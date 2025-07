"Dégoûtant !" Le nouveau parfum vendu par Trump moqué pour son odeur et son prix

Le président Donald Trump a lancé un nouveau parfum, "Victory 47". Très vite, son prix, son odeur et le timing de l'annonce ont fait réagir.

Donald Trump a lancé une nouvelle gamme de parfums baptisée "Victory 45-47". Le président des Etats-Unis a annoncé cette sortie sur son réseau Truth Social, un an après la sortie de son premier parfum "Fight Fight Fight". "Les parfums Trump sont arrivés. Ils s'appellent 'Victory 45-47' car ils sont synonymes de victoire, de force et de succès, pour hommes et femmes" a-t-il écrit le 30 juin, invitant ses abonnées à en acheter : "Offrez-vous un flacon et n'oubliez pas d'en offrir un à vos proches !"

Vendue exclusivement sur le site Trump Fragrances, cette collection de parfums "de luxe" est vendue au prix de 249 dollars pièce, soit environ 211 euros. Les éditions "Fight Fight Fight" et "Victory" étaient vendues 199 dollars pièce l'année dernière, note The Daily Beast. L'eau de parfum pour femmes est censée incarner "la confiance, la beauté et une détermination inébranlable". L'eau de Cologne pour hommes est destinée à "ceux qui dirigent avec force, confiance et détermination". Le design du flacon ne passe pas inaperçu. Il est surmonté d'une statuette dorée représentant un homme en costume, torse bombé

Peu d'informations sont données sur la composition du parfum. Toutefois, certains utilisateurs du site d'évaluation des parfums Fragrantica indiquent que la version masculine contient des notes de cardamome, de géranium et des accords fougère, avec un parfum décrit comme boisé, épicé et aromatique. Le produit est disponible uniquement aux États-Unis et depuis le site officiel.

Le président Trump n'a pas pris d'engagement éthique pendant son mandat, contrairement à la plupart des autres présidents de l'histoire récente. Ce parfum vient s'ajouter à une longue série de produits commercialisés à l'effigie de Donald Trump. Guitares, montres, baskets à 299 dollars, bibles, téléphones, cryptomonnaies… Il a amassé une petite fortune.

Selon le rapport de divulgation financière du président publié le 13 juin par le Bureau de l'éthique gouvernementale, Donald Trump aurait perçu 57 355 532 dollars grâce à sa participation dans World Liberty Financial, une plateforme de cryptomonnaie. Il aurait également touché 2,8 millions de dollars avec "Trump Watches", 3 millions de dollars grâce à son livre "Save America" et 50 millions de dollars lié à son domaine de Mar-a-Lago et à son club réservé aux membres.

Le lancement du parfum a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Sur X, Jessica Tarlov, présentatrice célèbre de Fox News, a critiqué le timing de l'annonce, qui coïncidait avec des débats au Sénat sur son "grand et beau projet de loi", pourtant controversé. "Seize millions d'Américains sont sur le point de perdre leur couverture santé, mais allez acheter mon parfum dégoûtant…", a-t-elle ironisé. Elle faisait référence aux inquiétudes concernant d'éventuelles coupes dans le programme Medicaid.

Le journaliste Aaron Rupar a décrit la vente du parfum comme dépassant de "nouvelles frontières de l'escroquerie". Sur le web, la plupart des utilisateurs remettent plus prosaïquement en cause le rapport qualité-prix. "Franchement, ce n'est pas mal. Mais rien d'impressionnant", a écrit un compte appartenant vraisemblablement au très suivi YouTubeur McNasty le 25 juin, selon The Independant. L'odeur est décrite par beaucoup comme très consensuelle, sans originalité pour un parfum masculin. "Je dirais cependant que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. On dirait vraiment quelque chose qu'on pourrait trouver chez Ross pour 26 $", a résumé l'influenceur.