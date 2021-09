"Eric Zemmour : menaces de mort, sondages flatteurs... Le (non) candidat au centre de la campagne"

Ce n'est pas la première fois que l'ancien journaliste du Figaro est victime d'une agression : le 30 avril 2020, à Pari, un homme l'avait approché dans la rue, menacé et lui avait craché dessus. Eric Zemmour avait alors reçu un coup de téléphone du chef de l'Etat, qui avait pris de ses nouvelles. Eric Zemmour a commenté cette nouvelle agression sur LCI, en faisant un parallèle avec le jet d'oeuf reçu par le chef de l'Etat hier à Lyon : "Au moins c'est clair, on voit d'où ça vient, on voit ce que c'est. Ce sont deux agressions, mais ce n'est pas la même situation dans notre pays. [...] Moi ce que j'ai vécu, je pense que beaucoup de Français le vivent tous les jours. Ce que vit Emmanuel Macron, il est le seul à le vivre. C'est tout, c'est la différence".

Le 28 septembre à 8h19 . Le polémiste a été la cible d'une agression verbale dans la rue, a rapporté son entourage à Europe 1 et au Figaro. Selon ce qui a été rapporté, un homme qui l'aurait reconnu dans la rue, boulevard de Clichy, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, un quartier populaire de la capitale, lui aurait asséné : "Sur le Coran de la Mecque je vais te fumer". Eric Zemmour a alors été conduit par le policier du service de la protection, qui assure sa sécurité personnelle. L'agresseur aurait ajouté "Putain de raciste de merde", puis aurait tapé sur le véhicule lorsque le polémiste et l'agent de sécurité ont pu s'y engouffrer.

C'était le match dans le match. Si Eric Zemmour faisait face à Jean-Luc Mélenchon jeudi 23 septembre 2021, BFM TV concurrençait avec son débat un autre débat, programmé au même moment sur France 2 entre Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le résultat est sans appel : le canal n°15 arrive largement en tête. L'opposition entre le polémiste d'extrême-droite et le candidat d'extrême-gauche a réuni 3,8 millions de téléspectateurs, soit 19% de part de marché. En face, la chaine du service public n'a rassemblé que 1,05 millions de personnes, soit 5,1% de part d'audience.

C'est un combat de coqs qui s'est déroulé sur le plateau de BFM TV jeudi 23 septembre 2021. La chaine d'information en continu organisait un débat entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, alors que le premier ne s'est pas déclaré candidat à la présidentielle. Pendant deux heures, le polémiste d'extrême-droite et le candidat d'extrême-gauche ont tour à tour évoqué l'immigration, l'islam, la polémique des prénoms, la retraite, les impôts, allocations et même le nucléaire. L'ancien journaliste du Figaro a estimé que "l'islam n'est pas compatible avec la France". Et d'assurer : "nous sommes en guerre civile". Côté finances, Eric Zemmour souhaite couper "les allocations aux étrangers". Sur l'aspect environnemental, l'ex-chroniqueur de CNews refuse d'abandonner le nucléaire : "c'est abandonner notre souveraineté nationale et 200 000 emplois directs", ajoutant que "les éoliennes sont des catastrophes". Sans en dévoiler davantage sur ses ambitions élyséennes ou non, Eric Zemmour voit la France de 2050 comme "un Liban en grand. Le peuple français aura été remplacé petit à petit par un autre peuple." Le compte-rendu détaillé du débat est à retrouver ici .

Un sondage dévoilé ce jeudi 23 septembre en fin de journée crédite Eric Zemmour de 10 à 10,5% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Ce sondage, mené par l'institut Odoxa pour L’Obs du 22 au 23 septembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1005 Français âgés de 18 ans et plus dont 886 inscrits sur les listes électorales, donne ainsi 10% d'intentions de vote au polémiste en cas de candidature de Xavier Bertrand à droite et 10,5% en cas de candidature de Valérie Pécresse. Odoxa a également produit un "duel" entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon en cette soirée de débat très médiatique. A la question de savoir duquel ils se sentaient le plus proche, les sondés ont répondu à 18% pour Zemmour (36% chez les sympathisants de droite) et à 19% pour Mélenchon (54% chez les sympathisants de gauche), 63% répondant "Ni l'un ni l'autre". Le sondage révèle aussi que 69% des sondés jugent que ni Zemmour ni Mélenchon ne sont en mesure de gouverner le pays. Les deux débatteurs de ce soir sont à égalité au niveau des réponses positives à 15%.

Alors que la question de l'authenticité des photos dites "volées" était posée depuis leur diffusion dans Paris Match, l'entourage d'Eric Zemmour a assuré auprès de l'agence de presse A2PRL que "il ne s'agit pas d'une fausse paparazzade". Libération et Politico croient pourtant savoir que les clichés du polémiste aux côtés de Sarah Knafo, sa conseillère politique, étaient connus du duo, ce que réfute Bruno Jeudy, le rédacteur en chef du magazine, et donc les proches des principaux intéressés.

La Une de Paris Match a eu l'effet escompter : être le sujet de discussions et d'intérêt numéro 1. Mais une fois l'effet de surprise de voir surgir une telle Une passé, les versions sur la conception de l'enquête menée sur Sarah Knafo et la prise de photos avec Eric Zemmour divergent. Une "boule puante" pour certains observateurs, une commande selon d'autres... les coulisses de l'édition de l'hebdomadaire paru jeudi 23 septembre 2021 questionnent.

Les photos d'Eric Zemmour et sa conseillère Sarah Knafo diffusée dans Paris Match ont été prises samedi 18 septembre 2021, à l'occasion d'un déplacement du polémiste à Toulon (Var) en marge, notamment, de la sortie de son livre La France n'a pas dit son dernier mot. L'ex-chroniqueur de CNews et Paris Première séjournait non loin de là, à La Seyne-sur-Mer. C'est là qu'il s'est baladé sur la plage où ont été prises les photos. En bord de mer, l'hôtel qu'il avait réservé : le Grand Hôtel des Sablettes. Un établissement quatre étoiles où Eric Zemmour est arrivé avec un "service de sécurité hallucinant" selon les dires du directeur de l'hôtel à Nice-Matin , qui n'a toutefois pas divulgué davantage d'éléments sur le séjour du possible candidat à la présidentielle. Un service de sécurité qui ne l'a cependant pas empêché d'être la cible des paparazzis.

La journaliste de Paris Match détaille son enquête sur Sarah Knafo

"Et si on parlait aussi un peu du texte remarquable qui accompagne les photos ?" La question est posée par Sylvie Bommel sur Twitter, une journaliste qui collabore notamment avec le Journal du dimanche. Il faut dire que si les conversations tournent beaucoup autour des photos d’Eric Zemmour et de sa conseillère Sarah Knafo parues dans Paris Match, l’article, lui, est presque absent du débat. Pourtant, sur sa Une, l’hebdomadaire évoque une "enquête sur la jeune énarque qui dirige sa campagne". Invitée sur le plateau de C à vous sur France 5, la journaliste, Emilie Lanez, a précisé : "Je parle d’un binôme politique qui a longtemps fonctionné avec l’un exposé et l’une dans l’ombre. J’ai enquêté pendant plusieurs semaines sur ce personnage très intriguant, sa directrice de campagne, dont tout le monde parle et que personne ne voit."

Également présente sur BFM TV, elle parle d’une conseillère "qui organise tout, qui pense tout, qui structure tout." Selon ses propos, Sarah Knafo serait "très avenante, très intelligente", tout en évoquant un aspect plus mystérieux de celle qui était à la Cour des comptes entre janvier 2020 et septembre 2021 : "Ce qui est plus étonnant, c’est que ces personnes qu’elle fréquente, d’anciens barons mitterrandiens, des jeunes macronistes de gauche, ignorent souvent pendant longtemps qu’elle est la directrice de campagne officieuse d’Eric Zemmour." Pourtant, c’est bien elle qui devrait tout piloter pour mettre le polémiste sur la route de l’Elysée.