliez Dubaï, cette destination est la nouvelle perle cachée de la région

Cette ville du Moyen-Orient ravira les amateurs de culture et de nature, loin du tourisme ostentatoire des Émirats arabes unis.

Dubaï a le vent en poupe depuis des années, attirant un nombre croissant de touristes français. Cette ville des Émirats arabes unis est considérée comme le règne du luxe et des expériences extravagantes au Moyen-Orient avec des infrastructures démesurées comme le Burj Khalifa, la plus grande tour au monde de 828 mètres de haut, ou l'île artificielle de Palm Jumeirah, reconnaissable à sa forme d'arbre, qui abrite des hôtels chics et des restaurants haut de gamme.

Lassés de cette destination "bling bling" de tous les superlatifs, les amateurs d'Orient en quête d'une destination plus authentique devraient se tourner tout naturellement vers cette perle cachée entre mer et montagnes qui commence à peine à dévoiler ses richesses au grand jour.

Située entre les montagnes Hajar et les eaux bleues du golfe d'Oman, loin de l'effervescence de certaines villes du golfe, cette capitale maritime propose une expérience de voyage plus intime, axée sur la culture et la nature. Alors que Dubaï a été construite tout en vertical, cette ville est caractérisée par des bâtiments bas de couleur sable qui se fondent dans un décor de désert et de montagnes. Le rythme de vie y est plus lent et l'hospitalité de ses habitants n'est plus à prouver.

Vue du minaret à travers les arches de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos à Muscat. © efired - stock.adobe.com

Ce joyau méconnu du Moyen-Orient c'est Mascate, capitale d'Oman, qui a plus de 5 000 ans d'histoire à partager. L'édifice le plus majestueux de tout le sultanat se trouve bien là : la Grande Mosquée du Sultan Qabous, inaugurée en 2001, parée de marbre blanc. C'est l'une des plus grandes du monde avec ses 5 minarets et sa vaste salle de prières pouvant accueillir 6 600 fidèles et ouverte aux non pratiquants qui auront la chance de découvrir à l'intérieur un gigantesque tapis persan d'une superficie de 4 263 m² (le deuxième plus grand tapis tissé à la main au monde !) et un énorme lustre de cristaux Swarovski suspendu à la grande coupole.

L'ambiance Mille et une nuits est garantie à Mascate, avec son souk de Muttrah, l'un des plus anciens marchés arabes où l'on se perd dans un dédale de ruelles en quête d'épices, encens, parfums, bijoux et autres souvenirs. Ensuite, loin de l'agitation, on se balade dans ses nombreux espaces verts extrêmement bien entretenus qui contrastent avec le paysage désertique au loin. Au couchant, une promenade agréable s'impose le long de la mer, sur la corniche, qui offre les meilleures vues sur le port et les montagnes tout autour.

Les amateurs de culture seront comblés par la visite du Palais Al Alam reconnaissable à ses colonnes dorées et bleues et qui est un témoin du passé colonial de la ville avec ses deux imposants forts portugais du XVIe siècle (Al Jalali et Al Mirani). Enfin, les amateurs de farniente ou de fonds marins trouveront leur compte dans le littoral accidenté de Mascate, ponctué de plages de sable blanc et de criques plus secrètes.