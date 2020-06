Résultat de Louis Aliot aux municipales : un 2e tour victorieux à Perpignan ?

Comme en 2014, Louis Aliot est arrivé en tête du premier tour des municipales à Perpignan. Mais pour ce 2e tour des municipales à Perpignan, l'écart avec le maire sortant Jean-Marc Pujol est plus conséquent et le contexte a radicalement changé.

Perpignan va-t-elle devenir, à l'issue de ces municipales 2020, la deuxième ville de plus de 100 000 habitants à tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national, après Toulon et le mandat de Jean-Marie Le Chevallier entre 1995 et 2001 ? Lors du précédent scrutin, en 2014 Louis Aliot était déjà arrivé en tête avec 34% des voix face à Jean-Marc Pujol (30%), maire de la ville depuis 2009. Le candidat RN - Front national à l'époque - n'avait pas conservé cet avantage lors du second tour des municipales à Perpignan et avait échoué à s'emparer de la cité catalane. Mais cette fois, les contexte est différent. Déjà, Louis Aliot a creusé l'écart au premier tour en mars dernier, avec une avance de 17 points par rapport au maire sortant, qui brigue un troisième mandat.

En 2014, le candidat frontiste avait échoué face au front républicain qui s'était formé et organisé pour faire barrage à l'extrême droite, mais en 2020, ce même front a eu tout le mal du monde à se dessiner et surtout, il pourrait moins convaincre les électeurs. Romain Grau, candidat de la République en marche (13% au premier tour), s'est retiré effectivement pour "éviter l'accession de M. Aliot et du Populisme à la Mairie de Perpignan", comme il l'a indiqué sur sa page Facebook, mais sans jamais mentionner un quelconque soutien envers Jean-Marc Pujol.

Le front républicain anti-RN, "un extincteur du débat public"

France 3 Occitanie a d'ailleurs fait remarquer que trois de ses colisitiers ont fait savoir qu'ils voteraient pour Louis Aliot au second tour... Quant à Olivier Amiel, le candidat divers droite n'ayant recueilli que 3,7% des voix le 15 mars a catégoriquement refusé de se ranger derrière Pujol. "Je n'appellerai pas à voter pour le front républicain, car c'est devenu un extincteur du débat public. C'est un prétexte hypocrite et sous alibi moral pour imposer de voter dans un seul sens. C'est une atteinte manichéenne au pluralisme politique", a-t-il twitté.

Enfin, la gauche représentée par Agnès Langevine, troisième au premier tour, a appelé "tous.tes les électeurs.trices à user de leur vote pour confiner définitivement les ambitions du candidat du Rassemblement National et à voter pour la liste qui lui reste opposée"... sans jamais citer Jean-Marc Pujol, qui va donc devoir composer avec un front républicain très fragile pour ce second tour. De quoi laisser une voie dégagée à Louis Aliot ? Réponse ce dimanche à 20 heures avec les premiers résultats.

