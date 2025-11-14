Elle fait 5 ans d'études dans la banque, France Travail lui propose un job ingrat qui indigne sa famille

Titulaire d'un Master en finance, cette jeune femme de 23 ans a reçu une offre d'emploi aux antipodes de son CV. Très remontée contre France Travail, sa mère regrette le manque d'accompagnement des jeunes diplômés.

Une histoire aussi étonnante qu'énervante, manifestement, pour la principale intéressée et sa famille. En septembre dernier, une jeune femme originaire de la Marne, et plus particulièrement de Reims, s'est inscrite sur France Travail (ex-Pôle emploi) pour tenter de décrocher un emploi dans son domaine d'activité, la finance.

En effet, la Rémoise de 23 ans a suivi un cursus universitaire de cinq ans jusqu'à obtenir un Master en finance. Jusque-là, rien d'anormal et un parcours pour le moins réussi. Souhaitant rapidement entrer dans la vie active après l'obtention de son diplôme, elle ne s'attendait pas à recevoir une telle offre de la part de France Travail.

Un beau jour, une proposition pour le moins saugrenue lui parvient : un poste de Père Noël, et ce n'est pas une blague. Il s'agit là d'un CDD de 28 heures par semaine, du 1er au 24 décembre, payé entre 11,88 et 14,56 euros brut de l'heure, révèle le journal L'Union. La fiche de poste est aux antipodes du CV de la jeune femme, qui n'a pas vraiment compris pourquoi elle était la destinataire de l'offre.

© 123RF

"Je trouve ça énorme de proposer ce poste à une jeune femme de 23 ans, qui plus est d'1m60, qui a fait cinq années d'études, pas en animation, non... dans la banque. Je trouve qu'on marche sur la tête", fustige sa maman, dans les colonnes du journal local. Des offres pour des postes de secrétariat ont également été envoyées, mais c'est bien celle pour le poste de "Père Noël à temps partiel" qui a retenu l'attention de la famille.

La maman de la jeune femme ne décolère pas face à l'absurdité de la situation. "Ça ne me fait pas rire, sachant qu'elle a bien bossé pendant cinq ans, il y a eu des pleurs, son mémoire (...) Ce qui m'étonne, c'est l'accompagnement proposé aux jeunes. Ma démarche, au-delà de la colère, un peu quand même, c'est surtout de faire prendre conscience qu'il faut repenser l'accompagnement des jeunes diplômés", confie-t-elle.

France Travail assure que cette offre a été automatiquement générée par l'algorithme de son site Internet et pas formellement envoyée. "Il n'y a eu ni mise en relation, ni mise en contact sur cette offre particulière", entre la jeune femme et l'employeur. "Notre algorithme peut suggérer divers types d'offres, y compris saisonnières, en fonction des mots-clés utilisés et des paramètres de recherche précédents", indique France Travail auprès de L'Union. La jeune femme se serait tout de même vue proposer 17 offres d'emploi en lien avec son profil.