5 bombes de la Seconde Guerre mondiale retrouvées ce mois-ci, une menace finalement fréquente ?

Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée gare du Nord à Paris. Une opération de déminage est en cours. Quatre autres bombes similaires ont été retrouvées en un mois.

Cinq bombes datant de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvées en un mois en France. La dernière est celle qui a fait le plus parler. Elle a été découverte dans la matinée du vendredi 7 mars à la gare du Nord, plus précisément sur les voies à 2,5 km des quais de la gare parisienne. Une bombe de 500 kilos, contenant près de 250 kilos d'explosifs et mesurant un mètre, a été retrouvée par des ouvriers.

Si cette découverte fait parler, c'est parce qu'elle n'est pas sans conséquences sur le trafic ferroviaire et routier, mais aussi parce qu'elle aurait pu être dévastatrice. Les ouvriers auraient pu déclencher la bombe pendant leurs travaux, ce qui aurait causé un lourd bilan humain et matériel. De plus, elle a été retrouvée dans la plus grande gare d'Europe, où transitent plus de 600 000 voyageurs par jour. Cela a aussi causé la fermeture du trafic sur de nombreuses lignes, comme celle de l'Eurostar. Une partie du périphérique parisien ainsi que l'autoroute A1 ont été fermées.

Quatre autres bombes retrouvées en un mois

Mais cette découverte impressionnante n'est pas une première. Le 4 février, une bombe américaine d'1,2 mètre pour 220 kg a été retrouvée à Frontignan dans l'Hérault (34). Le même jour, une bombe anglaise de 250 kg a été retrouvée sur le chantier de l'aéroport de Nantes en Loire-Atlantique (44). Le 12 février, un engin explosif a été découvert lors de travaux de rénovation sur le site du Musée de Dunkerque dans le Nord (59). Enfin le 5 mars, deux jours avant la découverte en gare du Nord, un pêcheur a mis la main sur un engin explosif américain dans la Manche, rapporte Science et Vie.

Dans un document du gouvernement à l'intention des démineurs, datant de 2002, il est rappelé que trois conflits se sont succédés en France : la guerre franco-allemande de 1870, la Première et la Seconde Guerre mondiale. "Ces trois guerres ont amené l'emploi de munitions de toutes sortes. Certaines ont été utilisées et ont ou n'ont pas fonctionné. D'autres ont été abandonnées, perdues, cachées, oubliées, pour des raisons les plus diverses. Toutes représentent un risque, variable selon leur nature, leur état mécanique, leur vieillissement, et surtout l'inconscience des personnes qui les découvrent ou les manipulent. Ce risque augmente globalement chaque jour qui passe." Il y est rappelé qu'il ne faut pas tenter de manipuler les engins explosifs si on en trouve et qu'il faut tout de suite faire appel à la police, qui préviendra les démineurs : "En cas de doute, ne craignez jamais de faire appel aux démineurs. Le ridicule ne tue plus, les munitions si !"