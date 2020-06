"Résultat de Martine Vassal aux municipales : finalement, une défaite à Marseille ?"

Favorite des sondages avant le premier tour, la candidate LR aux municipales de Marseille a vu sa campagne plombée par des soupçons de fraude.

Le mistral souffle souvent fort à Marseille. Pour Martine Vassal, sans parler de tempête, cette campagne du second tour des municipales marseillaises s'est avérée très difficile pour LR. Le score du premier tour, déjà, avait fait tomber de son statut d'ultra-favorite l'héritière désignée de Jean-Claude Gaudin : c'est bien Michèle Rubirola, la candidate du rassemblement de gauche du Printemps marseillais, qui avait viré en tête. Première douche froide. Ensuite, pendant que ses opposants - écologistes compris - parvenaient à un accord d'alliance, Martine Vassal n'est pas parvenue à s'entendre avec Bruno Gilles, le candidat LR dissident, pas plus qu'avec le candidat LREM Yvon Berland, qui pèsent malgré tout à eux deux plus de 18% des voix du premier tour.

Une consultation Ifop-Fiducial pour La Provence, CNews et Sud Radio menée à la mi-juin a donné Rubirola en tête du second tour avec 36% des voix, loin devant Vassal (29%). Et comme cela ne suffisait pas, la candidate de la droite a vu sa campagne être polluée par une affaire de soupçons de procurations frauduleuses, comme l'ont révélé France 2 et Marianne. Une enquête a même été ouverte pour savoir si les deux candidates de sa liste qui sont soupçonnées, en l'occurrence Géraldine Lapalus (actrice du téléfilm Camping Paradis et candidate dans les VIe et VIIIe arrondissements) et Monique Devouge (XIe et XIIe arrondissements) se sont bien adonnées à la pratique illégale des "procurations simplifiées" ainsi qu'à des "manœuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration", comme l'a évoqué la procureure de Marseille Dominique Laurens.