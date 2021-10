"Eric Zemmour : à Drancy face à une femme voilée... Une campagne télé-réalité ?"

ZEMMOUR. Alors que les contours d'une séquence entre Eric Zemmour et une femme voilée à Drancy (Seine-Saint-Denis), filmée lundi 25 octobre 2021, est sujet à de nombreux depuis sa diffusion, la qualité du débat politique de la présidentielle semble s'amenuiser au profit du sensationnalisme.

Zemmour et Sarah Knafo L'essentiel Eric Zemmour cristallise le débat politique de l'élection présidentielle. C'est peu de le dire. Entre sa percée dans les sondages alors qu'il ne s'est pas officiellement déclaré et son omniprésence médiatique, le polémiste est au centre des discussions. Il apparaît comme celui qui dicte le tempo à moins de six mois du scrutin, chacune de ses sorties étant largement commentée.

Dernier épisode en date, lundi 25 octobre 2021. Dans le cadre d'une nouvelle émission de CNews, "Face à la rue", l'ex-chroniqueur de la chaîne s'est rendu à Drancy (Seine-Saint-Denis), ville de son enfance, où il a notamment échangé, sur place, avec une femme voilée. Cette dernière, pour montrer qu'elle est "libre" de son choix, a accepté, dans un échange, de retirer son voile. Une séquence qui n'a pas manqué de faire réagir, entre applaudissements des pro-zemmour, révolte des anti-probable futur candidat et étonnement sur le profil de la femme en question, ex-salariée d'une filiale Bolloré (propriétaire de CNews) et accusée d'être au coeur d'un coup monté.

Si plusieurs politiques publiquement pris positions sur l'extrait massivement relayé, de manière générale, les sujets commentés font régulièrement échos aux propositions d'Eric Zemmour. Dernièrement, sa volonté de mettre fin au permis à points a notamment provoqué de nombreux commentaires d'élus et candidats de tout bord. Même François Hollande a fait part de son opinion.

Cependant, le "show Zemmour", avec l'appui à peine déguisé de CNews qui lui permet de se mettre en scène avant de débattre en plateau de ses sorties, et les idées du polémiste semblent infuser sur une partie de la population. Vendredi 22 octobre, la plus important sondage réalisé sur la présidentielle (16 228 personnes interrogées) plaçait Eric Zemmour au second tour de l'élection, face à Emmanuel Macron.

09:55 - Comment s'est organisée la rencontre entre Eric Zemmour et une femme voilée ? La séquence pouvait apparaître spontanée de prime abord, elle ne l'était pas. Du moins, l'interlocutrice n'a pas été choisie au hasard dans la rue. Lundi 25 octobre 2021, Eric Zemmour a échangé avec une femme voilée, cette dernière acceptant de retirer son voile si le polémiste retirait... sa cravate. Les deux s'accordent sur la proposition. Mais cette femme, prénommée Rachida, savait qu'elle allait rencontrer le candidat putatif à la présidentielle. Elle a été prévenue dès vendredi, contactée, selon ses dires, par des amis de son frère travaillant pour CNews. "Le staff de l’émission a accompagné la dame voilée, qui était postée de l’autre côté de la place de la mairie. Elle était accompagnée par un monsieur assez costaud, en gilet rouge. Elle est repartie après son intervention, en taxi G7", a expliqué un agent de la ville de Drancy au Parisien, l'interlocutrice de Zemmour habitant à "40 kilomètres" de leur lieu de rencontre. Vidéo : Eric Zemmour face à une femme voilée à Drancy Après la polémique de l'arme pointée vers des journalistes, ce pourrait être une séquence qui ne manquera pas de faire réagir. Alors que CNews lançait ce lundi 25 octobre 2021 le premier numéro de sa nouvelle émission "Face à la rue", son présentateur, Jean-Marc Morandini, a emmené Eric Zemmour à Drancy. Une commune de Seine-Saint-Denis que connaît très bien le polémiste puisqu'il y a passé son enfance. Devant les caméras de la chaîne sur laquelle il tenait des chroniques quotidiennes, celui qui a pris "[sa] décision" pour la présidentielle a eu un drôle d'échange avec une habitante, qui portait un foulard pour cacher ses cheveux. L'essayiste l'a enjoint de le retirer. "Respectez uniquement la liberté, respectez la femme que je suis, non pas le foulard que je porte, juste la femme que je suis !", rétorque-t-elle. Eric Zemmour : "Mais enlevez-le si ce foulard n'a pas d'importance !", ce à quoi l'habitante lui répond : "Mais enlevez votre cravate à ce moment là !". Les deux s'exécutent, le polémiste ajoutant que "la cravate n'est pas un élément religieux donc elle ne signale rien de la religion". Pour cette habitante de Drancy, "tissu ou pas tissu, c'est le respect que l'on cherche". Alors qu'Eric Zemmour estime qu'avec ce retrait elle "respect[e] la laïcité", l'opinion est bien différente en face de lui : "Non, je me respecte moi même. Le foulard ne fait pas la religion. Vous avez la même personne en face de vous". Lors d’un échange sur le port du voile avec Éric Zemmour, une femme musulmane lui propose : «Enlevez votre cravate, j’enlève mon tissus» dans #MorandiniLive pic.twitter.com/e9WRLvzI9H — CNEWS (@CNEWS) October 25, 2021 25/10/21 - 23:33 - Dans un nouveau baromètre, la moitié des interrogés rejettent Eric Zemmour [FIN DU DIRECT] - Eric Zemmour, personnalité rejetée ? C'est ce que dévoile ce baromètre Odoxa-Dentsu, commandé pour LCP, Public Sénat et la presse régionale. Parmi les 1 005 personnes interrogées sur Internet, 57% déclarent rejeter davantage le non-candidat, plutôt qu'adhérer à son personnage. En effet, 23% affirment être favorables à sa présence dans le débat. 25/10/21 - 23:08 - "Je refuse que ce soit Eric Zemmour qui dicte l'agenda des débats", réagit Marlene Schiappa Non encore candidat, Eric Zemmour n'est plus très discret médiatiquement sur le sujet de la présidentielle 2022... ce qui agace certains politiques. "Je vais être d'accord avec Martine Aubry : je refuse que ce soit Eric Zemmour qui dicte l'agenda des débats", a déclaré Marlene Schiappa, sur le plateau de LCI. Face à Ruth Elkrief, elle a ajouté : "La France, ce n'est pas que l'extrême-droite, ce n'est pas que les racistes." 25/10/21 - 22:39 - "Cnews, vous n'avez pas honte ?", interroge l'ancien ministre Patrick Kanner Après la scène du voile survenue à Drancy, lundi 25 octobre, de nombreuses personnalités ont demandé des comptes auprès de la chaîne Cnews, qui a organisé la venue d'Eric Zemmour dans cette banlieue de Seine-Saint-Denis. Certains appellent même au boycott de la chaîne. Ce lundi soir, c'est l'ancien ministre Patrick Kanner qui a pris part au débat. "CNews, vous n’avez pas honte ?", a tweeté le Président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat. Et ce dernier d'ajouter : "Mettre en scène un polémiste raciste ordonnant à une compatriote de confession musulmane de retirer son foulard devant les caméras : c’est juste monstrueux. Ne comptez pas sur moi pour répondre à vos sollicitations à l’avenir". 25/10/21 - 22:04 - Eric Zemmour face à la Seine-Saint-Denis Ce lundi 25 octobre, Eric Zemmour se trouvait à Drancy. Un lieu bien choisi, car le département est souvent cité par le polémiste dans ces débats. Dans son dernier livre, publié en septembre dernier, il qualifie d'ailleurs la Seine-Saint-Denis comme un "emblème du grand remplacement" et comme une "enclave étrangère". 25/10/21 - 21:35 - "Je ne regrette pas", insiste Rachida Boukhris, sur le plateau de TPMP La séquence a fait de nombreuses vagues sur les réseaux sociaux ce lundi. À Drancy, Eric Zemmour a demandé à une femme voilée d'enlever son signe religieux devant les caméras. Tout en débattant avec le polémiste, celle-ci a finalement cédé argumentant qu'elle le faisait pour montrer qu'elle était une "femme libre". Ce lundi soir, Rachida Boukhris était sur le plateau de "Touche pas à mon poste !" pour s'expliquer. "Je ne regrette pas. J'assume. Si j'ai la chance de recroiser Eric Zemmour, je lui dirais la même chose. Je lui dirais que ses idées ne correspondent pas à la France. Le vivre-ensemble, c'est ce que l'on cherche tous", a déclaré Rachida Boukhris, pour répondre aux critiques du chroniqueur Gilles Verdez. 25/10/21 - 20:57 - Rachida Boukhris s'explique sur le plateau de Touche pas à mon poste ! Après les polémiques lancées après la venue d'Eric Zemmour à Drancy, Rachida Boukhris était l'invitée de Cyril Hanouna sur "Touche pas à mon poste !". Sur le plateau, la femme voilée défend que la rencontre le polémiste n'a pas été orchestrée et qu'elle n'a rien à voir avec l'entourage d'Eric Zemmour. "J'ai juste souhaité m'exprimer. Je n'ai pas peur de ses idées, car elles sont extrêmes. Je l'ai trouvé sympathique, mais triste. Il ne m'a toutefois pas convaincu", a expliqué l'invité de Cyril Hanouna. Pour répondre aux internautes, affichant les photos où Rachida Boukhris ne portait pas son voile, la femme répond : "Je le porte seulement depuis le début de l'année. C'est juste une question de foi. C'est un cheminement vers la religion, mais c'est un choix individuel, je ne demande pas à tous les musulmans de le porter". 25/10/21 - 20:47 - Gilbert Collard consterné face aux menaces reçues par Rachida Boukris Après la séquence diffusée sur Cnews où Eric Zemmour demande à Rachida Boukris d'enlever son voile, la femme aurait reçu plusieurs menaces jugeant d'un acte inconscient envers l'islam. De quoi réveiller la colère de l'ancien cadre du Front national, Gilbert Collard. "Darmanin doit agir, protéger cette femme et punir les fous du djihad qui appellent au meurtre : aucune concession !", a lancé le député européen sur Twitter. 25/10/21 - 20:22 - "L'Algérie n'est pas une poubelle", critique un habitant Sur le sujet de la déchéance de la nationalité, Eric Zemmour a débattu avec un habitant du quartier afin de défendre "l'expulsion des délinquants du quartier". Ce à quoi son interlocuteur lui a répondu : "l'Algérie n'est pas une poubelle". Et Eric Zemmour de rétorquer : "la France non plus". 25/10/21 - 19:48 - Face à un porte-parole de La France insoumise, Zemmour repousse l'âge de départ à la retraite Ce lundi matin, à Drancy, Eric Zemmour a également débattu avec David Guiraud, porte-parole de La France insoumise. Ce dernier l'a interrogé sur son ambition de repousser l'âge de départ à la retraite. "Vous dites que vous voulez allier la bourgeoisie et les classes populaires, a avancé David Guiraud. Pour la bourgeoisie, on sait ce que vous faites. Rien. Vous ne touchez pas à leurs dividendes, ni à leurs profits. Pour les classes populaires, vous ne proposez rien, car l'allongement de l'âge de départ à la retraite, ça les concerne. Il y a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches de 13 ans." Et Eric Zemmour de lui répondre : "Aujourd'hui, il y a une espérance de vie supérieure pour tout le monde". Pour répondre aux propositions du polémiste, David Guiraud lui demande ainsi s'il faut faire partir de l'entreprise une fois leur santé détériorée, prenant l'exemple notamment des salariés à l'usine. En pointant des "méthodes communistes", Eric Zemmour prétend pour clôturer le débat : "le travail, c'est la santé". ???? Eric Zemmour s'est trahi à Drancy.



Pour justifier d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 64ans, "le travail c'est la santé" me dit-il. Je lui rappelle que les français ne travaillent pas qu'en dînant en ville comme lui. A l'usine ou à l'hôpital, 64ans, c'est invivable. pic.twitter.com/R0rDjF8zHi — David Guiraud (@GuiraudInd) October 25, 2021 25/10/21 - 19:10 - A Drancy, Eric Zemmour défend sa présence L'arrivée d'Eric Zemmour n'a pas fait que des heureux à Drancy... loin de là. Lors d'une séquence de l'émission spéciale "Face à la rue" de Cnews, on voit d'ailleurs des habitants consternés par la présence du polémiste. Ce à quoi Eric Zemmour à chercher à répondre. "Moi, j'ai grandi ici. Mes grands-parents vivaient moins bien que les vôtres, ils ne recevaient pas d'aides, il n'y avait pas d'aides sociales, pas d'allocations sociales, pas de RSA !", a défendu Eric Zemmour. 25/10/21 - 18:40 - Qui est la femme qui a retiré son voile devant Eric Zemmour ? La séquence a fait parler. En déplacement à Drancy, Eric Zemmour a échangé avec une femme portant un voile sur la tête. Après un échange de points de vue divergents entre les deux, la passante a accepté d'enlever son voile si... Eric Zemmour retirait sa cravate. Les deux se sont exécutés (lire plus bas). Rapidement, des informations sur la femme en question ont circulé sur les réseaux sociaux et certains ont même divulgué son compte personnel, sur lequel elle indique travailler pour une filiale de... Vincent Bolloré, propriétaire de CNews. Des personnes publient également des photos de cette habitante sans voile. Les expectations sur un "coup monté" fusent. Mais en préambule, elle avait indiqué au micro de Jean-Marc Morandini ne le mettre que depuis récemment : "si je porte le voile aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi de le porter. Je le porte depuis peu mais c'est vraiment parce que mon coeur, ma foi, m'ont guidé vers ce voile, vers ma confession qui est musulmane. Pourtant, je suis Française". Par ailleurs, selon les informations de Valeurs actuelles, l'interviewée aurait bien travaillé pour Bolloré Logistics mais en serait partie en 2017. Désormais, elle travaillerait dans une coopérative agricole. 25/10/21 - 16:29 - "Je ne me serai jamais permis" assure Julien Odoul (RN) La séquence d'Eric Zemmour demandant à une femme de retirer son voile à Drancy (Seine-Saint-Denis), lundi 25 octobre 2021, a fait réagir. Notamment du côté du Rassemblement national, où Julien Odoul a assuré sur CNews qu'il ne se serait "jamais permis d'aller au devant d'une femme et de lui demander d'enlever son voile". Le porte-parole du parti à la flamme a souligné que "la dame n'a pas une vision rigoriste. Ce n'est pas un voile islamique". A ses yeux, le déplacement d'Eric Zemmour était un "show. C'est le rôle d'un candidat à la présidentielle d'aller devant les Français". 25/10/21 - 15:51 - Eric Zemmour estime être "condamné politiquement" S'il se déclare candidat à l'élection présidentielle, il n'est pas certain qu'Eric Zemmour obtienne l'adhésion des juges. Dans une déclaration faite sur CNews lundi 25 octobre à l'issue de sa venue à Drancy (Seine-Saint-Denis), le sexagénaire a estimé que "les juges n'appliquent pas les lois, ils les interprètent". Et lorsque l'animateur Jean-Marc Morandini lui demande si "on peut être candidat à la présidence de la République en ne respectant pas des jugements qui sont rendus par des cours officielles", Eric Zemmour assure que "oui, parce que les juges ont une interprétation de la loi", estimant, pour sa part, avoir été "condamné pour des raisons politiques". "Je suis condamné politiquement" affirme-t-il, citant le dossier dans lequel il a été reconnu coupable de "provocation à la discrimination raciale" en 2011. Un an plus tôt, il avait déclaré dans "Salut les terriens" : "mais pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait". 25/10/21 - 14:55 - Un sénateur voit "beaucoup de noirceur" en Eric Zemmour A l'issue de sa déambulation dans Drancy (Seine-Saint-Denis), Eric Zemmour a eu un échange avec le sénateur LREM Xavier Iacovelli. L'élu des Hauts-de-Seine dit "voi[r] beaucoup de noirceur" en Eric Zemmour, ajoutant être "plutôt inquiet de votre vision de la société". Membre de la majorité parlementaire, le conseiller municipal d'opposition à Suresnes (Hauts-de-Seine) préfère mettre en avant le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron : "Quand je viens à Drancy et que je vois que le taux de chômage est à 6,7%, il est meilleur que la moyenne nationale. Quand on voit dans ce département, il y a 70% d'augmentation des contrats d'apprentissage". Il appelle ainsi Eric Zemmour à ne pas être "le grand déprimeur de France. Soyez à la hauteur de la fonction sur laquelle vous vous réclamez". LIRE PLUS

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laissé entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est monté à 17 % dans une enquête Harris Interactive dévoilée le 6 octobre, se qualifiant ainsi pour le second tour devant Marine Le Pen. Car depuis la mi-septembre, il stagne en moyenne dans les autres sondages autour de 14%, au coude-à-coude avec Xavier Bertrand, dépassant tout autre candidat LR et talonnant Marine Le Pen. Vendredi 15 octobre, un nouveau sondage réalisé par Odoxa pour L'Obs, crédite Eric Zemmour de 16% des voix au premier tour du scrutin. Le polémiste se placerait derrière Marine Le Pen (18%).

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.