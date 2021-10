"Eric Zemmour : un nouveau sondage qui change la donne ?"

ZEMMOUR. Un nouveau sondage à paraître mardi 5 octobre 2021 conforterait Eric Zemmour autour de 15% d'intentions de vote à la présidentielle 2022. De quoi le placer au coude-à-coude avec... Marine Le Pen. De quoi bousculer les équilibres ?

Zemmour et Sarah Knafo L'essentiel Il serait le troisième homme de la présidentielle , et peut-être même un peu plus. Eric Zemmour serait en passe d'être à nouveau devant Xavier Bertrand dans un sondage à paraître mardi 5 octobre 2021. Surtout, le polémiste devrait être affiché au coude-à-coude avec Marine Le Pen, qu'il fait déjà chuter dans les sondages.

, et peut-être même un peu plus. Eric Zemmour serait en passe d'être à nouveau devant Xavier Bertrand dans un sondage à paraître mardi 5 octobre 2021. Surtout, le polémiste devrait être affiché au coude-à-coude avec Marine Le Pen, qu'il fait déjà chuter dans les sondages. La campagne bousculée ? Attendu en fin de journée, l'enquête d'opinion pourrait chambouler l'échiquier politique en vue de l'élection présidentielle. Car ce ne serait pas la première fois qu'Eric Zemmour devance LR et pioche dans l'électorat du Rassemblement national. Une tendance qui pourrait rebattre les cartes avant le scrutin du mois d'avril.

Attendu en fin de journée, l'enquête d'opinion pourrait chambouler l'échiquier politique en vue de l'élection présidentielle. Car ce ne serait pas la première fois qu'Eric Zemmour devance LR et pioche dans l'électorat du Rassemblement national. Une tendance qui pourrait rebattre les cartes avant le scrutin du mois d'avril. Bientôt candidat ? S'il est testé depuis plusieurs semaines dans les sondages, Eric Zemmour ne s'est pourtant pas déclaré candidat à l'élection présidentielle. Le polémiste a toutefois indiqué sur RMC, le 4 octobre, qu'il n'était "plus très loin de prendre sa décision".

S'il est testé depuis plusieurs semaines dans les sondages, Eric Zemmour ne s'est pourtant pas déclaré candidat à l'élection présidentielle. Le polémiste a toutefois indiqué sur RMC, le 4 octobre, qu'il n'était "plus très loin de prendre sa décision". Retrouvez sur cette page toute l'actualité d'Eric Zemmour dans la perspective de la campagne présidentielle 2022.

Eric Zemmour en passe de talonner Marine Le Pen ? Et si, après Xavier Bertrand, Eric Zemmour venait talonner Marine Le Pen ? Déjà crédité de plus d'intentions de votes que le possible candidat LR dans un sondage paru le 1er octobre (15% contre 14%), le polémiste serait à nouveau affiché en troisième homme du premier tour selon une étude d'opinion dont les résultats doivent être divulgués mardi 5 octobre. L'ancien journaliste dépasserait à nouveau le chef de file de la droite et serait une nouvelle fois au coude-à-coude avec la candidate frontiste, autour de 15% des intentions de vote, à en croire plusieurs messages de la sphère pro-Zemmour, qui a régulièrement dévoilé les résultats des sondages avant les médias. De quoi donner une nouvelle tournure à la campagne pour la conquête de l'Elysée ? Nouveau sondage : Eric Zemmour à 12% des intentions de vote Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 5 octobre. Le dernier sondage publié le 4 octobre crédite Eric Zemmour de 12% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2022. S'il n'est pas officiellement candidat, le polémiste ne cesse de venir jouer les troubles fêtes dans cette campagne, bousculant les diverses candidatures possibles des Républicains, tout comme celle de Marine Le Pen. L'ancien journaliste parviendrait en effet à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite, mais, surtout, piquerait un nombre important de voix au Rassemblement national, affaiblissant son score au premier tour. Pour autant, Eric Zemmour ne s'est pas encore déclaré candidat à l'élection présidentielle. Depuis plusieurs semaines, l'ancien chroniqueur de CNews s'active pour former une équipe de campagne et prendre le pouls de la mobilisation autour de sa personne. Deux préfets l'ont d'ores et déjà rejoint. En parallèle, il multiplie les déplacements et interventions médiatiques, débattant notamment avec Jean-Luc Mélenchon. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ? Zemmour, "plus très loin de prendre sa décision" Chronique de campagne du 4 octobre. 14h30. Ira ? Ira pas ? Eric Zemmour surfe sur l'incertitude de sa candidature à la présidentielle depuis plusieurs semaines. En forte hausse dans les sondages, le polémiste serait désormais devant la droite si Xavier Bertrand est le candidat des Républicains pour la future élection. En attendant, l'ancien journaliste enchaîne les plateaux télé pour distiller sa parole. Invité des Grandes Gueules ce 4 octobre, Eric Zemmour a indiqué qu'il n'était plus très loin de prendre sa décision. "Avez-vous pris votre décision?", il sourit: "A propos de quoi?", avant de préciser: "Vous verrez bien, mais je ne suis plus très loin de prendre ma décision". "C'était au départ un vrai suspense. Ce n'était pas pour moi une évidence, je ne suis ni un politicien, ni un professionnel de la candidature à l'élection présidentielle. Je ne suis pas un chef de parti... J'ai longtemps pensé que le combat culturel, idéologique, c'était ma partie et c'était suffisant. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et je vous donne un exemple: ça fait un mois qu'il y a les rumeurs de ma candidature et ça fait un mois que les candidats courent après ce que je dis. Je n'ai jamais eu une influence pareille (...) Ca fait 20 que je veux sauver la France que je vois moi, que j'analyse... Et je constate qu'il y a derrière moi des millions de gens qui pensent comme moi. Dans les salles où je vais, j'entends des 'Ne nous abandonnez pas'... Les gens qui viennent me voir sont désespérés" assure-t-il. À Lille, Zemmour réagit au soutien de Jean-Marie Le Pen [FIN DU DIRECT] - Plus tôt dans la journée, nous vous expliquions que Jean-Marie Le Pen ne se fermait pas à un soutien du potentiel candidat Eric Zemmour pour la présidentielle. Lors d'une séance de dédicaces à Lille, nos confrères de BFM TV lui ont demandé son avis sur la question. "Je suis ravi de tout soutien, tous les gens qui me soutiennent, Jean-Frédéric Poisson, Brigitte Bardot, Monsieur Le Pen dit qu'il me soutiendrait. Il n'a pas encore dit complètement ça. Il est encore prudent", a expliqué Eric Zemmour. Avant de conclure : "J’accepte tous les soutiens, tous les soutiens me font plaisir". Aux Universités d'été LREM, Véran attaque Zemmour Si Emmanuel Macron se veut discret sur une potentielle candidature de Zemmour, ce n'est pas le cas de ses ministres. Aux Universités d'été de la République en Marche (LREM), le ministre de la Santé Olivier Véran s'est attaqué au polémiste. "Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand pour être un homme d'Etat", a-t-il lancé. Avant d'ajouter : "Il cite des grands auteurs comme d'autres font de la prose, mais qui surtout, donne des boutons aux historiens sérieux". Même son de cloche du côté de Bruno Le Maire. "C’est lui qui monte aujourd’hui, il y en a d’autres qui monteront, ça fait partie des montagnes russes des élections présidentielles. À un moment donné un candidat monte, un autre chute. Ça occupe un temps les médias, les observateurs", a estimé le ministre de l'Économie, décrivant ses paroles comme des "discours simplistes et outranciers". Toujours sur le campus LREM, Marlène Schiappa a estimé qu'Eric Zemmour risquait de diviser les Français. "Le cadre de la présidentielle ne doit jamais être un cadre pour diviser ni pour attiser les haines, mais au contraire un cadre pour rassembler, pour unir et pour s’adresser à tout le pays, sans exception", a souligné la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur Dans une tribune, des militants de Debout la France préfèrent rejoindre Zemmour Après le Rassemblement national, les partisans de Nicolas Dupont-Aignan pourraient également se positionner derrière Eric Zemmour. Dans une tribune publiée dans Valeurs actuelles, ce samedi, de jeunes militants ont annoncé leur préférence pour le polémiste à l'approche de la présidentielle. "Nous, le Bureau national de Debout les Jeunes, cadres, fidèles militants, sommes obligés d’en faire le constat aujourd’hui : Nicolas Dupont-Aignan n’est pas en mesure de remporter la présidentielle de 2022", peut-on lire dès les premières lignes. "Seul un homme, aujourd’hui, parvient à rassembler au-delà des lignes partisanes et à redonner espoir aux abstentionnistes qui ne croient plus en la politique ; un homme qui rompt avec l’établissement politique actuel, qui réincarne enfin la droite et peut opérer la synthèse entre toutes les forces profondes du pays. Cet homme, c’est Éric Zemmour", écrivent-ils plus loin. "Il faut arrêter l'immigration illégale et légale", fustige Eric Zemmour depuis Lille Sur la scène du Grand Palais, devant environ 1 500 personnes, Eric Zemmour a tenu une conférence à Lille (Nord), ce samedi. Son nouveau livre La France n'a pas dit son dernier mot, sous le bras, le polémiste a une nouvelle fois choisi la question de l'immigration en France. "Les plus anciens d'entre vous se souviennent du fameux discours de Georges Marchais il y a quarante ans dans lequel il disait "il faut arrêter l'immigration illégale et légale" ; c'est exactement ce que je dis aujourd'hui", a-t-il souligné lors de la conférence. 1 500 personnes présentes à Lille à la conférence d'Eric Zemmour Au cœur du Grand Palais de Lille (Nord), 1 500 personnes sont venues écouter le polémiste Eric Zemmour, ce samedi. D'après la Voix du Nord, dans cette longue file d'attente, on retrouvait des anciens déçus du RPR, des délaissés du Rassemblement national, ou encore des ex-élus Front National, comme Eric Dillies. Zemmour, deuxième homme politique le plus influent sur les réseaux sociaux S'il n'est pas encore candidat pour la présidentielle, Eric Zemmour fait déjà sensation auprès des internautes. Selon l'Observatoire des personnalités politiques, le polémiste est désormais le deuxième homme politique le plus influent sur les réseaux sociaux, juste après Emmanuel Macron. "Son contenu engage énormément, c’est-à-dire qu’il génère beaucoup d’intérêt. C’est souvent le propre des propos clivants", explique l'Observatoire. A contrario, des candidats comme Anne Hidalgo ou Arnaud Montebourg peinent à décoller sur les réseaux sociaux. "Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai", annonce JM Le Pen Pour Marine Le Pen, c'est la chute libre. La candidate a perdu dix points dans les sondages depuis juin dernier et risque de se faire détrôner par un autre candidat nationaliste. Ce dernier, c'est Eric Zemmour, qui pourrait même gagner les faveurs du père de Marine Le Pen, et pilier du Front national. Dans les colonnes du Monde, Jean-Marie Le Pen a effectivement assuré que son soutien pourrait revenir au polémiste désormais. "Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai", a-t-il annoncé. Avant de dénoncer : "Marine a abandonné ses positions fortifiées et Eric occupe le terrain qu’elle a quitté". Que vient faire Eric Zemmour à Lille ? Le polémiste n'est pas seulement en visite dans les Hauts-de-France pour aller toquer à la porte des Républicains. Non, Eric Zemmour doit surtout tenir une conférence, à partir de 13h30. L'occasion, une nouvelle fois, de promouvoir son livre La France n'a pas dit son dernier mot. Au Grand Palais, la conférence sera suivie par une séance de dédicaces. L'occasion de grappiller de nouveaux électeurs ? À Lille, la présence d'Eric Zemmour dérange Les Républicains En déplacement à Lille (Nord), ce samedi, Eric Zemmour a rendu visite à des militants du parti Les Républicains. Une présence du polémiste qui a quelque peu réveillé la colère des élus de la droite. "Je condamne fermement la manipulation honteuse de Eric Zemmour qui s’est invité à la permanence des LR à Lille. La Fédération ne cautionne en aucune manière la présence de quelqu’un qui ne partage aucune de nos valeurs. Cela en dit long sur ses méthodes malhonnêtes !", a notamment tweeté le député Sébastien Huyghe. Le Conseiller régional du parti, Antoine Sillani, a dénoncé, de son côté, un "médiocre guet-apens". Éric Zemmour avec la fédération Les Républicains de Lille.



Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laissé entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour.

La présence dans cette campagne du polémiste viendrait rebattre les cartes : les instituts de sondages ont bien identifié le fait que le polémiste prendrait des voix à la droite et à l'extrême droite. Les Républicains, le Rassemblement national et Debout la France perdent tous quelques points en cas de présence d'Eric Zemmour au premier tour de cette élection présidentielle. Un sondage Harris Interactive, publié le 21 septembre, créditait le polémiste de 11% des intentions de vote. Dans un autre sondage en date du 23 septembre et mené cette fois par l'institut Odoxa pour L'Obs, Eric Zemmour obtiendrait 10 à 10,5% des suffrages. Une enquête parue mardi 28 septembre 2021 a même donné à Eric Zemmour de 13 à 14% des intentions de vote au premier tour, le mettant au même niveau que les candidats LR. Si un sondage du 30 septembre le créditait de 10% des voix, une enquête dévoilée le 1er octobre lui octroie 15% des suffrages, devant Xavier Bertrand (14%) et juste derrière Marine Le Pen (16%).

Ce sont les autres candidats souverainistes qui pâtissent le plus d'une candidature du chroniqueur, notamment Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen (voir tous les sondages sur la présidentielle 2022). A droite, Zemmour serait très légèrement favorisé en cas de candidature de Valérie Pécresse, moins par une candidature de Xavier Bertrand. Retrouvez ci-dessous une compilation de sondage de notre partenaire Contexte, qui permet de visualiser l'évolution des intentions de vote pour le premier tour pour Emmanuel Macron et les candidatures à droite et extrême droite.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.