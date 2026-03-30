Ce nouveau "train de verre" va traverser les plus beaux paysages d'Europe cet été

Ce véritable "palais sur rails" promet une expérience de voyage inédite en Europe.

Oubliez tout ce que vous savez sur les voyages en train. Imaginez un palace sur rails, doté de parois panoramiques monumentales, serpentant à travers les parcs nationaux et les côtes sauvages. Ce train-couchettes révolutionnaire promet de transformer chaque trajet en une expérience cinématographique.

Le concept est inédit : il s'agit d'un train conçu comme une galerie d'observation géante pour offrir une vue imprenable sur les recoins les plus secrets de la Grande-Bretagne. À bord, l'immersion est totale grâce à des panneaux de verre qui effacent la frontière entre la voiture et le paysage. Ce train ne se contente pas de relier deux gares : il propose trois itinéraires de 3 nuits au choix, à travers la côte sauvage des Cornouailles, le Lake District et le Pays de Galles. En journée, les passagers quittent leur cabine pour des sessions de baignade ou des randonnées guidées, avant de retrouver un confort digne des plus grands hôtels.

L'intérieur du Britannic Explorer, A Belmond Train. © Belmond

Signé par la prestigieuse maison Belmond, le "Britannic Explorer, A Belmond Train" fait ses grands débuts cette année au départ de la gare de Londres Victoria. Ce joyau d'artisanat britannique cache une innovation mondiale : la toute première "Wellness Suite" sur rails. En collaboration avec la marque Wildsmith, ce spa itinérant propose des soins basés sur les rythmes circadiens et la botanique anglaise. Le clou du spectacle ? Se faire masser face aux collines vallonnées du parc national de Snowdonia...

Le luxe s'invite aussi dans l'assiette avec le chef Simon Rogan : la star de la gastronomie durable aux 8 étoiles Michelin signe une carte exclusive "de la ferme à la table" avec un menu évolutif selon les régions traversées. Les voyageurs dégustent des produits locaux et de saison dans une voiture-restaurant au design raffiné, ou savourent des cocktails botaniques dans un bar inspiré des apothicaires de l'époque victorienne. Le studio londonien Albion Nord a imaginé 18 cabines (dont trois "Grandes Suites") mêlant chêne, tissus somptueux et motifs traditionnels.

Le bar d’inspiration botanique, situé dans la voiture d’observation du Britannic Explorer, A Belmond Train. © Belmond

Ce voyage d'exception a toutefois un coût à la mesure de ses prestations. Pour embarquer à bord de ce train de verre et profiter de la pension complète (incluant les excursions en journée, les repas, les vins et les spiritueux), les tarifs débutent à 11 000 euros pour une suite double.

Pour prolonger le plaisir, les itinéraires sont conçus pour être combinés : les parcours des Cornouailles et du Lake District s'enchaînent du vendredi au lundi, tandis que l'échappée galloise prend le relais du lundi au jeudi.

Plus qu'un simple moyen de transport, le "Britannic Explorer, A Belmond Train" s'impose comme une alternative écologique et ultra-exclusive aux vols intérieurs, privilégiant le temps long et la contemplation. Il ne reste plus qu'à booker votre billet... si le budget suit !